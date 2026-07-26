/భారత్ భద్రతా వ్యవస్థకే బిగ్ టర్నింగ్ పాయింట్.. ‘ఆపరేషన్ విజయ్’ రక్షణ వ్యూహాన్ని ఎలా మార్చేసిందో తెలుసా? 

Kargil Vijay Diwas: నిటారుగా ఉండే కొండలను ఎక్కుతూ, శత్రువుల తూటాల నుండి తప్పించుకుంటూ, భారీ ఆయుధాలను మోసుకెళ్లి మన భూభాగాన్ని కాపాడుకున్నారు సైనికులు. ఎల్ఓసిని దాటకుండానే వారు తమ లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేశారు. అయితే, ఈ ఆపరేషన్ విజయ్లో విక్రమ్ బాత్రా సహా మొత్తం 527 మంది మన వీరులు వీర మరణం పొందారు. నేడు కార్గిల్ విజయ్ దివాస్ సందర్భంగా వారిని స్మరించుకుందాం. 1999 కార్గిల్ యుద్ధం మన సైనిక ధైర్యసాహసాలకు ప్రతీక. కార్గిల్, టైగర్ హిల్ వంటి పర్వత శిఖరాల్లో రెండు నెలల పాటు పోరాడి పాక్ సైనికుల ఆక్రమణ నుండి మన భూమిని రక్షించుకున్నాం.
ఈసారి 27వ ఆపరేషన్ విజయ్ దివాస్ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఆ సమయంలో మనం విజయం సాధించినప్పటికీ, వివిధ రక్షణ విభాగాల మధ్య సమన్వయం కార్గిల్ యుద్ధం సమయంల లోపించిందని తేలింది. దీని ఫలితంగా కార్గిల్ సమీక్ష కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. సైన్యం, వైమానిక దళం, నౌకాదళం మధ్య సరైన సమన్వయం ఉండేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. అలాగే, సిడిఎస్ (CDS) పదవిని సృష్టించాలని అప్పుడే నిర్ణయించారు. 2019లో నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలో సైన్యం, నౌకాదళం, వైమానిక దళాలను ఏకీకృతం చేస్తూ త్రివిధ దళాల కోసం సీడీఎస్ పదవిని సృష్టించడం ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయం. దీనివల్ల సైనిక అధికారుల మధ్య నిర్ణయాధికార ప్రక్రియ మరింత క్రమబద్ధీకరించారు..
'ఆపరేషన్ విజయ్' నుండి మనం నేర్చుకున్న పాఠాలు..
భవిష్యత్తులో వ్యూహాత్మక దాడులను నివారించడానికి ఉపగ్రహాలు, డ్రోన్ల ద్వారా సరిహద్దు నిఘాను పెంచారు. మరో ముఖ్యమైన పాఠం ఏమిటంటే, అప్పట్లో సైనిక సాంకేతికత, హార్డ్వేర్ విషయంలో భారతదేశానికి పరిమిత ప్రాప్యత మాత్రమే ఉండేది. ఆ లోటును గుర్తించి భారత్ ఎంతో నేర్చుకుంది.
ప్రస్తుతం మన దేశ రక్షణ ఉత్పత్తి రూ.1.78 లక్షల కోట్లు పెరగగా, రక్షణ ఎగుమతులు రూ.38,424 కోట్లకు చేరాయి. సుమారు 80కి పైగా దేశాలకు స్వదేశీ పరికరాలను సరఫరా చేస్తున్నాము. భారత సరిహద్దు భద్రత, యుద్ధ సిద్ధాంతం కూడా మారింది. అత్యధిక చలి ఉండే సమయాల్లో కూడా ఎత్తైన ప్రాంతాల్లోని పోస్టులను ఖాళీ చేసే పాత పద్ధతులను భారత సైన్యం వీడింది.
ఆపరేషన్ సింధూర్ చర్యల ద్వారా భారత్ తన సామర్థ్యాన్ని చాటుకుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఉగ్రవాద దాడులకు ప్రతిచర్యగా జరిపిన బాలాకోట్ వైమానిక దాడులు, యూరి ఉగ్రదాడి తర్వాత చేపట్టిన సర్జికల్ స్ట్రైక్లు మన రక్షణ వ్యవస్థలో వచ్చిన క్రియాశీలక మార్పులకు నిదర్శనం.
అంతేకాకుండా, ఉగ్రవాదులను విజయవంతంగా తరిమికొట్టడంతో పాటు, పాకిస్థాన్ వంటి దేశాలను దౌత్యపరంగా ప్రపంచ దేశాల ముందు ఏకాకిగా చేయగలిగింది భారత్.
గతంలో ఇతర దేశాలు కూడా ప్రభుత్వ మద్దతు ఉన్న ఉగ్రవాద చర్యలకు మద్దతు ఇచ్చేవారు, కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితులు మారాయి.
పాకిస్థాన్ నుంచి వస్తున్న బెదిరింపులకు భారత్ భయపడకుండా, వాటిని ఎదుర్కొని వాస్తవాలను ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది.
ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆపరేషన్ సింధు వంటి చర్యలు చేపట్టడం ద్వారా, భారతదేశం ఈ ప్రాంతంలో ఒక బాధ్యతాయుతమైన శక్తిగా నిలిచింది.
టెలివిజన్ ద్వారా ప్రత్యక్షంగా ప్రసారమైన మొదటి యుద్ధం కార్గిల్. యుద్ధరంగంలో జరుగుతున్న వాస్తవాలను భారత పౌరులు నేరుగా చూశారు..
ఇది దేశంలో జాతీయ ఐక్యతను పెంచింది. కెప్టెన్ విక్రమ్ బాత్రా, యోగేంద్ర సింగ్ యాదవ్, మనోజ్ కుమార్ పాండే మొత్తం 527 మంది వీరుల త్యాగాల వల్లనే మనం ఈ విజయాన్ని సాధించగలిగాం.
ప్రతి ఏటా జూలై 26న జరుపుకునే ఈ కార్గిల్ దివాస్ కేవలం సైనిక విజయానికి మాత్రమే సంకేతం కాదు.. ఇది మన భారత సైనికుల సాటిలేని త్యాగానికి, ఆత్మబలిదానానికి నిదర్శనం. 1999లో మంచుతో నిండిన శిఖరాలపై రెండు నెలల పాటు జరిగిన భీకర యుద్ధంలో భారత సైన్యం పాక్ ఉగ్రవాదులను తరిమికొట్టి, వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల్లో త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేసింది. ఆ చారిత్రాత్మక ఆపరేషన్ విజయ్ను స్మరించుకుంటూ, ప్రతి సంవత్సరం జూలై 26న మన సైనికులకు వందనం చేస్తూ అమరులకు నివాళి అర్పిస్తున్నాం.
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