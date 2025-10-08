Rishab Shetty reacts on karur tvk rally stampede: తమిళనాడులోని కరూర్ లో టీవీకే పార్టీ మీటింగ్ లో సెప్టెంబర్ 27 తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది.ఈ ఘటనలో మొత్తంగా 41 మంది దుర్మరణం చెందగా, మరో 60 తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే దీనిపై స్టాలీన్ ప్రభుత్వం ఐపీఎస్ అధికారి అస్రాగార్గ్ ఆధ్వర్యంలో సిట్ ను ఏర్పాటు చేసింది.
మరోవైపు సిట్ దర్యాప్తుపై విజయ్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఇటీవల మద్రాస్ హైకోర్టు విజయ్ కు లీడర్ షిప్ క్వాలీటిస్ లేవని, ఘటన జరగ్గానే విజయ్ వెళ్లిపోవడంను కూడా తప్పుబట్టింది.అయితే..ఈ వ్యాఖ్యలు దర్యాప్తుపై ప్రభావం చూపిస్తాయని కూడా విజయ్ సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.
రిటైర్డు జడ్జీతో విచారణ చేయించాలని కోరారు. ఈ క్రమంలో విజయ్ కరూర్ ఘటనపై తాజాగా.. కాంతారా హీరో రిషభ్ శెట్టి స్పందించారు. తొక్కిసలాట ఘటన తనను ఎంతగానో బాధించిందన్నారు. అభిమానులు తమకు ఎవరైన హీరో నచ్చితే వారి కోసం గుళ్లు కడతారని, ఎంతో ప్రేమతో పూజించుకుంటూ, వారి సినిమాలు హీట్ అయితే పాలాభిషేకాలు చేస్తారన్నారు.
మరోవైపు కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు జరుగుతాయన్నారు. కరూర్ ఘటనలో కూడా అంత మంది వస్తారని ఎవరు ఊహించి ఉండలేక పోవచ్చన్నారు. ఘటనపైతన సానూభూతి వ్యక్తం చేస్తునే, దీన్ని ప్రభుత్వంకు గానీ, పోలీసులకు కానీ, అక్కడి నిర్వాహలకు ఆపాదించడం సమంజసం కాదన్నారు. దీనిలో సమిష్టి తప్పిదాలు కూడా ఉండవచ్చని అన్నారు.
Read more: Kantara chapter 1: థియేటర్లలో పంజూర్లీ దైవం వేషధారణలు.. రిషభ్ శెట్టి సీరియస్.. ఏమన్నారంటే..?
కొన్నిసార్లు ఉద్దేశపూర్వకంగా జరగవు. మనమే ఇలాంటి విషయాల్లో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలన్నారు. మొత్తంగా కరూర్ ఘటనపై రిషభ్ శెట్టి మాట్లాడిన మాటలు ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచాయి. ఇప్పటికే విజయ్ బాధితుల కుటుంబాలతో వీడియో కాల్స్ లొ మాట్లాడారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook