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ఏపీ, తెలంగాణ కస్టమర్లకు జియో గుడ్ న్యూస్.. రూ.400 నుంచే కొత్త వైఫై, టీవీ, OTT ప్లాన్లు

దేశీయ దిగ్గజ ప్రైవేటు టెలికాం కంపెనీ జియో, కేవలం రూ.400 నుండే వైఫై ,ఓటిటి బెనిఫిట్స్ అందించే సరికొత్త జియో హోమ్ బ్రాడ్‌బ్యాండ్ ,హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్లాన్లను ఏపీ, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రారంభించింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 04, 2026, 07:26 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:26 AM IST
ఏపీ, తెలంగాణ కస్టమర్లకు జియో గుడ్ న్యూస్.. రూ.400 నుంచే కొత్త వైఫై, టీవీ, OTT ప్లాన్లు
Image Credit: Jio Launches New 3 in 1 Home Pack: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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ఏపీ, తెలంగాణ కస్టమర్లకు జియో గుడ్ న్యూస్.. రూ.400 నుంచే కొత్త వైఫై, టీవీ, OTT ప్లాన్లు
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