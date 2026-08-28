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చెట్లను సొంత సోదరులుగా భావించి రాఖీలు కట్టిన జార్ఖండ్ గిరిజన మహిళలు!

Jharkhand Tribals Tie Rakhi To Trees: జార్ఖండ్‌లోని ఆదివాసీ మహిళలంతా చెట్లను తమ సోదరుల భావించి రాఖీలు కట్టిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.. మహిళలంతా భారీ వృక్షాలకు రాఖీలు కట్టడం చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

Published: Aug 28, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 04:25 PM IST
చెట్లను సొంత సోదరులుగా భావించి రాఖీలు కట్టిన జార్ఖండ్ గిరిజన మహిళలు!
Image Credit: Zee Telugu News

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చెట్లను సొంత సోదరులుగా భావించి రాఖీలు కట్టిన జార్ఖండ్ గిరిజన మహిళలు!
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