Supreme Court Cancels Darshan Bail: కన్నడ నటుడు దర్శన్ తూగుదీపకు బిగ్‌ షాక్‌ తగిలింది, రేణుక స్వామి హత్య కేసులో నిందితుల్లో ఒకరైన ఈ యాక్టర్‌కు సుప్రీంకోర్టు బెయిల్‌ రద్దు చేసింది. గతంలో కర్ణాటక హైకోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేయగా ఆయన సాధారణ జీవితం గడుపుతున్నారు. షూటింగ్లో బిజీగా అయిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో జస్టిస్ జేబీ పార్దివాల, జస్టిస్ ఆర్ మహాదేవలతో కూడిన ధర్మాసనం బెయిర్‌ రద్దు చేస్తూ తాజా ఉత్తర్వులను జారీ చేసింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 14, 2025, 12:20 PM IST

Darshan Bail: నటుడు దర్శన్‌కు భారీ ఎదురుదెబ్బ.. బెయిల్‌పై సుప్రీం కోర్టు సంచలన తీర్పు..!

Supreme Court Cancels Darshan Bail: కన్నడ నటుడు దర్శన్ కు బిగ్ షాక్ తగిలినట్లు అయింది. దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన రేణుక స్వామి హత్య కేసులో బెయిల్ పై రోజు తీర్పు వెలువడింది. నటుడు దర్శన్ పవిత్ర గౌడ తో సహా మరికొంతమంది నిందితులు బెయిల్ రద్దు చేయాలని సుప్రీంకోర్టులో పోలీసులు పిటిషన్ వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో వారి బెయిల్ రద్దు చేస్తున్నట్లు ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. అయితే ఈ హత్య కేసులో నటుడికి కొద్ది రోజుల కిందట కర్ణాటక హైకోర్టు నుంచి బెయిల్ మంజూరు చేసింది. దీంతో ఆయన సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. అయితే సాక్ష్యాధారాలు తారుమారు చేసే అవకాశం ఉందని పోలీసుల సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్‌ వేశారు. దీంతో నేడు అత్యున్నత కోర్టు ఈ సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. ప్రధానంగా ఇరువైపుల నుంచి అనుకూల, వ్యతిరేక వాదనలు విన్న తర్వాత సుప్రీంకోర్టు ఈ సంచలన తీర్పు రిజర్వ్‌ చేయడంతో దర్శన్ మళ్ళి జైలుకు వెళ్లక తప్పడం లేదు.

జస్టిస్ జేబీ పార్దివాల, ఆర్ మహదేవులతో కూడిన ద్విసభ్య సుప్రీంకోర్టు ధర్మాసనం ఈ తాజా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. నటుడు దర్శన్‌, పవిత్ర గౌడ్ ఈరోజు కోర్టుకు లొంగిపోవాలి. లేకపోతే వెంటనే అరెస్టు చేయాలని ఆదేశించింది. అంతేకాదు వీరితో పాటు మిగతా నిందితులకు కూడా 5 స్టార్ వీఐపీ వెసులుబాటు ఇవ్వకూడదని ఆదేశించింది. ప్రస్తుతం డెవిల్ సినిమా షూటింగ్‌లో బిజీగా ఉన్న దర్శన్‌కు ఇది బిగ్ షాక్. మళ్లీ ఆయన జైలుకు వెళ్లక తప్పడంలేదు.

Read Also​:  దారుణం.. పుట్టినరోజు వేడుకల్లో యువతికి మద్యం తాగించి సామూహిక అత్యాచారం..!

Read Also​:  ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ పరిచయం.. ఐడీపీఎల్‌ టౌన్‌షిప్‌కు రమ్మని మైనర్‌ బాలికపై అత్యాచారం..!

రేణుక స్వామి మర్డర్ కేసులో ఏం జరిగింది?
2024 జూన్ 9వ తేదీ బెంగళూరులోని ఫ్లై ఓవర్ వద్ద ఆటో డ్రైవర్ రేణుక స్వామి (33) హత్య జరిగింది. ఇతడు కన్నడ నటుడు దర్శన్‌కు వీరాభిమాని కూడా. అయితే పవిత్ర గౌడ పై ఆయన  వివాదాస్పద పోస్టులు పర్సనల్‌గా పంపించేవాడు. సోషల్‌ మీడియా వేధికగా వేధింపులకు గురయ్యాయనని ఈ నేపథ్యంలో తన స్నేహితుడైన దర్శన్ కు ఈ విషయం చెప్పింది పవిత్ర. దర్శన్‌ మనుషులు దీంతో రేణుక స్వామిని కిడ్నాప్ చేసి బెంగుళూరు పట్టేనగరా గ్రామంలో కొట్టి చంపారు. రేణుక మరణం గురించి దర్శనకు వాట్సాప్ ద్వారా సమాచారం అందింది. కొన్ని వివరాల ప్రకారం మర్డర్ జరిగిన తర్వాత పవిత్ర గౌడ, దర్శన్లు ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లి రేణుక స్వామి డెడ్‌ బాడీని పరిశీలించినట్టు సమాచారం. ఈ కేసులో వీళ్లను అప్పుడే అరెస్టు చేశారు. అయితే కర్ణాటక హైకోర్టు బెయిల్ తో బయటికి వచ్చారు.

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Darshan BailActor darshanDarshan And Pavitra GowdaDarshan toogudeepaBail Cancel For Darshan

