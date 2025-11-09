Job Notification: 8వ తరగతి చదివితే చాలు నెలకు రూ.72,000 జీతం.. ప్రభుత్వ రంగంలో గొప్ప ఉద్యోగం!

Jobs in National Highway Authority Of India: దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేశారు. తాజాగా తమిళనాడులోని రాష్ట్ర పరిధికి చెందిన కొన్ని విభాగాల వారీగా ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఆ విషయంలో, ప్రస్తుతం హైవే విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్నవారు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి, ఈ ఉద్యోగం కోసం మరిన్ని వివరాలను చూద్దాం.
ఉద్యోగ వివరణ
తమిళనాడు హైవేస్ విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను జిల్లాల వారీగా భర్తీ చేస్తున్నారు. వాటిలో డ్రైవర్, ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ గార్డ్ తదితర పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. దీని ప్రకారం కోయంబత్తూరులో 18, తంజావూరులో 31, వెల్లూరులో 5, కడలూరులో 9, తిరుప్పూర్, చెంగల్పట్టు, తెంకాసి జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి, తిరుచ్చిలో 8, తూత్తుకుడిలో 2, నాగర్కోయిల్లో 5 పోస్టులు కలిపి మొత్తం 80 ఖాళీ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
విద్యా అర్హత
ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ గార్డ్, డ్రైవర్ పోస్టులకు 8వ తరగతి చదివి ఉంటే సరిపోతుంది. అలాగే డ్రైవర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు లైట్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్ పోస్టుకు రెండేళ్లు హెవీ వెహికల్స్ నడిపిన అనుభవం ఉండాలి. 01.07.2025 నాటికి 35 ఏళ్లు మించకూడదని తెలియజేశారు.
నెలవారీ జీతం
ఆఫీస్ అసిస్టెంట్లకు నెలవారీ జీతం రూ. 15,700 నుండి రూ. 58,100 వరకు ఉంటుంది. ఆఫీస్ గార్డులకు నెలవారీ జీతం రూ. 15,700 నుండి రూ. 58,100 వరకు ఉంటుంది. డ్రైవర్కు నెలవారీ జీతం రూ. 5,700 నుండి రూ. 71,900 వరకు ఉంటుందని నోటిఫికేషన్లో వెల్లడించారు.
ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది.
హైవేస్ విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ గార్డ్, డ్రైవర్ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనున్నారు. ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఈ పోస్టులకు ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఇచ్చే నియామకం పూర్తిగా తాత్కాలికం. అయితే ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కానీ.. శాశ్వత ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కిందికి రాదు. ఇది కేవలం కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మాత్రమే.
ఈ పోస్టుల నియామకాన్ని ఎప్పుడైనా రద్దు చేసే అధికారం సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్కు ఉందని నోటిఫికేషన్లో పేర్కొంది. దరఖాస్తులను నింపి పోస్ట్ ద్వారా పంపాలి. దరఖాస్తులను సంబంధిత జిల్లా వెబ్సైట్ల నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకుని తగిన చిరునామాకు పంపాలి. ఈ పోస్టులకు నవంబర్ 20వ తేదీలోపు దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
(గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)
