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భారత్ భద్రతా వ్యవస్థకే బిగ్ టర్నింగ్ పాయింట్.. ‘ఆపరేషన్ విజయ్’ రక్షణ వ్యూహాన్ని ఎలా మార్చేసిందో తెలుసా? 

ఈరోజు కార్గిల్ విజయ్ దివాస్ సందర్భంగా, కార్గిల్ యుద్ధం తర్వాత మన రక్షణ వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పుల గురించి తెలుసుకుందాం. 1999 కార్గిల్ యుద్ధం మన సైనికుల పరాక్రమానికి నిదర్శనం. కార్గిల్, టైగర్ హిల్ వంటి ఎత్తైన పర్వత ప్రాంతాల్లో రెండు నెలల పాటు పోరాడి, పాక్ సైనికుల నుండి మన భూభాగాన్ని విడిపించారు మన సైనికులు. ఆ తర్వాత మన రక్షణ వ్యవస్థ ఎలా మారిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 26, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:43 AM IST
భారత్ భద్రతా వ్యవస్థకే బిగ్ టర్నింగ్ పాయింట్.. ‘ఆపరేషన్ విజయ్’ రక్షణ వ్యూహాన్ని ఎలా మార్చేసిందో తెలుసా? 
Image Credit: Kargil Vijay Diwas:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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భారత్ భద్రతా వ్యవస్థకే బిగ్ టర్నింగ్ పాయింట్.. ‘ఆపరేషన్ విజయ్’ రక్షణ వ్యూహాన్ని ఎలా మార్చేసిందో తెలుసా? 
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