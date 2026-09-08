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Kangana Ranaut: ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసిన ఇదే.!. త్రిష వివాదంపై కంగనా రనౌత్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Kangana Ranaut on trisha row: ఇటీవల నటి త్రిషపై తమిళనాడు  ప్రతిపక్ష డీఎంకే నేత ఉదయనిధి స్టాలీన్ చేసిన డబుల్ మీనింగ్ వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా దుమారంగామారిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై తాజాగా.. ఎంపీ కంగనా రనౌత్ స్పందించారు. అంతే కాకుండా మహిళలపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా వేధింపులు జరుగుతున్నాయని అన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 04:38 PM IST
Kangana Ranaut: ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసిన ఇదే.!. త్రిష వివాదంపై కంగనా రనౌత్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..
Image Credit: kanganaranaut(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Kangana Ranaut: ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసిన ఇదే.. త్రిష వివాదంపై కంగనా రనౌత్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్...
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