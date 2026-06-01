Julie On CM Vijay: "నా బిడ్డ చావుకు సీఎం విజయ్ కారణం" తమిళ స్టార్ నటి సంచలన ఆరోపణలు..ఏం జరిగింది?

Julie Miscarriage Trolls: బిగ్ బాస్ తమిళ ఫేమ్, నటి మరియా జూలియానా (జూలీ) చెన్నై పోలీసులను ఆశ్రయించి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. నటుడు, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్కు చెందిన 'తమిళగ వెట్రి కజగం' (TVK) పార్టీ మద్దతుదారులు, అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో తనపై చేసిన తీవ్రమైన ట్రోలింగ్, వ్యక్తిత్వ హననం వల్లే తాను గర్భస్రావానికి గురయ్యానని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఈ ఏడాది జనవరిలో మహమ్మద్ ఇక్రీమ్ను వివాహం చేసుకున్న జూలీ, ఇటీవల జరిగిన ఒక మీడియా సమావేశంలో భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తనపై జరిగిన సైబర్ దాడి గురించి ఆమె పలు విషయాలను పంచుకున్నారు. "నాకు అప్పుడే పెళ్లయింది. మేము మా మొదటి బిడ్డ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో ఈ ఆన్లైన్ వేధింపులు నన్ను తీవ్ర మానసిక వేదనకు గురిచేశాయి. దాంతో నేను నా బిడ్డను కోల్పోయాను. ఒక మహిళ టీవీకే పార్టీ గురించి మాట్లాడినందుకే, మనస్సాక్షి లేకుండా ఆమె పేరును పాడుచేశారు" అని జూలీ ఆరోపించింది.
తనపై రూ.15 లక్షల కిడ్నీ కుంభకోణం ఆరోపణలు మోపడం వెనుక ఒక పక్కా స్క్రిప్ట్ ఉందని, ఇందులో ఒక టీవీకే మద్దతుదారుడు, ఒక న్యాయవాది ఉన్నారని జూలీ ఆరోపించారు. గత మార్చిలో ఎనిమిది మందిపై తాను పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, అది క్రిమినల్ కేసు కాదని, సివిల్ పరువు నష్టం కిందకు వస్తుందని తనకు నోటీసు ఇచ్చారని ఆమె పేర్కొన్నారు.
సీఎం విజయ్పై విమర్శలు
ఈ ఘటనకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్నే జూలీ బాధ్యుడిని చేశారు. "నా బిడ్డను కోల్పోవడానికి విజయ్ అన్నే కారణం. ఆయన నేరుగా ఈ పని చేయకపోయినా, తన మద్దతుదారులను వెనక్కి తగ్గమని ఒక్క మాట చెప్పి ఉంటే బాగుండేది" అని ఆమె అన్నారు. అయితే, గత డీఎంకే ప్రభుత్వ హయాంలో (ఎన్నికల సమయంలో) ఈ ఫిర్యాదు చేసినప్పటికీ, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం దీనిపై బాధ్యత వహించాలని జూలీ డిమాండ్ చేశారు.
juli feel really bad abt pregnancy.but the statement?very unethical .ur health problem?how can our cm be the https://t.co/cuATQX6NBC bad to say that. U were so rude & used very bad language( disrespect).when we hve a CM or PM evenif the person is 20 or 99 we respect the position.
— Actress Ambika (@ActressAmbika) May 31, 2026
జూలీ వ్యాఖ్యలపై నటి అంబిక తీవ్ర అభ్యంతరం
జూలీ చేసిన ఆరోపణలను దక్షిణాది సీనియర్ నటి అంబిక సోషల్ మీడియా వేదికగా తీవ్రంగా ఖండించారు. ముఖ్యమంత్రి పదవిని, వ్యక్తిని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత అందరిపై ఉందని ఆమె స్పష్టం చేశారు. "జూలీ, నీకు గర్భస్రావం జరగడం పట్ల నేను చాలా బాధపడుతున్నాను. కానీ నువ్వు ముఖ్యమంత్రిపై చేసిన వ్యాఖ్యలు చాలా అనైతికమైనవి, అమర్యాదకరమైనవి. నీ వ్యక్తిగత ఆరోగ్య సమస్యకు ముఖ్యమంత్రి ఎలా కారణం అవుతారు? దేశంలో ముఖ్యమంత్రి లేదా ప్రధానమంత్రి పదవిలో ఉన్నవారి వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా ఆ పదవికి మనం కనీస గౌరవం ఇవ్వాలి" అని అంబిక రాసుకొచ్చారు.
మరోవైపు విజయ్ అభిమానులు సైతం సోషల్ మీడియాలో జూలీ వ్యాఖ్యలను తప్పుపడుతున్నారు, కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసమే ఆమె ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తోందని వారు మండిపడుతున్నారు. 2017 జల్లికట్టు నిరసనల ద్వారా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న జూలీ, ఆ తర్వాత బిగ్ బాస్ తమిళ్ (2017), బిగ్ బాస్ అల్టిమేట్ (2022) లలో కంటెస్టెంట్గా పాల్గొని పాపులర్ అయ్యారు. పలు తమిళ చిత్రాల్లోనూ ఆమె నటించారు.
