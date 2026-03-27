Jharkhand Exam Bribe News: దేశవ్యాప్తంగా దాదాపుగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో బోర్డు ఎగ్జామ్స్ ముగిశాయి. అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే పరీక్షలు పూర్తవ్వగా.. ఇప్పుడు ఆన్సర్ షీట్ కరెక్షన్ (మూల్యాంకనం) జరుగుతోంది. ప్రతి విద్యార్థి రాసిన జవాబు పత్రాలను పరిశీలించి ఉపాధ్యాయులు ఎంతో జాగ్రత్తగా పేపర్లను కరెక్షన్ చేస్తున్నారు. విద్యార్థుల్లో చాలా మంది రేయింపవళ్లు కష్టపడి చదివి పరీక్షలు పూర్తి చేస్తే.. కొందరు ఆకతాయిలు ఏకంగా షార్ట్కట్స్ ద్వారా పరీక్షల్లో పాస్ అయ్యేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
ఇప్పుడు అలాంటి ఓ విద్యార్థి కథ ఇప్పుడు బయటకి వచ్చింది. ఈ వింత సంఘటన చూసి అందరూ టీచర్స్ ముక్కున వేలేసుకున్నారు. అయితే ఈ విచిత్ర సంఘటన ఝార్ఖండ్ బోర్డు పరీక్షల నేపథ్యంలో జరిగింది. అందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రంలోని పలాములోని ఒక పరీక్ష జవాబు పత్రాల మూల్యాంకన కేంద్రంలో ఈ సంఘటన జరిగింది. సంస్కృత పరీక్షకు సంబంధించిన జవాబు పత్రాలను తనిఖీ చేస్తున్న ఒక ఉపాధ్యాయుడికి ఊహించని విషయం ఎదురైంది. ఒక విద్యార్థి తనకు ఇచ్చిన ప్రశ్నాపత్రంలోని వాటికి జవాబులు రాయకుండా.. ఏకంగా ఆన్సర్ షీట్లో రూ.500 నోటు పెట్టాడు. అయితే ఆ పేపర్ మూల్యాంకనం చేసే ఉపాధ్యాయుడు మాత్రం విద్యార్థికి గట్టి షాక్ ఇచ్చాడు. పేపర్ను తనిఖీ చేస్తున్న ఉపాధ్యాయుడు నిబంధనలను కఠినంగా పాటించడమే కాకుండా.. జవాబులు ఇవ్వని ఆన్సర్ షీట్లో సున్నా మార్కులు వేశాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
ఝార్ఖండ్లో జరిగిన బోర్డు ఎగ్జామ్స్ మూల్యాంకనంలో పాల్గొన్న టీచర్స్ తాము నిజాయితీగా ఉన్నట్లు ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేశారు. పరీక్షలను ప్రభావితం చేసే ప్రయత్నాలు ఎప్పటికీ ఫలించవనే సందేశాన్ని వారు తెలియజేశారు. ఈ విషయం తెలిసిన నెటిజన్లు ఉపాధ్యాయుడు చేసిన పనికి మెచ్చుకున్నారు. అదే విధంగా విద్యార్థికి తగిన రీతిలో బుద్ధి చెప్పాలని వారు సలహా ఇచ్చారు. మరో విద్యార్థి ఇలాంటి విపరీత చర్యలకు పాల్పడకుండా తగిన విధంగా బుద్ధి చెప్పాలని వారు కోరుతున్నారు.
విద్యార్థులలో మంచి అలవాట్లను పెంపొందించడంలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనది. పరీక్షలు కేవలం మార్కుల కోసమే కాదని, అవి నేర్చుకోవడం, నిజాయితీకి సంబంధించినవని పిల్లలు అర్థం చేసుకోవాలి. క్రమశిక్షణ, నైతిక విలువలను పెంపొందించడం ద్వారా మాత్రమే విద్యార్థులు మంచి భవిష్యత్తును పొందగలరనే విషాయన్ని అందరూ గుర్తుంచుకోవాలి.
