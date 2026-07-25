Reliance Jio Under Rs 400 Plans: కేవలం రూ.400 లోపు జియో అనేక రకాల 5G ప్లాన్లను పరిచయం చేసింది. ఇందులో ఏ ప్లాన్ మీకు సరిపోతుంది, ఏయే ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి అనే అంశాలను మీరు సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు. రిలయన్స్ జియో తన కస్టమర్లకు అందిస్తున్న వివిధ రకాల సేవలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం ఇది. ప్రస్తుతం జియో వినియోగదారులు రూ.400 లోపు ఉన్న రెండు ప్రీపెయిడ్ ప్లాన్లను అత్యధికంగా రీఛార్జ్ చేసుకుంటున్నారు. అందులో ముఖ్యమైనవి రూ.198, రూ. 349 ప్లాన్లు. ఈ ప్లాన్లలో రోజువారీ 2GB హై-స్పీడ్ డేటా, అపరిమిత వాయిస్ కాల్స్, ఎస్ఎంఎస్ (SMS) సౌకర్యాలతో పాటు జియో అత్యుత్తమ 5G నెట్వర్క్ యాక్సెస్ను కూడా పొందుతారు.
జియో రూ. 198 రీఛార్జ్ ప్లాన్ను తక్కువ కాలపరిమితి కోసం ఉపయోగించుకోవాలనుకునే వారు ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే, జియో రూ. 349 ప్లాన్ గురించి చూస్తే, ఇది 28 రోజుల వ్యాలిడిటీని కలిగి ఉంటుంది. దీని ద్వారా వినియోగదారులు అపరిమితమైన 5G సేవలను పొందవచ్చు. జియో నెట్వర్క్ కవరేజ్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, కాబట్టి మీకు ఏ ప్లాన్ ప్రయోజనాలు ఎక్కువగా ఉపయోగపడతాయో మీరు ఒకసారి తనిఖీ చేసుకోండి.
జియో 198 ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు..
రిలయన్స్ జియో అందిస్తున్న ఈ రూ.198 రీఛార్జ్ ప్లాన్ అనేది ఒక అపరిమిత 5G ప్లాన్. దీని వ్యాలిడిటీ 14 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ ద్వారా వినియోగదారులకు ప్రతిరోజూ 2GB హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా లభిస్తుంది, అంటే మొత్తం పీరియడ్ కాలంలో మీరు 28GB డేటాను పొందుతారు. అంతేకాకుండా, ఇందులో ప్రతిరోజూ 100 ఎస్ఎంఎస్ (SMS) సౌకర్యం కూడా లభిస్తుంది. జియో కస్టమర్లకు తక్కువ కాలానికి అపరిమిత 5G సేవలు కావాలనుకుంటే ఇది ఒక ఉత్తమమైన ప్లాన్. కేవలం రెండు వారాల కాలపరిమితి సరిపోతుందని భావించే వారికి ఈ ప్లాన్ చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
జియో రూ. 349 ప్లాన్ పూర్తి వివరాలు..
రూ. 349 ప్లాన్లో కూడా వినియోగదారులకు ప్రతిరోజూ 2GB ఇంటర్నెట్ డేటా లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ వ్యాలిడిటీ 28 రోజుల పాటు ఉంటుంది, తద్వారా మొత్తం కాలంలో మీరు 56GB హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటాను పొందవచ్చు. దీనితో పాటు అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, ప్రతిరోజూ 100 ఎస్ఎంఎస్ సౌకర్యాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఒకవేళ మీ ప్రాంతంలో 5G నెట్వర్క్ అందుబాటులో ఉంటే, మీరు ఈ ప్లాన్ ద్వారా అపరిమిత 5G యాక్సెస్ను కూడా పొందుతారు.
మీ రోజువారీ ఇంటర్నెట్ పరిమితి 2GB అయినప్పటికీ, 5G నెట్వర్క్ ఉన్నచోట మీకు ఇంటర్నెట్ అత్యంత వేగవంతమైన 4G/5G స్పీడ్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. అయితే, రిలయన్స్ జియో ఈ అపరిమిత 5G బెనిఫిట్స్ను పొందాలంటే, వినియోగదారుల వద్ద తప్పనిసరిగా 5G సపోర్ట్ చేసే స్మార్ట్ఫోన్ ఉండాలి. వారు 5G కవరేజ్ ఉన్న ప్రాంతంలో ఉండాలి. వినియోగదారులు తమ సిమ్ కార్డును 5G కి అనుకూలంగా ఉండేలా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అపరిమితమైన ఇంటర్నెట్ సేవలను తక్కువ ధరలో పొందాలనుకునే వారికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook