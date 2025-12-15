English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Reliance Jio Happy New Year 2026 Plans: రిలయన్స్ జియో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటిస్తుంది. కొత్త సంవత్సరం వేళ ఆఫర్‌ల వర్షం కురిపిస్తోంది. క్రిస్మస్, కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా వివిధ ప్లాన్లను పరిచయం చేసింది. 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026' పేరిట ఈ ప్లాన్స్ బడ్జెట్‌లోనే జియో యూజర్లకు అందిస్తోంది. గూగుల్ భాగస్వామ్యంతో జియో ఈ బంపర్ ఆఫర్స్ ప్రకటిస్తోంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 15, 2025, 11:49 AM IST

Reliance Jio Happy New Year 2026 Plans: క్రిస్మస్, న్యూ ఇయర్ వేడుకలు జరుపుకోనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో రిలయన్స్ జియో బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటిస్తోంది. కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా 'న్యూ ఇయర్ 2026' పేరిట వివిధ రీఛార్జీ ప్లాన్స్‌ను పరిచయం చేసింది రిలయన్స్. తక్కువ ధరలోనే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. ప్రధానంగా గూగుల్‌ భాగస్వామ్యంతో జియో ఈ బంపర్ ఆఫర్స్ ప్రకటించింది. 

 జియో ఫ్లెక్సీ ప్యాక్‌..
 రిలయన్స్ పరిచయం చేసిన జియో ఫ్లెక్సీ ప్యాక్‌ ధర కేవలం రూ.103 మాత్రమే. ఇందులో 5g, 4g హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. దీని వ్యాలిడిటీ 28 రోజుల పాటు వర్తిస్తుంది. దీంతో పాటు మీరు కొన్ని ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాట్ ఫామ్ కూడా పొందవచ్చు. జియో హాట్ స్టార్, లయన్స్ గేట్, డిస్కవరీ ప్లస్, ఫాన్స్ కోడ్ యాక్సెస్ పొందుతారు. హిందీ ప్యాక్ లో జియో హాట్ స్టార్, సోనీ లైవ్, జీ5, రీజినల్ హాయ్‌చోయ్‌, కంచ లంక, సన్ నెక్స్ట్, జియో హాట్ స్టార్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఈ ఫ్లెక్సీ ప్లాన్ కేవలం యాడాన్‌ మాత్రమే. 

 జియో హీరో యాన్యువల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్..
 రిలయన్స్ జియో న్యూ ఇయర్ సందర్భంగా అందిస్తున్న మరో బంపర్ ప్లాన్ జియో హీరో యాన్యువల్ రీఛార్జ్ ప్లాన్. దీని ధర రూ.3599 మాత్రమే. దీని వ్యాలిడిటీ మాత్రం 365 రోజుల పాటు పొందుతారు. ఇందులో మీరు 2.5 జీబీ డేటా ప్రతిరోజు పొందుతారు. 100 ఎస్ఎంఎస్లు ఉచితం. అపరిమిత వాయిస్ కాలింగ్, అన్ లిమిటెడ్ 5జీ డేటా ఈ ప్లాన్ లో 18 నెలల పాటు గూగుల్ జెమినీ ప్రో ప్లాన్ యాక్సెస్‌ కూడా పొందుతారు.

 జియో సూపర్ సెలబ్రేషన్ మంత్లీ ప్యాక్..
 రిలయన్స్ జియో అందిస్తున్న మరో సూపర్ సెలబ్రేషన్ మంత్లీ ప్లాక్‌ ధర రూ.500 మాత్రమే. ఈ ప్లాన్‌ రీఛార్జ్ చేసుకుంటే 28 రోజులపాటు వ్యాలిడిటీ లభిస్తుంది. ఇందులో మీరు ప్రతి రోజు 2gb డేటా పొందుతారు. అపరిమితంగా 5జీ డేటా యాక్సెస్, అపరిమిత కాలింగ్‌ 100 ఎస్ఎంఎస్ లు ప్రతిరోజు పొందుతారు. యూట్యూబ్ ప్రీమియం, డిస్కవరీ ప్లస్‌ ఓటీటీ యాక్సెస్‌ కూడా లభిస్తుంది. ఈ ప్లాన్ లో 18 నెలల పాటు గూగుల్ జెమినీ ప్రో సబ్‌స్క్రీప్షన్ కూడా అదనం. 

 రిలయన్స్ జియో అందిస్తున్న ఈ 'హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ 2026 ప్లాన్‌' తో మీరు కూడా రీఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా 'మై జియో' యాప్ ద్వారా సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉంది. జియో డేటాతో పాటు ఎంటర్టైన్మెంట్, టెక్నాలజీ ప్రయోజనాలు కూడా అందిస్తోంది. ఇక ఈ పండగల నేపథ్యంలో 18 నెలల పాటు గూగుల్ జెమినీ ప్రో ప్లాన్ కూడా ఉచితంగా ఉంది. దీని వ్యాల్యూ రూ.35,100 లభిస్తుంది. ఇది కేవలం 18 ఏళ్లు పైబడిన వారికి మాత్రమే. ఈ ప్లాన్ కేవలం రూ.349 ఆ పైన రీఛార్జ్ చేసుకున్న వారికే వర్తిస్తుంది. అదనంగా 50gb ఫ్రీ ఏఐ క్లౌడ్‌ స్టోరేజ్, రెండు నెలల పాటు జియో హోమ్ ట్రయల్ కొత్తగా కనెక్షన్ తీసుకున్న వారికి ఈ ఆఫర్ లభిస్తుంది. 1 శాతం ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ కూడా జియో గోల్డ్ వయా జియో ఫైనాన్స్ ద్వారా పొందుతారు.

ఇదీ చదవండి: నేటి నుంచి H1B వీసా దారులకు సోషల్‌ మీడియా వెట్టింగ్‌.. ఏం చేస్తారు తెలుసా?

ఇదీ చదవండి: మహిళలకు సూపర్‌ హిట్‌ స్కీమ్‌.. నెలకు రూ.7000 ఆదాయం పక్కా..! మొబైల్‌ ద్వారా అప్లై చేయండి..

