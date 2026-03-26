Kamal Haasan: కమల్ హాసన్ అస్త్ర సన్యాసం.. రెండో ఎన్నికల నాటికే లోక నాయకుడి బ్యాక్ స్టెప్..

Kamal Haasan Back Step: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఏప్రిల్ నెలలో జరగబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మక్కల్ నీది మయ్యం పార్టీ తప్పుకుంటున్నట్లు ఆ పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ప్రస్తుత రాజ్యసభ సభ్యుడు కమల్ హాసన్ ప్రకటించారు. తమ పార్టీ అభ్యర్థులను బరిలో నిలపకుండా.. అధికార డీఎంకే నేతృత్వంలోని కూటమికి ఆయన పూర్తి మద్దతు ప్రకటించారు. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎం.కే.స్టాలిన్తో సమావేశమైన అనంతరం కమల్ ఈ నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు. తాజా పరిణామంతో డీఎంకే, ఎంఎన్ఎం పార్టీల మధ్య రాజకీయ బంధం మరింత బలపడింది. డీఎంకే కు సపోర్ట్ చేయడానికైతే పార్టీ ఎందుకు పెట్టినట్టు అని ఆయన అభిమానులు కమల్ తీరును ఎండగడుతున్నారు. కొంత మంది పార్టీకి రాజీనామా చేసి వెళ్లిపోతున్నారు.
ఇక కమల్ హాసన్.. స్టాలిన్ తో భేటీ అనంతరం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో డీఎంకే కూటమికి చాలా బలంగా మద్దతు ఇస్తామని చెప్పారు. ఈ ఎన్నికల్లో మళ్ళీ కూటమిదే విజయమని కమల్ హాసన్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. పార్టీ కార్యకర్తలకు నా లక్ష్యం ఏమిటో తెలుసు, వారు దానినే అనుసరిస్తారన్నారు. ఎటువైపు వంగిపోము అని స్పష్టం చేస్తేనే డీఎంకే సాంతం సాగిలపడిపోయాడని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్న మాట. అలాగే, తాను తీసుకున్న నిర్ణయం కొందరికి బాధ కలిగించవచ్చు. కొసమెరుపు ఏమిటంటే కానీ పార్టీ కార్యకర్తలకు నచ్చకపోయినా.. వాళ్ల అభీష్టం మేరకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలపడం మరీ విశేషం. తన దృష్టిలో రాజకీయాలు వ్యాపారం కాదన్నారు. ఈ సందర్భంగా డీఎంకే కూటమి అభ్యర్థుల తరఫున ఆయన ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించబోతున్నట్లు కమల్ హాసన్
కాగా అవినీతి నిర్మూలన, గ్రామీణ అభివృద్ధి, పర్యావరణ పరిరక్షణ వంటి ప్రధాన అజెండాతో 2017 లో కమల్ హాసన్ ఎంఎన్ఎం పార్టీని స్థాపించారు. 2019 లోక్సభ ఎన్నికల్లో సుమారు 4 శాతం ఓట్లను సాధించి రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తొలిసారిగా ఉనికి చాటుకున్నారు. అయితే, 2021 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కోయంబత్తూరు సౌత్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసిన కమల్.. బీజేపీ అభ్యర్థి వానతి శ్రీనివాసన్ చేతిలో తృటిలో ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత 2024 లోక్సభ ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేయకుండా డీఎంకేకే మద్దతు ఇచ్చారు. గత సంవత్సరం డీఎంకే మద్దతుతో ఆయన జూన్ 12న రాజ్యసభ ఎంపీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు.
తమిళనాడులోని మొత్తం 234 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఏప్రిల్ 23న ఒకే విడతలో పోలింగ్ జరగనుంది. మే 4న తమిళనాడుతో పాటు పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సామ్, కేరళం రాష్ట్రాలతో పాటు కేంద్రపాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరి ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలు వెల్లడిస్తారు. తాజా ఓటర్ల జాబితా ప్రకారం రాష్ట్రంలో మొత్తం 5.67 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు. 234 స్థానాల్లో 44 ఎస్సీలకు, 2 ఎస్టీలకు రిజర్వ్ చేయబడ్డాయి. ఈ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అధికార డీఎంకే, అన్నాడీఎంకే, బీజేపీ, కాంగ్రెస్ పార్టీలతో పాటు సినీ నటుడు విజయ్ పార్టీ టీవీకే బరిలో ఉన్నాయి.
