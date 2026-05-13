Joyalukkas: ప్రపంచస్థాయి డిజైన్ల ప్రదర్శన.. కొచ్చిలో జోయాలుక్కాస్ భారీ ఈవెంట్ 'PRIDE 2026' ప్రారంభం!

Joyalukkas PRIDE 2026: మీరు లేటెస్ట్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్ డిజైన్ల కోసం చూస్తున్నారా? మీ ఇంటి ఏ వేడుకకు అయినా కానీ, ఒకే ఒక ఎంపిక జోయాలుకాస్ అని చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ అద్భుతమైన డిజైన్స్ భారీ ఎత్తున ప్రారంభించారు. కొచ్చిలో ‘జోయాలుక్కాస్ ప్రైడ్ 2026’ గురించి మీరు కూడా తెలుసుకోవాల్సిందే. ఇన్నోవేషన్, డిజైన్ ఎక్సలెన్స్ను సెలబ్రేట్ చేస్తూ నిర్వహిస్తున్న ఈ ప్రముఖ ప్రముఖ జువెలరీ దిగ్గజం జోయాలుక్కాస్, డిజైన్ రంగంలో సరికొత్త విప్లవానికి తెరలేపింది. కొచ్చిలోని అడ్లక్స్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో అత్యంత వైభవంగా ‘జోయాలుక్కాస్ ప్రైడ్ 2026’ ప్రారంభమైంది. సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ జోయ్ అలుక్కాస్, ఆయన సతీమణి జాలీ జోయ్ అలుక్కాస్ చేతుల మీదుగా రెండ్రోజుల వేడుకలో ప్రపంచస్థాయి డిజైన్లు, ఇండస్ట్రీ దిగ్గజాలు కొలువుదీరారు.
కొచ్చిలో జరుగుతున్న ఈ వేడుకలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు, సంస్థ భాగస్వాములు, అతిథులు పాల్గొన్నారు. ఆభరణాల రంగంలో సరికొత్త డిజైన్లు, భాగస్వామ్యాల లోని ప్రతిభను గుర్తించేందుకు ఈ వేదికను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో నేషనల్ జెమ్స్ అండ్ జ్యువెలరీ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ ప్రమోద్ అగర్వాల్, 'ది ఆర్ట్ జ్యువెలరీ మ్యాగజైన్' మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, చీఫ్ ఎడిటర్ సుమేష్ వధేరా, పీజీఐ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వైశాలి బెనర్జీ, ప్రముఖ నటి అపర్ణ బాలమురళి పాల్గొన్నారు.
ఈ వేడుకలో వీరితోపాటు జోయాలుక్కాస్ సీఈఓ జాన్ పాల్ అలుక్కాస్, ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్లు థామస్ మాథ్యూ ,ఆంటోనీ జోస్, డైరెక్టర్లు సోనియా అలుక్కాస్ ,ఎల్సా జాయ్ అలుక్కాస్ సహా పలువురు ప్రముఖులు, పరిశ్రమకు చెందిన ముఖ్య ప్రతినిధులు కూడా ఈ వేడుకలో సందడి చేశారు. ఈవెంట్ ఒకే వేదికపై 200 మంది భాగస్వామ్య సప్లయర్స్ ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకం చేసింది. భాగస్వాములకు బలమైన ప్లాట్ ఫారం గా మారింది. జువెలరీ డిజైన్ లో క్రియేటివిటీ ఇన్నోవేషన్ కు ఇదొక అద్భుతాన్ని తీసుకువచ్చింది.
Also Read: Hyderabad: హైదరాబాద్ వాసులకు బిగ్ అలర్ట్.. సింగూరు పైప్లైన్కు మరమ్మతులు..!
ఈ కార్యక్రమంలో డాక్టర్ జాయ్ అలూకాస్ మాట్లాడుతూ.. జోయాలుక్కాస్ సంస్థ నమ్మకం, విధేయత, దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. మా సరఫరాదారులు చూపే సృజనాత్మకత, పనితనం సంస్థను అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేర్చడంలో ఎంతో కీలక పాత్ర పోషించాయన్నారు. ప్రైడ్ 2026 అనేది కేవలం ప్రదర్శన మాత్రమే కాదు.. మన అనుబంధాలను గౌరవించుకుంటూ కలిసి ఎదగడానికి ఒక వేదిక. 2011లో కొచ్చిలో నిర్వహించిన మా మొదటి సదస్సు తర్వాత ఇప్పుడు మరింత శక్తివంతంగా ఇక్కడ కలుసుకోవడం గర్వంగా ఉందన్నారు.
(Disclaimer: ఈ ప్రకటన డాక్టర్ జాయ్ ఆలుక్కాస్ వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబిస్తాయి. పాఠకులు ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు అధికారిక మూలాల ద్వారా వివరాలను సరిచూసుకోవాల్సిందిగా కోరడమైనది జీ తెలుగు దీనికి బాధ్యత వహించదు)
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి