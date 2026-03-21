kamal Haasan On tvk Vijay: టీవీకే విజయ్‌తో నాకేం పని..?.. ఎంపీ కమల్ హసన్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

kamal haasan satirical comments on tvk vijay: టీవీకే పార్టీ అధినేత విజయ్  గురించి కమల హసన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై అభిమానులు మండిపడుతున్నారు. తోటి నటుడు అని కూడా చూడకుండా ఆ వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏంటని తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశాడు. మొత్తంగా కమల హసన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కొత్త వివాదం తెరమీదకు వచ్చిందని చెప్పుకొవచ్చు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 21, 2026, 07:08 PM IST
  • కమల్ హసన్ వ్యాఖ్యలపై రాజుకున్న వివాదం..
  • మండి పడుతున్న టీవీకే అభిమానులు..

6
Kamal haasan satirical comments on tvk Vijay: దేశంలో ప్రస్తుతం తమిళ రాజకీయాలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ముఖ్యంగా వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు ఎన్నికలపై అందరు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇక తమిళనాడులో టీవీకే విజయ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇటు రాజకీయ పరంగా, అటు కుటుంబ పరంగా కూడా ఆయన్ను టార్గెట్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఇటీవల ఆయన ఎన్డీయే తో కలవనున్నారని, త్రిష చక్రం తిప్పారని ప్రచారం జరిగింది. కొంత మంది ఏకంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో సైతం త్రిష భేటి అయ్యారని పుకార్లు రాజేశారు.  అయితే.. ఇటీవల టీవీకే పార్టీకి చెందిన నేతలు కొంత మంది వివాదాల్లో ఉంటూ పార్టీకి నష్టం చేకూర్చే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. 
 
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ పై  టీవీకే పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ అదవ్ అర్జున వివాదంలో చిక్కుకున్నారు.రజనీ రాజకీయ ప్రవేశం చేయాలనుకున్న సమయంలో డీఏంకే నేతలు ఆయనపై బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని తెలిపారు. అలాంటి ఒత్తిళ్లకు విజయ్ తలొగ్గరని అన్నారు. దీనిపై దుమారం చెలరేగడంతో అర్జున్ అదవ్ తన వ్యాఖ్యలపై వెనక్కు తగ్గారు. ఇక టీవీకే విజయ్  , త్రిష ల వివాదం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు.  దీనిపైన తరచుగా ఏవో ఒక వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇక తాజాగా.. ఎంపీ కమల్ హసన్ టీవీకే విజయ్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలో నిలిచాయి.

ఒక మీడియా ప్రతినిధి కమల హసన్ ను.. పెరంబూర్ నుంచి టీవీకే విజయ్ పోటీ చేసే అవకాశముందని, దీని గురించి మీరు ఏం చెబుతారని అడిగాడు. దీనికి కమల్ హాసన్ నవ్వుతూ.. ఆ విషయాలు నాకెందుకు?.. అంటూ సెటైరిక్ గా మాట్లాడారు. తనకు చాలా పనులు ఉన్నాయని వాటిపైనే దృష్టి పెట్టాలని బదులిచ్చి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.

ఒకనోక సమయంలో కమల హసన్ వ్యాఖ్యలు అసలు విజయ్ తో నాకేం పని అన్నట్లుగా ఉన్నాయని అభిమానులు సీరియస్ అవుతున్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం కాంట్రవర్సీగా మారాయి. అసలు తన తోటి సహానటుడు అన్నకనీసం గౌరవం కూడా లేకుండా ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏంటని కమలహసన్ తీరుపై టీవీకే పార్టీ కార్యకర్తలు, విజయ్ అభిమానులు తీవ్రస్థాయిలో మండి పడుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Vijay ThalapathyKamal HaasanTamil NaduTvk Vijay thalapathytamil nadu assembly elections

