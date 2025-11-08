English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jio Plan: చీప్‌.. చీప్‌.. జియో బంపర్‌ ప్లాన్‌, ఎంత తక్కువ తెలిస్తే ఇప్పుడే రీఛార్జ్‌ చేస్కుంటారు..!

Jio Entry Level Home Plan: ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ రిలయన్స్ జియో ఇప్పటికే బంపర్ ఆఫర్స్ తో తమ యూజర్లకు ఆకట్టుకుంటుంది. కళ్ళు చెదిరే ఆఫర్స్‌ ప్రకటిస్తూ తక్కువ ధరలోనే బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్స్‌ అందుబాటులోకి తీసుకువస్తుంది. అయితే రిలయన్స్ అందిస్తున్న రూ.399 బ్రాండ్‌ బ్యాండ్‌ ప్లాన్‌ బెనిఫిట్స్ తెలిస్తే షాక్ అవుతారు. మైండ్ బ్లోయింగ్ లాభాలతో ఎక్కువమంది యూజర్లను ఆకట్టుకుంటున్న ఈ ప్లాన్ వివరాలు తెలుసుకుందాం... 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 8, 2025, 04:54 PM IST

Jio Entry Level Home Plan: మొబైల్ రీఛార్జ్ చేసుకోవాలంటే కచ్చితంగా కనీసం రూ. 300 ఉండాల్సిందే. ఒక్కో టెలికాం కంపెనీలు అయితే ఏకంగా రూ.350 వరకు బేసిక్‌ ప్లాన్స్‌ అందిస్తున్నాయి. అయితే, మొబైల్‌ రీఛార్జ్‌ ప్లాన్‌ ధరలోనే బ్రాడ్‌బ్యాండ్‌ కనెక్షన్‌ అందిస్తుంది రిలయన్స్‌ జియో. అయితే ఈ ప్రైవేటు దిగ్గజ కంపెనీ అందిస్తున్న బంపర్ బెనిఫిట్స్ తెలిస్తే ఎగిరి గంతేస్తారు. బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్లను ప్రకటించే ప్రైవేటు దిగ్గజా కంపెనీ రిలయన్స్ జియో హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ డేటా పొందుతారు. డేటా పూర్తయిపోయిన తర్వాత కూడా 30 mbps ఇంటర్నెట్ డేటా సదుపాయం కూడా ఉంది. అయితే రిలయన్స్ జియో అందిస్తున్న ఈ రూ.399 హోమ్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ ప్లాన్ గురించి తెలుసుకుందాం. 

 రిలయన్స్ జియో అందిస్తున్న రూ.399 హోమ్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ ప్లాన్ 30mbps స్పీడ్ నెట్ లభిస్తుంది. దీని వ్యాలిడిటీ నెలరోజులు ఉంటుంది. అంటే ఇందులోనే జీఎస్టి కూడా ఉంటుంది. ఈ ప్లాన్ 6 నెలలు, 12 నెలల వ్యవధి కలిగి ఉన్న బేసిక్ హోమ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ ప్లాన్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో ఫ్రీ వాయిస్ కాలింగ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఫ్రీ వాయిస్ కాలింగ్ ల్యాండ్ లైన్ కనెక్షన్ ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది మీరు ప్రత్యేకంగా కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది. 

3.3 TB  ఫెయిర్ యూసేజ్ పాలసీ డేటా కేవలం రూ.399కి మాత్రమే లభిస్తుంది. ఎలాంటి ఇతర ఎయిర్ ఫైబర్ యూజర్లు ఈ లబ్ధి పొందలేరు. ఇందులో  రూ.599, రూ. 888 ప్లాన్స్‌ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇందులో 30 mbps స్పీడ్‌ నెట్‌ లభిస్తుంది. యాడ్ ఆన్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇక రూ.888 తో రీఛార్జ్ చేసుకుంటే నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ బేసిక్ ప్లాన్ సబ్‌స్క్రీప్షన్‌ కూడా పొందుతారు. యూట్యూబ్ ప్రీమియం ప్లాన్ కూడా లభిస్తుంది. 800 పైగా లైవ్ టీవీ ఛానల్స్ యాక్సెస్ కూడా పొందుతారు. ఈ రీఛార్జ్ ప్లాన్ జియో అధికారిక వెబ్‌సైట్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా సులభంగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Jio 399 planJio broadband offerJio new plans 2025Jio fiber rechargeJio home wifi plan

