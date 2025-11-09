English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Job Notification: 8వ తరగతి చదివితే చాలు నెలకు రూ.72,000 జీతం.. ప్రభుత్వ రంగంలో గొప్ప ఉద్యోగం!

Job Notification: 8వ తరగతి చదివితే చాలు నెలకు రూ.72,000 జీతం.. ప్రభుత్వ రంగంలో గొప్ప ఉద్యోగం!

Jobs in National Highway Authority Of India: స్టేట్ హైవేస్ (రహదారుల) డిపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉన్న ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్న అభ్యర్థులు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. వీటికి కనీసం 8వ తరగతి అర్హత సరిపోతుంది. అలాగే నెలకు రూ.72,000 వరకు జీతం ఇవ్వనున్నారు.  

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 9, 2025, 01:46 PM IST

Trending Photos

Silver Loan Rules 2026: బంగారం కాదు వెండి ఆభరణాల తాకట్టుపై బ్యాంక్ భారీ లోన్స్.. ఈ సూపర్ ఆఫర్ తెలుసుకోండి!
5
RBI Silver Loan Rules 2026
Silver Loan Rules 2026: బంగారం కాదు వెండి ఆభరణాల తాకట్టుపై బ్యాంక్ భారీ లోన్స్.. ఈ సూపర్ ఆఫర్ తెలుసుకోండి!
Anushka Marriage: ప్రభాస్ కాదు..క్రికెటర్‌తో పెళ్లికి సిద్ధమైన అనుష్క..పెళ్లి గురించి స్వీటీ ఏం చెప్పిందంటే?
7
Anushka Shetty Marriage
Anushka Marriage: ప్రభాస్ కాదు..క్రికెటర్‌తో పెళ్లికి సిద్ధమైన అనుష్క..పెళ్లి గురించి స్వీటీ ఏం చెప్పిందంటే?
Gold: బంగారం కొనేముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి.. ఆన్‌లైన్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌పై సెబీ హెచ్చరిక..!!
6
SEBI
Gold: బంగారం కొనేముందు ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించండి.. ఆన్‌లైన్ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌పై సెబీ హెచ్చరిక..!!
Poori: పూరీలు తక్కువ నూనెతో..నాన్-గ్రీసీగా.. చాలా సాఫ్ట్ గా కావాలా...ఈ రెండు పదార్థాలు చాలు!
5
Poori Recipe
Poori: పూరీలు తక్కువ నూనెతో..నాన్-గ్రీసీగా.. చాలా సాఫ్ట్ గా కావాలా...ఈ రెండు పదార్థాలు చాలు!
Job Notification: 8వ తరగతి చదివితే చాలు నెలకు రూ.72,000 జీతం.. ప్రభుత్వ రంగంలో గొప్ప ఉద్యోగం!

Jobs in National Highway Authority Of India: దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. వివిధ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేశారు. తాజాగా తమిళనాడులోని రాష్ట్ర పరిధికి చెందిన కొన్ని విభాగాల వారీగా ఖాళీలను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఆ విషయంలో, ప్రస్తుతం హైవే విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. అర్హత, ఆసక్తి ఉన్నవారు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి, ఈ ఉద్యోగం కోసం మరిన్ని వివరాలను చూద్దాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఉద్యోగ వివరణ
తమిళనాడు హైవేస్ విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను భర్తీ చేస్తున్నారు. ఖాళీగా ఉన్న పోస్టులను జిల్లాల వారీగా భర్తీ చేస్తున్నారు. వాటిలో డ్రైవర్, ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ గార్డ్ తదితర పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి. దీని ప్రకారం కోయంబత్తూరులో 18, తంజావూరులో 31, వెల్లూరులో 5, కడలూరులో 9, తిరుప్పూర్, చెంగల్పట్టు, తెంకాసి జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి, తిరుచ్చిలో 8, తూత్తుకుడిలో 2, నాగర్‌కోయిల్‌లో 5 పోస్టులు కలిపి మొత్తం 80 ఖాళీ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. 

Also Read: School Holiday: రేపు స్కూళ్లకు, ఆఫీసులకు సెలవు ఉందా లేదా? అయోమయంలో తల్లీదండ్రులు! ఎక్కడెక్కడ బంద్ అంటే?

విద్యా అర్హత
ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ గార్డ్, డ్రైవర్ పోస్టులకు 8వ తరగతి చదివి ఉంటే సరిపోతుంది. అలాగే డ్రైవర్ పోస్టుకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునే వారు లైట్ వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కలిగి ఉండాలి. హెవీ వెహికల్ డ్రైవర్ పోస్టుకు రెండేళ్లు హెవీ వెహికల్స్ నడిపిన అనుభవం ఉండాలి. 01.07.2025 నాటికి 35 ఏళ్లు మించకూడదని తెలియజేశారు.

నెలవారీ జీతం
ఆఫీస్ అసిస్టెంట్లకు నెలవారీ జీతం రూ. 15,700 నుండి రూ. 58,100 వరకు ఉంటుంది. ఆఫీస్ గార్డులకు నెలవారీ జీతం రూ. 15,700 నుండి రూ. 58,100 వరకు ఉంటుంది. డ్రైవర్‌కు నెలవారీ జీతం రూ. 5,700 నుండి రూ. 71,900 వరకు ఉంటుందని నోటిఫికేషన్‌లో వెల్లడించారు.

ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది.
హైవేస్ విభాగంలో ఖాళీగా ఉన్న ఆఫీస్ అసిస్టెంట్, ఆఫీస్ గార్డ్, డ్రైవర్ పోస్టులకు ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించనున్నారు. ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఈ పోస్టులకు ఎంపిక చేస్తారు. ఎంపికైన అభ్యర్థులకు ఇచ్చే నియామకం పూర్తిగా తాత్కాలికం. అయితే ఇది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కానీ.. శాశ్వత ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కిందికి రాదు. ఇది కేవలం కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ మాత్రమే. 
 
ఈ పోస్టుల నియామకాన్ని ఎప్పుడైనా రద్దు చేసే అధికారం సూపరింటెండింగ్ ఇంజనీర్‌కు ఉందని నోటిఫికేషన్‌లో పేర్కొంది. దరఖాస్తులను నింపి పోస్ట్ ద్వారా పంపాలి. దరఖాస్తులను సంబంధిత జిల్లా వెబ్‌సైట్‌ల నుండి డౌన్‌లోడ్ చేసుకుని తగిన చిరునామాకు పంపాలి. ఈ పోస్టులకు నవంబర్ 20వ తేదీలోపు దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని పేర్కొన్నారు.

(గమనిక: పైన  పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ను సందర్శించండి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

Also Read: Liquor Price: భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో మద్యం చీప్‌గా దొరుకుతుందో తెలుసా? తెలుగోళ్లు తెగ తాగేస్తున్నారట!?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Job NotificationJobsTamil Nadu Government Jobgovernment jobsTN jobs

Trending News