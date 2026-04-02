English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Kanpur: కాన్పూర్‌లో కిడ్నీ రాకెట్ గుట్టురట్టు.. రూ.50 వేల గొడవతో బయటపడ్డ అంతర్జాతీయ మాఫియా!

International Kidney Trafficking: క్రైమ్ సినిమా స్టైల్‌లో జరుగుతున్న కిడ్నీ దందాను పోలీసులు భగ్నం చేశారు. 10 లక్షల రూపాయలకు కిడ్నీలను విక్రయించి.. వాటిని అవసరమైన వారికి దాదాపు 70 లక్షలకు విక్రయిస్తున్నారు. దీని వెనక అంతర్జాతీయ  ముఠా ఉన్నట్లు కూడా పోలీసులు గుర్తించారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 2, 2026, 06:45 PM IST

Kidney Smuggling Gang Busted: క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాల్లో ఉండే ట్విస్టులు ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని కాన్పూర్లో నిజంగానే చోటుచేసుకున్నాయి. కేవలం రూ.50 వేల రూపాయల కోసం జరిగిన గొడవ.. దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతున్న ఒక భారీ అంతర్జాతీయ కిడ్నీ విక్రయ ముఠాను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అమాయకులతో పాటు నిరుపేదలను లక్ష్యంగా చేసుకొని సాగుతున్న ఈ అక్రమ వ్యాపారంలో విస్తుకుపోయే నిజాలు విచారణలో వెలుగులో బయటపడ్డాయి. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వార్తలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీ అంశానికి దారితీసాయి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం  ఇప్పుడు  తెలుసుకుందాం..

Add Zee News as a Preferred Source

వివరాల్లోకి వెళ్తే.. కాన్పూర్ కు చెందిన ఒక యువకుడు ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల తన కిడ్నీని విక్రయించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఒక మధ్యవర్తి ద్వారా కిడ్నీ విక్రయ ముఠాను సంప్రదించాడు.. యువకుడి కిడ్నీని సదరు విక్రయించే ముఠా.. 10 లక్షలుగా ధర నిర్ణయించి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. అంత అనుకున్నట్లుగానే ఆపరేషన్ పూర్తయింది.. యువకుడు తన కిడ్నీని కోల్పోయాడు. అయితే ఒప్పందం ప్రకారం రూ.10 లక్షలు ఇవ్వాల్సిన ఆ ముఠా.. అతనికి కేవలం 9.5 లక్షలు మాత్రమే ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుంది..

మిగిలిన 50 వేల కోసం ఆ యువకుడు ముఠా సభ్యులతో వాగ్వాదానికి దిగాడు.. తాను చేస్తున్నది చట్ట విరుద్ధమని తెలిసిన మొండిగా పోలీసులను ఆశ్రయించాడు.. తనను మోసం చేశారంటూ ఫిర్యాదు చేశాడు.. ప్రాథమిక విచారణ చేపట్టిన పోలీసులకు మొదట ఇది సాధారణ గొడవల అనిపించిన.. లోతుగా దర్యాప్తు చేయడంతో కిడ్నీ మాఫియా నెట్వర్క్ చూసి అధికారులే ఆశ్చర్యపోయారు.. అంతేకాకుండా విచారణ జరుగుతున్న కొద్ది ఆశ్చర్యపరిచే విషయాలు బయటికి రావడంతో పోలీసులు సైతం అవాక్కయ్యారు..

విచారణలు వెలుగులోకి వచ్చిన నిజాలకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. దాతల నుంచి పది లక్షలకు కిడ్నీలను సేకరిస్తూ ఈ ముఠా అవసరం ఉన్న రోగులకు దానిని 60 లక్షల నుంచి 70 లక్షలకు విక్రయిస్తోంది. దీని వెనక అంతర్జాతీయ స్థాయి నెట్వర్క్ ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నకిలీ పత్రాలను సృష్టించడంలో వీరుదిట్టగా తేలింది. అప్పుల ఊబిలో ఉన్న వారితో పాటు నిరుద్యోగులే లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ ముఠా ముందుకు కొనసాగుతోంది. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉన్న వృద్ధులను సైతం వీరు వదిలిపెట్టడం లేదు.. ఇలా వారి నుంచి కిడ్నీలను సేకరించి విక్రయిస్తూనే ఉన్నారు.. ఈ కేసులో ఇప్పటివరకు పలువురు కీలక సూత్రధారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

UP Crime NewsKidney SmugglingKidney RacketKanpur PoliceKanpur Kidney Racket

Trending News