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నా గొడవతో మొదలై.. తెలంగాణ అక్షరానికి ధిక్కారం నేర్పిన మేరు నగధీరుడు.. కాళోజీ..!!

Kaloji narayana rao Jayanti: ఒక దేశం లేదా ప్రాంతపు చరిత్ర అంటే కేవలం రాజుల విజయాలో, పాలక వర్గాల అధికార మార్పిడులో మాత్రమే కాదు. ప్రజల వైపు నిలబడి, అణచివేతపై కలం ఎత్తిన విప్లవ మూర్తుల జీవిత సారాంశమే నిజమైన చరిత్ర. ఆ కోవలోనే తెలంగాణ పోరాట చరిత్రలో కాళోజీ నారాయణరావు పేరు ఒక చెరగని సంతకం. మూడు తరాల ప్రజా ఉద్యమాలకు వాయిస్‌గా నిలిచి, అధికారాన్ని ధిక్కరించిన నిప్పుకణం ఆయన. నేడు ప్రజాకవి, పద్మవిభూషణ్ కాళోజీ జయంతి (తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం) సందర్భంగా ఆ విప్లవ సేనాని భావజాలాన్ని, స్ఫూర్తిని స్మరించుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Sep 09, 2026, 12:53 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 12:53 PM IST
నా గొడవతో మొదలై.. తెలంగాణ అక్షరానికి ధిక్కారం నేర్పిన మేరు నగధీరుడు.. కాళోజీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నా గొడవతో మొదలై.. తెలంగాణ అక్షరానికి ధిక్కారం నేర్పిన మేరు నగధీరుడు.. కాళోజీ..!!
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