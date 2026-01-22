Jharkhand Encounter 15 Maoists Dead: ఝార్ఖండ్లో నేడు భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. సింగ్భూం జిల్లాలోని అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు, మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఘటనలో 15 మంది మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. అయితే మృతుల సంఖ్య మరింత పెరగవచ్చని అధికారులు కూడా భావిస్తున్నారు. ప్రధానంగా ఈ మావోయిస్టు మృతుల్లో పతిరం మాంఝీ అలియాస్ అనల్ ఉన్నట్లు సమాచారం. అతనిపై ఆరు రాష్ట్రాలలో కేసులు, మొత్తం ఐదు కోట్ల రివార్డు కూడా ఉంది. కొన్నేళ్లుగా ఈయన కీలకంగా ఉన్నారు. భద్రతా బలగాలపై దాడులకు ఇతడే పథకం రచిస్తున్నట్లుగా సమాచారం. ఇక సింగ్భూం జిల్లాలో ఇంకా భద్రతా బలగాలు మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురు కాల్పులు కొనసాగుతున్నట్లు సమాచారం.
ప్రధానంగా సరణ్ణా అటవీ ప్రాంతంలో భద్రతా బలగాలు, మావోల మధ్య ఎదురు కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఎన్కౌంటర్లో సీఆర్పీఎఫ్ కు చెందిన కొబ్రా బలగాలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. వీళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు నక్సల్స్ కదలికలపై నిఘా వేశారు. పక్కా సమాచారంతో భద్రత బలగాలు సరణ్ణా అటవీ ప్రాంతాల్లో సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తున్న సమయంలో మావోలు కాల్పులకు తెగబడ్డారు. ఈ క్రమంలో భద్రతా బలగాలు కూడా ఎదురుకాల్పులకు దిగారు. ఇద్దరి మధ్య భారీ ఎన్కౌంటర్ జరుగుతోంది.
ఈ ప్రాంతంలో ఇంకా భారీ ఎత్తున సెర్చ్ ఆపరేషన్ కొనసాగుతూనే ఉంది. భద్రతా బలగాలు మావోల మధ్య ఎదురు కాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక ఆ ప్రాంతం నుంచి భారీ ఆయుధాలు, పేలుడు పదార్థాలు కూడా భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ ఎన్కౌంటర్ మావోలకు అతి పెద్ద దెబ్బ. ఝార్ఖండ్లో నక్సలిజంపై భద్రతా బలగాలు సాధించిన అతిపెద్ద విజయం అని కూడా అభివర్ణిస్తున్నారు.
ప్రధానంగా 2026 మార్చి నాటికి మావోయిస్టు రహితంగా మార్చాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆపరేషన్ కగర్ ప్రారంభించింది. ఎక్కువగా ఈ మావోయిస్టులపై నిఘా పెంచిన సంగతి తెలిసిందే. ప్రధానంగా తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ సహా మావో ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో భద్రతా బలగాలు పెద్ద ఎత్తున సెర్చింగ్ నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ఝార్ఖండ్లో భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. మృతుల వివరాలు, ఆయుధాలు గురించి అధికారికంగా ఇంకా ప్రకటించాల్సి ఉంది. ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో కూంబింగ్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. చత్తీస్గఢ్లోని దండకారణ్యం అయితే పూర్తిగా భద్రతా బలగాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కూడా కూంబింగ్ తీవ్రతరం చేశారు. ఆపరేషన్ కగర్ లో భాగంగా ఇటీవల చత్తీస్గఢ్లో వరుస ఎన్ కౌంటర్లు కూడా కొనసాగుతున్నాయి. పలువురు మావోయిస్టులు కూడా మృతి చెందుతున్నారు.. అందులో కొందరు లొంగిపోతున్నారు.
