Rishab Shetty: కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షాతో భేటీ అయిన రిషభ్ శెట్టి.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?

Kantara fame Rishab Shetty Meets union minister Amit Shah: కాంతారా మూవీ ఫెమ్ రిషభ్ శెట్టి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కాంతారా, కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీస్ లతో బాక్సాఫీస్ ల రికార్డుల్ని తిరగరాసింది. ఈ కన్నడ నటుడు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాడు. ఈక్రమంలో తాజాగా.. కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షాతో భేటి అయ్యారు. దీంతో ప్రస్తుతం కాంతారా ఫెమ్ కేంద్ర మంత్రితో కలవడానికి గల కారణాలపై కొత్త చర్చలు తెరమీదకు వచ్చాయి. కాంతారా ఫెమ్ రిషబ్ శెట్టి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాను మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు.
ఈ క్రమంలో కాంతారా, కాంతారా 1 మూవీపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ భేటీలో సంస్కృతి , చరిత్ర, కళలు, సినిమాలపై చాలా సేపు చర్చించుకున్నారు. ముఖ్యంగా హోమంత్రి అమిత్ షాక్ కు మన సంస్కృతి పట్ల లోతైన అనుభవం అనేక విషయాలపై ఉన్న అవగాహన చూసి రిషభ్ శెట్టి ఒకింత ఆశ్చర్యం వ్యక్తంచేశారు. అమిత్ షాను కలవడం తన జీవితంలో మర్చిపోలేనని అన్నారు.
అమిత్ షాతో తన తదుపరి చిత్రాల గురించి చర్చించడం తనకెంతో గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అమిత్ షాతో భేటి తర్వాత పిక్స్ ను రిషబ్ శెట్టి షేర్ చేశారు.
మరోవైపు రిషభ్ శెట్టి కాంతారా, కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీతో జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగులో జైహనుమాన్ నటిస్తున్నారు. దీనిలో శ్రీరామ భక్త ఆంజనేయస్వామిగా కన్పించనున్నారు. ఈ మూవీకి ప్రశాంత్ నిల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
