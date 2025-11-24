English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Justice Surya Kant: 53 వ చీఫ్ సీజేఐగా సూర్యకాంత్ ప్రమాణం.. హజరైన ప్రధాని,కేంద్ర మంత్రులు..

Justice Surya Kant: 53 వ చీఫ్ సీజేఐగా సూర్యకాంత్ ప్రమాణం.. హజరైన ప్రధాని,కేంద్ర మంత్రులు..

Justice Surya Kant Takes oath as 53rd CJI: దేశానికి 53వ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు హజరయ్యారు.   

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 24, 2025, 10:46 AM IST
  • 53వ సీజేఐగా ప్రమాణం చేసిన సూర్యకాంత్..
  • రాష్ట్రపతి భవన్ లో కార్యక్రమం..

Justice Surya Kant: 53 వ చీఫ్ సీజేఐగా సూర్యకాంత్ ప్రమాణం.. హజరైన ప్రధాని,కేంద్ర మంత్రులు..

Justice Surya Kant Takes oath as 53rd new Chief justice of India: భారతదేశ 53 వ సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ సూర్యకాంత్ రాష్ట్రపతి భవన్ లో ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము జస్టిస్ సూర్యకాంత్ తో ప్రమాణం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంకు ప్రధాని మోదీ, కేంద్ర మంత్రులు హజరయ్యారు. ఆదివారం నాడు బీఆర్ గవాయి  పదవి కాలం ఆదివారంతో ముగిసింది.  భూటాన్‌, కెన్యా, మలేసియా, మారిషస్‌, నేపాల్‌, శ్రీలంక దేశాల చీఫ్‌ జస్టిస్ లు వారి కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి విదేశీ అతిథులు రావడం ఇదే తొలిసారి.

జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ సుమారు 15 నెలల పాటు సీజేఐ పదవిలో కొనసాగనున్నారు. 2027 ఫిబ్రవరి 9న ఆయన పదవీ విరమణ చేస్తారు. జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ సీజేఐగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తొలి హరియాణా వ్యక్తిగా నిలవనున్నారు. మరోవైపు..

జస్టిస్ సూర్యకాంత్ 1962 ఫిబ్రవరి 10న హర్యానాలోని హిసార్ జిల్లాకు చెందిన ఒక సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించారు. తన న్యాయవాద వృత్తిని హిసార్ జిల్లా కోర్టులోనే ప్రారంభించి, ఆ తర్వాత పంజాబ్, హర్యానా హైకోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేశారు.

ఆ తర్వాత.. 2018లో హిమాచల్ ప్రదేశ్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేశాక.. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పదోన్నతి పొందారు. అలాగే, 2024 నవంబరు 12 నుంచి సుప్రీంకోర్టు లీగల్‌ సర్వీసెస్‌ కమిటీ ఛైర్మన్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

 

