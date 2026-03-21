Kamal haasan satirical comments on tvk Vijay: దేశంలో ప్రస్తుతం తమిళ రాజకీయాలు హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ముఖ్యంగా వెస్ట్ బెంగాల్, తమిళనాడు ఎన్నికలపై అందరు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇక తమిళనాడులో టీవీకే విజయ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఇటు రాజకీయ పరంగా, అటు కుటుంబ పరంగా కూడా ఆయన్ను టార్గెట్ చేసినట్లు చెబుతున్నారు. ఇటీవల ఆయన ఎన్డీయే తో కలవనున్నారని, త్రిష చక్రం తిప్పారని ప్రచారం జరిగింది. కొంత మంది ఏకంగా కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాతో సైతం త్రిష భేటి అయ్యారని పుకార్లు రాజేశారు. అయితే.. ఇటీవల టీవీకే పార్టీకి చెందిన నేతలు కొంత మంది వివాదాల్లో ఉంటూ పార్టీకి నష్టం చేకూర్చే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ పై టీవీకే పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీ అదవ్ అర్జున వివాదంలో చిక్కుకున్నారు.రజనీ రాజకీయ ప్రవేశం చేయాలనుకున్న సమయంలో డీఏంకే నేతలు ఆయనపై బెదిరింపులకు పాల్పడ్డారని తెలిపారు. అలాంటి ఒత్తిళ్లకు విజయ్ తలొగ్గరని అన్నారు. దీనిపై దుమారం చెలరేగడంతో అర్జున్ అదవ్ తన వ్యాఖ్యలపై వెనక్కు తగ్గారు. ఇక టీవీకే విజయ్ , త్రిష ల వివాదం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. దీనిపైన తరచుగా ఏవో ఒక వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇక తాజాగా.. ఎంపీ కమల్ హసన్ టీవీకే విజయ్ పై చేసిన వ్యాఖ్యలు వార్తలలో నిలిచాయి.
ఒక మీడియా ప్రతినిధి కమల హసన్ ను.. పెరంబూర్ నుంచి టీవీకే విజయ్ పోటీ చేసే అవకాశముందని, దీని గురించి మీరు ఏం చెబుతారని అడిగాడు. దీనికి కమల్ హాసన్ నవ్వుతూ.. ఆ విషయాలు నాకెందుకు?.. అంటూ సెటైరిక్ గా మాట్లాడారు. తనకు చాలా పనులు ఉన్నాయని వాటిపైనే దృష్టి పెట్టాలని బదులిచ్చి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.
ఒకనోక సమయంలో కమల హసన్ వ్యాఖ్యలు అసలు విజయ్ తో నాకేం పని అన్నట్లుగా ఉన్నాయని అభిమానులు సీరియస్ అవుతున్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం కాంట్రవర్సీగా మారాయి. అసలు తన తోటి సహానటుడు అన్నకనీసం గౌరవం కూడా లేకుండా ఈ వ్యాఖ్యలు చేయడం ఏంటని కమలహసన్ తీరుపై టీవీకే పార్టీ కార్యకర్తలు, విజయ్ అభిమానులు తీవ్రస్థాయిలో మండి పడుతున్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.