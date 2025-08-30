English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kalkaji temple Tragedy Video: ఢిల్లీలో షాకింగ్.. గుడిలో పనిచేసే వ్యక్తిని కొట్టి చంపిన యువకులు.. అసలు కారణం ఏంటంటే.?. వీడియో వైరల్..

Delhi Kalkaji temple sewadar tragedy: తమకు ప్రసాదం కోసం చాలా సేపు వేచి ఉండేలా చేశాడని కొంత మంది యువకులు రెచ్చిపోయారు. అంతేకాకుండా.. అక్కడ పనిచేసే వ్యక్తిని కర్రలు, రాడ్లతో కొట్టించంపారు.ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 30, 2025, 03:46 PM IST
  • ఢిల్లీలో దారుణ ఘటన..
  • సేవదారుడిపై ప్రసాదం కోసం దాడి..

Kalkaji temple Tragedy Video: ఢిల్లీలో షాకింగ్.. గుడిలో పనిచేసే వ్యక్తిని కొట్టి చంపిన యువకులు.. అసలు కారణం ఏంటంటే.?. వీడియో వైరల్..

Kalkaji temple sewadar brutally beaten to death in delhi: దేశ రాజధాని న్యూ ఢిల్లీలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కొంత మంది యువకులు రెచ్చిపోయారు. కల్కాజీ ఆలయం పరిధిలో చోటు చేసుకున్న  ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
 ఉత్తరప్రదేశ్ లోని హర్దోయ్ కి చెందిన యోగేంద్ర సింగ్ గత.. పదిహేనుళ్లుగా ఢిల్లీలోని ప్రసిధ్ద  కల్కాజీ ఆలయంలో సేవకుడిగా పనిచేస్తున్నాడు.  

ఈ నేపథ్యంలో.. శుక్రవారం రాత్రి 9.30 గంటల ప్రాంతంలో కొంతమంది యువకులు దర్శనం కోసం ఆలయానికి వచ్చారు. దర్శనం తర్వాత ప్రసాదం పెట్టాలని యోగేంద్రను వారి కోరారు. కానీ  అప్పటికే సమయం మించిపోవడం,  ప్రసాదం కూడా అయిపోవడంతో ఆయన నిరాకరించాడు.  దీంతో వారు రెచ్చిపోయారు .

 

అక్కడే ఉన్న రాడ్లు, కర్రలతో సేవాదారుడిపై దాడికి దిగారు.  పదే పదే పిడిగుద్దులు కూడా కురిపించారు. దీంతో ఆయన అక్కడే కుప్పకూలీ పడిపోయాడు. ఆ తర్వాత వారు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. వెంటనే స్థానికులు ఆ సేవదారుడ్ని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

విపరీతంగా రక్త స్రావం కావడంతో ఆయన ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశాడు. ఈ ఘటనపై ఆలయ సిబ్బంది ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది.

 

