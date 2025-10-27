Justice Surya kant: సుప్రీంకోర్టుకు నూతన సీజేఐగా సూర్యకాంత్.. ఆయన నేపథ్యం ఏంటో తెలుసా..?

Justice Surya Kant Recommends as Next Cji By CJI br Gavai: ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టుకు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్న బీఆర్ గవాయి నవంబర్ మాసం 23వ తేదీన పదవీ విరమణ చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో తన తదుపరి చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ పేరును ప్రతిపాదిస్తు.. కేంద్ర న్యాయ మంత్రిత్వశాఖకు బీ ఆర్ గవాయి సిఫారసు చేశారు.
ఈ క్రమంలో బీఆర్ గవాయి సంప్రదాయం ప్రకారం తన తదుపరి చీఫ్ జస్టిస్ గా సూర్యకాంత్ పేరును కేంద్రం ముందుంచారు. అయితే.. సూర్యకాంత్ 53వ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా గా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఈ క్రమంలో.. ప్రధాన న్యాయమూర్తి గవాయ్ జస్టిస్ సూర్య కాంత్ను.. సీనియారిటీతో పాటు, అధికారం చేపట్టడానికి అన్ని అంశాలలో తగినవాడని, సమర్థుడని అభివర్ణించారు.
ఈ క్రమంలో హర్యానాకు చెందిన సూర్యకాంత్.. సుప్రీంకోర్టు అత్యున్నత పదవికి అధిష్టించనున్న మొదటి వ్యక్తి గా రికార్డుల్లో ఎక్కనున్నారు. ఆయన న్యాయసేవలో విశేషంగా తన ప్రతిభ చూపించారు.
ఆయన 38 సంవత్సరాల వయస్సులో హర్యానాకు అతి పిన్న వయస్కుడైన అడ్వకేట్ జనరల్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత.. 2004లో 42 సంవత్సరాల వయస్సులో పంజాబ్, హర్యానా హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పదోన్నతి పొందాడు.
న్యాయవ్యవస్థలో చేరిన తర్వాత కూడా, ఆయన తన చదువును కొనసాగించారు. 2011లో కురుక్షేత్ర విశ్వవిద్యాలయం యొక్క డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ నుండి న్యాయశాస్త్రంలో ఫస్ట్ క్లాస్ మాస్టర్స్ డిగ్రీని పొందారు.
హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా 14 సంవత్సరాలకు పైగా పనిచేసిన తర్వాత, జస్టిస్ కాంత్ 2018 అక్టోబర్లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా నియమితులయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆయన మే 24, 2019న సుప్రీంకోర్టుకు పదోన్నతి పొందారు.
కేసుల విచారణ నేపథ్యంలో.. లోతైన అధ్యయనం, బాధితులకు అన్ని విధాలుగా న్యాయం చేయడం మొదలైన వాటిలో తనదైన మంచి పేరుతెచ్చుకున్నారు జస్టిస్ సూర్యకాంత్. మరోవైపు.. అధికారిక నోటిఫికేషన్ జారీ అయిన తర్వాత, జస్టిస్ కాంత్ నవంబర్ 24న ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నారు.
