English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
Rishab Shetty: కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షాతో భేటీ అయిన రిషభ్ శెట్టి.. అసలు విషయం ఏమిటంటే..?

Rishab shetty meets with amitsha: కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షా గారికి మన సంస్కృతి, కళలు, చరిత్రలపై లోతైన అనుభవం ఉందని నటుడు రిషభ్ శెట్టి చెప్పుకొచ్చారు. అంతే కాకుండా ఆయనను కలవడం తన జీవితంలో మర్చిపోలేనని అన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 2, 2026, 09:18 PM IST
  • అమిత్ షాతో భేటీ అయిన రిషబ్ శెట్టి..
  • రాబోయే సినిమాలపై చర్చ..

Trending Photos

Kantara fame Rishab Shetty Meets union minister Amit Shah: కాంతారా మూవీ ఫెమ్ రిషభ్ శెట్టి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కాంతారా, కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీస్ లతో బాక్సాఫీస్ ల రికార్డుల్ని తిరగరాసింది. ఈ కన్నడ నటుడు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాడు.  ఈక్రమంలో తాజాగా.. కేంద్ర హోమంత్రి అమిత్ షాతో భేటి  అయ్యారు. దీంతో ప్రస్తుతం కాంతారా ఫెమ్ కేంద్ర మంత్రితో కలవడానికి గల కారణాలపై కొత్త చర్చలు తెరమీదకు వచ్చాయి. కాంతారా ఫెమ్ రిషబ్ శెట్టి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షాను మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో కాంతారా, కాంతారా 1 మూవీపై ప్రశంసలు కురిపించారు.  ఈ భేటీలో సంస్కృతి , చరిత్ర, కళలు, సినిమాలపై చాలా సేపు చర్చించుకున్నారు. ముఖ్యంగా హోమంత్రి అమిత్ షాక్ కు మన సంస్కృతి  పట్ల లోతైన అనుభవం అనేక విషయాలపై ఉన్న అవగాహన చూసి రిషభ్ శెట్టి ఒకింత ఆశ్చర్యం వ్యక్తంచేశారు. అమిత్ షాను కలవడం తన  జీవితంలో మర్చిపోలేనని అన్నారు.

అమిత్ షాతో తన తదుపరి చిత్రాల గురించి చర్చించడం తనకెంతో గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చిందన్నారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో అమిత్ షాతో భేటి తర్వాత పిక్స్ ను రిషబ్ శెట్టి షేర్ చేశారు.  

మరోవైపు రిషభ్ శెట్టి కాంతారా,  కాంతారా చాప్టర్ 1 మూవీతో జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.  తెలుగులో జైహనుమాన్ నటిస్తున్నారు. దీనిలో శ్రీరామ భక్త ఆంజనేయస్వామిగా కన్పించనున్నారు. ఈ మూవీకి ప్రశాంత్ నిల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Rishab ShettyAmit Shahkantara fame rishab Shettykantara chapter 1rishab Shetty meets amit shah

Trending News