  • Justice Yashwant Varma: తన నివాసంలో భారీగా నోట్ల కట్టల వివాదం.. జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ రాజీనామా..

Justice Yashwant Varma: తన నివాసంలో భారీగా నోట్ల కట్టల వివాదం.. జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ రాజీనామా..

Justice Yashwant varma  resigns: తన నివాసంలో భారీగా నోట్ల కట్టలు బైటపడిన ఘటనలో అలహాబాద్ హైకోర్టు జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ  కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రపతికి ద్రౌపది ముర్ముకు తన రాజీనామా లేఖను పంపారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 10, 2026, 01:10 PM IST
  • జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ రాజీనామా..
  • కెరీర్ లో మాయని మచ్చగా మారిన ఘటన..

Justice Yashwant Varma: తన నివాసంలో భారీగా నోట్ల కట్టల వివాదం.. జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ రాజీనామా..

Justice Yashwant varma resign amid cash at home case controversy: గతేడాది అలహబాద్ హైకోర్టు లో జస్టిస్ గా ఉన్న యశ్వంత్ వర్మ నివాసంలో భారీగా డబ్బుల కట్టలు బైటప్డడాయి.ఈ  ఘటన దేశంలోనే సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలన్ని కేంద్రంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఇది న్యాయవ్యవస్థపారదర్శకతను సవాల్ చేసేదిగా మారింది. దీనిపై ఇప్పటికే కొలిజియంతో పాటు, ప్రత్యేక దర్యాప్తు అదికారులచే విచారణకు సైతం ఆదేశించింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.

అంతే కాకుండా తన రాజీనామాను రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు పంపారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి  జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ వార్తలలో నిలిచారు. తన రాజీనామాకు గల కారణాలపై ఏవిధంగా లేఖలో యశ్వంత్ వర్మ పేర్కొనలేదు.

కానీ దర్యాప్తు అధికారుల ఒత్తిడితో ఈ విధంగా యశ్వంత్ వర్మ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది. న్యాయవ్యవస్థలో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న యశ్వంత్ వర్మ చివరకు ఈ విధంగా నగదు వివాదంతో ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేయడం మాత్రం ఆయన కెరీర్ లో మాయని మచ్చగా మిగిలిపోయిందని చెప్పుకొవచ్చు.  

జస్టిస్  యశ్వంత్ వర్మపై ఇప్పటికే అభిశంసన ప్రక్రియకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. గతేడాది మార్చి 14న  ఆయన నివాసం సమీపంలో మంటలు వ్యాపించాయి. దాన్ని ఆర్పేందుకు వచ్చిన ఫైర్ అధికారులు భారీగా కాలిపోయిన నోట్లను గమనించారు. దీనిపై పెద్ద రచ్చ రాజుకుంది. జస్టిస్ యశ్వంత్ వర్మ దీనిపై భిన్నమైన మాటలు చెప్పారు.  దీని ఫలితంగా 2025 జులైలో లోక్‌సభలో 145 మంది, రాజ్యసభలో 63 మంది ఎంపీలు ఆయనపై అభిశంసన తీర్మానానికి నోటీసులు ఇచ్చారు.

ఆ తర్వాత దీంతో నోట్ల కట్టలపై విచారణలో అనేక కీలక విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మరోవైపు దీనిపై అంతర్గతంలో ముగ్గురు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులతో కమిటీ వేశారు. ఈ కమిటీ నోట్ల కట్టలు దొరికింది నిజమేనని చెప్పింది. అభిశంసనకు సిఫారసు చేస్తూ రాష్ట్రపతి ద్రౌపదిముర్ము, ప్రధాని మోదీ, సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులకు ఇప్పటికే లేఖలు రాశారు.  ఈ క్రమంలో యశ్వంత్ వర్మ తన పదవికి రాజీనామా చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. 

 

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

