/ఏపీ, తెలంగాణ కస్టమర్లకు జియో గుడ్ న్యూస్.. రూ.400 నుంచే కొత్త వైఫై, టీవీ, OTT ప్లాన్లు

Jio Launches New 3 in 1 Home Pack: ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ అయిన జియో ఇప్పటికే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో అనేక రీఛార్జ్ ప్లాన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. అయితే, కేవలం మొబైల్ రీఛార్జ్ సేవలకు మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, బ్రాడ్బ్యాండ్ రంగంలో కూడా దూసుకుపోతోంది. రిలయన్స్ జియో ప్రధానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఈ కొత్త జియో హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇందులో హై స్పీడ్ వైఫైతో పాటు వెయ్యికి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానల్స్, ప్రముఖ ఓటిటి ప్లాట్ఫారమ్లను ఒకే ప్యాకేజీలో కేవలం రూ.400 ప్రారంభ ధరతో అందిస్తోంది.
జియో హోమ్ ప్యాక్ కింద మూడు రకాల సెలెక్టెడ్ ప్యాకేజీలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. మొదటిది 'టీవీ ఓన్లీ ప్యాకేజీ', దీని ద్వారా 1000 పైగా లైవ్ ఛానల్స్ను పొందవచ్చు. రెండవది 'వైఫై ఓన్లీ ప్యాకేజీ', ఇందులో 30 Mbps లేదా 100 Mbps హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటాతో పాటు రెండు యాప్స్ 12 నెలల పాటు ఉచితంగా లభిస్తాయి. ఇక మూడవ ప్యాకేజీలో టీవీ, హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటాతో పాటు 12 ఓటీటీ యాప్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ ప్యాకేజీలలో మీకు నచ్చిన దానిని ఎంచుకోవచ్చు. కస్టమర్లు బ్రాడ్బ్యాండ్, టెలివిజన్, స్ట్రీమింగ్ వినోదాన్ని ఒకే కనెక్షన్లో పొందవచ్చు. కేవలం టీవీ మాత్రమే చూసేవారికి, అలాగే హై స్పీడ్ లైవ్ టీవీతో పాటు ఓటిటి ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకునే వారికి ఇది ఒక బంపర్ గిఫ్ట్ లాంటిది.
జియో హోమ్ ఓటీటీ విషయానికి వస్తే, ఏపీ, తెలంగాణలో ఎక్కువగా వీక్షించే ఆహా, జియో సినిమా, హాట్స్టార్, జీ5, సోనీ లివ్ వంటి 12 ఓటిటి ప్లాట్ఫారమ్లను ఆస్వాదించవచ్చు. వీటితో పాటు యూట్యూబ్ సదుపాయం, జియో సర్వీస్ ఇంజనీర్ల ద్వారా ఉచిత ఇన్స్టాలేషన్, మెయింటెనెన్స్, లైవ్ టీవీని ప్లే, పాజ్ లేదా రివైండ్ చేసే ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
సాధారణంగా భారీ వర్షాల వల్ల డిటీహెచ్ (DTH) సేవలు నిలిచిపోతుంటాయి, కానీ ఈ వైఫై ద్వారా మీరు లైవ్ టీవీని నిరంతరాయంగా చూడవచ్చు. మీరు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు సీరియల్స్, లైవ్ స్పోర్ట్స్, న్యూస్ ప్రోగ్రామ్స్ను మిస్ కాకుండా వీక్షించవచ్చు.
టీవీ ఓన్లీ ప్యాక్ నెలకు రూ.400 లభిస్తుంది. ఇందులో 200కు పైగా హెచ్డీ ఛానల్స్తో కలిపి వెయ్యికి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానల్స్ ఉంటాయి. అలాగే 12 ఓటీటీ యాప్స్, లైవ్ టీవీ కోసం ప్లే, పాజ్, రివైండ్ ఫీచర్లు, యూట్యూబ్ సదుపాయం కూడా ఉన్నాయి. దీని ధరలు రెండు నెలలకు రూ.1000 లేదా ఐదు నెలలకు రూ.2000 ఉన్నాయి. వెల్కమ్ ఆఫర్ కింద 12 ఓటీటీ యాప్స్ను ఎలాంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా ఉచితంగా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఇప్పటికే బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్ ఉన్నవారు కూడా దీనిని పొందవచ్చు.
Reliance Jio Launches New 3-in-1 Jio Home Pack with Wi-Fi, TV, and OTT Benefits from Rs 400
The new 3-in-1 Jio Home Pack includes three selectable packages:
- Jio Home - TV Only Package - Access to 1000+ live channels.
- Jio Home - Wi-Fi Only Package - Access to 30 Mbps or 100… pic.twitter.com/E25aa8GVmo
— TelecomTalk (@TelecomTalk) August 3, 2026
వైఫై టీవీ ప్లస్ ఓటీటీ ప్యాకేజీ నెలకు రూ.555 అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 30 Mbps అన్లిమిటెడ్ వైఫై, వెయ్యికి పైగా లైవ్ టీవీ ఛానల్స్,12 ఓటిటి యాప్స్ లభిస్తాయి. ఒకవేళ మీరు మూడు నెలలకు ఒకేసారి రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఒక నెల ఉచితంగా పొందే అవకాశం ఉంది. అదే 100 Mbps స్పీడ్ కావాలనుకునే వారికి రూ.707 ప్యాక్ అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 100 Mbps హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్, వెయ్యి లైవ్ టీవీ ఛానల్స్, 12 ఓటిటి యాప్స్ ఉంటాయి. ఇందులో కూడా రూ.2122 రీఛార్జ్ చేసుకుంటే ఒక నెల ఉచితంగా లభిస్తుంది. హెచ్డీ స్ట్రీమింగ్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేసేవారికి ఇది చాలా అనువైనది.
ఒకవేళ మీరు వైఫై ఓన్లీ ప్యాక్ కోరుకుంటే, అది నెలకు రూ.450 కే లభిస్తుంది. ఇందులో 30 Mbps అన్లిమిటెడ్ హై స్పీడ్ వైఫై ఉంటుంది. దీనికి రెండు నెలలకు రూ.1100 లేదా ఐదు నెలలకు రూ. 2200 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పటికే కేబుల్ లేదా డిటీహెచ్ వాడుతున్న వారికి ఇది కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఇక 100 Mbps వైఫై నెలకు రూ.600 లభిస్తుంది. దీనికి సంబంధించి రెండు నెలలకు రూ.1500 లేదా ఐదు నెలలకు రూ.3000 ధర నిర్ణయించారు.
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