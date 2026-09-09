/నా గొడవతో మొదలై.. తెలంగాణ అక్షరానికి ధిక్కారం నేర్పిన మేరు నగధీరుడు.. కాళోజీ..!!

Kaloji narayana rao Jayanti: ఒక దేశం లేదా ప్రాంతపు చరిత్ర అంటే కేవలం రాజుల విజయాలో, పాలక వర్గాల అధికార మార్పిడులో మాత్రమే కాదు. ప్రజల వైపు నిలబడి, అణచివేతపై కలం ఎత్తిన విప్లవ మూర్తుల జీవిత సారాంశమే నిజమైన చరిత్ర. ఆ కోవలోనే తెలంగాణ పోరాట చరిత్రలో కాళోజీ నారాయణరావు పేరు ఒక చెరగని సంతకం. మూడు తరాల ప్రజా ఉద్యమాలకు వాయిస్గా నిలిచి, అధికారాన్ని ధిక్కరించిన నిప్పుకణం ఆయన. నేడు ప్రజాకవి, పద్మవిభూషణ్ కాళోజీ జయంతి (తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం) సందర్భంగా ఆ విప్లవ సేనాని భావజాలాన్ని, స్ఫూర్తిని స్మరించుకుందాం.
నూటెనిమిదేళ్ల కిందట 1914 సెప్టెంబర్ 9న జన్మించిన కాళోజీ, తన సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో అనేక చారిత్రక ఘట్టాలకు ప్రత్యక్ష సాక్షిగా, భావోద్వేగపూరిత భాగస్వామిగా నిలిచారు.నిజాం నియంతృత్వ ధోరణులను, రజాకార్ల అరాచకాలను తన కలంతో ఆయన తీవ్రంగా ఎండగట్టారు. ఆంధ్రమహాసభ, తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటాల ద్వారా ప్రజలలో చైతన్యపు విత్తనాలు నాటడమే కాకుండా, సమైక్య పాలనలో తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయాలను నిరసిస్తూ మలిదశ ఉద్యమానికి తన కవితలతో ఊపిరి ఊదారు. ఆర్యసమాజ్ మొదలుకొని గ్రంథాలయోద్యమం, పౌరహక్కుల పోరాటాలు, ఎమర్జెన్సీ వ్యతిరేక ఉద్యమాలు, సారా వ్యతిరేక పోరాటం వరకు... అన్యాయం ఎక్కడ కనిపించినా కాళోజీ కలం అక్కడే ప్రత్యక్షమయ్యేది.
తెలంగాణ యాసను, భాషను చిన్నచూపు చూసిన ఆధిపత్య ధోరణులపై కాళోజీ తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడేవారు. "మీ రచనల్లో వ్యాకరణం తప్ప ఏమీ లేదు, మా రచనల్లో వ్యాకరణం తప్ప అంతా ఉంది" అని బహుభాషా పండితులను సైతం సూటిగా ప్రశ్నించారు. నిత్యం ప్రజలు మాట్లాడే పలుకుబడుల భాషే శ్రేష్ఠమైనదని చాటిచెప్పిన ఆయన, సొంత భాషను మరిచి పరభాషామాయలో పడేవారిని హెచ్చరిస్తూ ఈ అమర కవితను అందించారు.
"తెలుగు బిడ్డవురోరి తెలుగు మాటలాడుటకు
సంకోచపడియెదవు సంగతేమిటిరా
అన్య భాషలు నేర్చి ఆంధ్రంబు రాదంచు
సకిలించు ఆంధ్రుడా చావవెందుకురా!"
కాళోజీకి అక్షరం అంటే సాధారణ పదం కాదు, అన్యాయాన్ని ప్రశ్నించే ఒక పదునైన ఆయుధం. సమాజంలో ఆవహించిన నిశ్శబ్దాన్ని బద్దలు కొట్టి, యువతలో చైతన్యాన్ని, ప్రశ్నించే తత్వాన్ని రగల్చడానికి ఆయన అక్షరాలనే అస్త్రాలుగా మార్చారు. అక్షరాస్యత ప్రాధాన్యాన్ని వివరిస్తూ ఆయన చెప్పిన ఒక్క వాక్యం తరాల పాటు యువతను ఆలోచనల వైపు నడిపించింది.
"అక్షర రూపం దాల్చిన ఒక్క సిరా చుక్క
లక్షల మెదళ్లకు కదలిక!"
జయప్రకాశ్ నారాయణ్ను ఉద్దేశించి ఆయన రాసిన "పుట్టుక నీది, చావు నీది– బ్రతుకంతా దేశానిది" అనే పంక్తులు కాళోజీ సొంత జీవితానికి వందకు వంద శాతం సరిపోతాయి.
నా గొడవ ప్రపంచపు గొడవ!
నా గొడవ మానవాళి గొడవ!
అణచివేత ఉన్నంత వరకు,
ఆధిపత్యం నడిచినంత వరకు,
ఆకలి కేకలు వినపడినంత వరకు...
ఏడుస్తున్న ప్రతి గుండె చప్పుడు
"నా గొడవ!"
ప్రపంచ ఉద్యమాలకు, విప్లవ ఉద్యమాలకు కూడా ఆయన రాసిన ఈ పంక్తులు చిరస్మరణీయంగా చరిత్రలో నిలిచిపోతుంటాయి. ఆయన రాతలో తెలంగాణ పౌరుషం ఉట్టిపడుతుంది. అలాగే అణగారిన వర్గాలకు ఊతమవుతుంది. ప్రభుత్వాలకు ధికారమవుతుంది.
తన బ్రతుకంతటినీ తెలంగాణ నేలకే అంకితం చేసిన ఈ ప్రజాకవి, 2002 నవంబర్ 13న ‘అతిథి వోలె వచ్చినాను– అతిథి వోలె పోతాను’ అంటూ సెలవు తీసుకున్నారు. భౌతికంగా మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన ఆలోచనలు అమరమైనవి. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆయన జయంతిని "తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం"గా నిర్వహిస్తూ గౌరవించుకుంటోంది. మానవీయ విలువలు, సామాజిక సమన్యాయం, ప్రశ్నించే స్వభావాన్ని కాపాడుకోవడమే ఈ రోజున ఆ మహనీయునికి మనం ఇచ్చే అత్యున్నత నివాళి.
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