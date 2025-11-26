Mumbai Kali Temple Video: ముంబైలో హైటెన్షన్.. కాళీమాతను మేరీమాతగా మార్చి పూజలు.. వీడియో..

Kali mata idol dressed as mother mary matha in chembur mumbai: ఇటీవల కాలంలో కొంతమంది హిందు దేవాలయాలు, నమ్మకాల మీద టార్గెట్ చేసుకుని దాడుల చేస్తున్నారు. చాలా ప్రదేశాల్లో భిన్నత్వంలో ఏకత్వంను పాటిస్తు ప్రజలంతా సోదర భావంతో ఉంటున్నారు. కానీ ఇది గిట్టని వారు కొంత మంది తరచుగా ఏదో ఒక వివాదంను రాజేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. తరచుగా హిందు దేవుళ్లను నోటికొచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నారు. విగ్రహాల్ని ధ్వంసం చేస్తున్నారు. అంతే కాకుండా.. హిందుదేవుళ్లను ఇతర దేవుళ్ల మాదిరిగా తయారు చేస్తున్నారు. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలోని చెంబూరులో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
Chembur, MH: Outrage erupted after a priest dressed Kalimata idol as Mother Mary at Chembur-Vashi Naka Mandir. Priest claimed it was based on a dream, while locals alleged he was paid. Devotees filed complaint, FIR registered. Priest arrested, sent to 2 days police custody. pic.twitter.com/EPhYvVuqgU
ముంబైలోని చెంబూర్లోని అనిక్ విలేజ్లో ఉన్న హిందూ శ్మశానవాటికలోని కాళీమాత ఆలయంలో ఉంది. అయితే.. ఈ కాళీమాత నల్లటి విగ్రహానికి తెలుపు రంగు పూసి, బంగారు వస్త్రాలు, సిలువతో కూడిన కిరీటాన్ని అక్కడి పూజారీ అలంకరించారు. అంతటితో ఆగకుండా.. అమ్మవారి చేతిలో శిశువు ఏసును పోలిన బొమ్మను ఉంచారు.
గర్భగుడి నేపథ్యాన్ని కూడా ఎర్రటి వస్త్రం, పెద్ద సిలువతో మార్చేశారు. ఇది చూసి భక్తులు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. దీంతో పూజారీపై మండిపడ్డారు. తనకు కలలో కాళీమాత కనిపించి తనను మేరీమాత రూపంలో అలంకరించమని చెప్పిందని సమాధానమిచ్చాడు. దీనిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
ఈ క్రమంలో అక్కడ ఉద్రిక్తత వాతావరణం ఏర్పడింది. దీంతో కొన్ని వర్గాల ప్రజలు అక్కడకు చేరుకున్నారు. వాగ్వాదం చేసుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు భారీగా చేరుకున్నారు. ఉద్రిక్తతలు ఇతర ప్రాంతాల్లోకి వెళ్లకుండా పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు చేపట్టారు. మరోవైపు ఈ చర్య వెనుకాల కుట్రకోణం ఉందా అన్నట్లు పోలీసులు పూజారీని అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటన విషయం తెలిసి విశ్వహిందు పరిషత్, హిందు సంఘాలు భారీగా ఆలయం వద్దకు చేరుకున్నాయి.
