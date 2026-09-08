/Kangana Ranaut: ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసిన ఇదే.!. త్రిష వివాదంపై కంగనా రనౌత్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. వీడియో..

Kangana Ranaut responds on trisha row in tamil nadu: బీజేపీ ఎంపీ, ఫైర్ బ్రాండ్ కంగనా రనౌత్ ఇటీవల ఎక్కువగా వివాదాస్పద అంశాలతో వార్తలలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా జెన్ జీ నిరసనల వేళ జనరేషన్ గట్టర్ అంటూ కంగనా రనౌత్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారిగా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. అంతే కాకుండా బాబా రామ్ దేవ్ తో సైతం కంగానా ఫైటింగ్ కు దిగారు. అయితే.. తాజాగా.. నటి త్రిషపై ఉదయనిధి స్టాలీన్ చేసిన వివాదంపై రియాక్ట్ అయ్యారు.
zoomtv; Kangana Ranaut commented on the controversy involving actor Trisha and alleged remarks made by Tamil Nadu Leader of Opposition Udhayanidhi Stalin. She said attacking a woman’s character has long been used to discredit women. Kangana added that the issue is not limited to…
— SatyavadiLadki (@SatyavadiLadki) September 8, 2026
ఇటీవల తమిళనాడు సీఎం విజయ్ దళపతి మహిళలపై సోషల్ మీడియాలో లేదా బైట అభ్యంతరకర స్థితిలో విమర్శలు చేస్తే కఠిన చర్యలుంటాయని వార్నింగ్ ఇచ్చారు. భావప్రకటన స్వేచ్ఛఎలా ఉపయోగించుకుంటారో అనేది తెలుసుకొవాలన్నారు. అయితే.. దీనిపై తాజాగా.. బీజేపీ ఎంపీ కంగానా రనౌత్ స్పందించారు. ఒకమహిళను పట్టుకుని రాజకీయాల్లోకి లాగడం, వ్యక్తిత్వహననంకు పాల్పడటం ఇటీవల కామన్ అయ్యిందని విమర్శలు గుప్పించారు.
మహిళల వ్యక్తిత్వ హననంకు పాల్పడుతూ, రాజకీయంగా లబ్ది పొందాలని చూస్తున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు. ఇటీవల త్రిషపై ఉదయ నిధి వ్యాఖ్యలను ఖండించారు. త్రిష ఒక నటి అని, ఆమెకు అసలు రాజకీయాలతో ఎలాంటి సంబంధంలేదని అన్నారు. కానీ అక్కడి పార్టీలు కావాలని త్రిషను మధ్యలోకి లాగి ఆమె వ్యక్తిత్వ హననంకు పాల్పడ్డాయిని ఫైర్ అయ్యారు.
ఇలాంటి మహిళలపై వ్యక్తిత్వ హననంకు సంబంధించిన ఘటనలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నాయని ఎద్దేవా చేశారు, ఒక మహిళ ఉద్యోగం చేస్తున్నా, విజయం సాధించినా, నాయకురాలైనా, లేదా అధికారంలో ఉన్నా, ఆమె వ్యక్తిత్వంపై దాడి చేసి కొంత మంది వ్యక్తిత్వ హననంకు పాల్పడుతున్నారని అన్నారు. ఇలాంటి పనులను మానుకొవాలని, అసలు మహిళలపై ఇలాంటి దాడులు ఎప్పుడు ఆగుతాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అసలు మనం మహిళలను గౌరవిస్తున్నామా..?..లేదా అనేది ఒక్కసారి ఆత్మపరిశీలన చేసుకొవాలని కంగానా రనౌత్ సూచించారు.
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