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జియో ధమాకా ఆఫర్ రూ. 400 కంటే తక్కువకే అన్‌లిమిటెడ్ 5G ఇంటర్నెట్.. రీఛార్జ్ ప్లాన్ల వివరాలు ఇవే!

రిలయన్స్ జియో సంస్థ తన వినియోగదారుల కోసం రూ. 400 బడ్జెట్ పరిధిలో అనేక అపరిమిత 5G ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ ప్లాన్ల ప్రధాన ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, వినియోగదారులు ప్రతిరోజూ 2GB హై-స్పీడ్ డేటాతో పాటు, 5G నెట్‌వర్క్ అందుబాటులో ఉన్న చోట అపరిమితమైన 5G ఇంటర్నెట్ సౌకర్యాన్ని కూడా పొందుతారు. ఈ ప్లాన్ల వ్యాలిడిటీ, ఇతర వివరాలను ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 25, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 09:26 AM IST
జియో ధమాకా ఆఫర్ రూ. 400 కంటే తక్కువకే అన్‌లిమిటెడ్ 5G ఇంటర్నెట్.. రీఛార్జ్ ప్లాన్ల వివరాలు ఇవే!
Image Credit: Reliance Jio Under Rs 400 Plans: File

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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