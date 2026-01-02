English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Ballari: బళ్లారిలో టెన్షన్ టెన్షన్.. ఎమ్యెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం.. ఇంటి ముందు కాల్పులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మృతి..!

Ballari: బళ్లారిలో టెన్షన్ టెన్షన్.. ఎమ్యెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం.. ఇంటి ముందు కాల్పులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మృతి..!

Ballari: కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బళ్లారిలో హైటెన్షన్ వాతావరణ నెలకొంది. గంగావతి ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి గాలి జనార్దన్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం జరిగింది. గురువారం రాత్రి జరిగిన ఘటన రాజకీయంగా ఉద్రిక్తతకు కారణమైంది. బళ్లారిలో హవంబావి ప్రాంతంలోని జనార్దన్ రెడ్డి ఇంటి ముందు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేయడాన్ని అడ్డుకోవడంతో మొదలైన గొడవ.. చివరకు కాల్పులతో కూడిన హింసాత్మక ఘటనగా మారింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Jan 2, 2026, 08:36 AM IST

Trending Photos

Vijay Devarakonda Rashmika: 2026 న్యూ ఇయర్ రోజు ఫైనల్గా రష్మికతో పెళ్లి గురించి క్లారిటీ ఇచ్చేసిన విజయ్ దేవరకొండ..!
6
Vijay Deverakonda rashmika marriage
Vijay Devarakonda Rashmika: 2026 న్యూ ఇయర్ రోజు ఫైనల్గా రష్మికతో పెళ్లి గురించి క్లారిటీ ఇచ్చేసిన విజయ్ దేవరకొండ..!
Anasuya Bikini: తగ్గేదేలే అంటున్న యాంకర్ అనసూయ..బికినీ ఫోటోలతో విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
8
Anasuya Bharadwaj
Anasuya Bikini: తగ్గేదేలే అంటున్న యాంకర్ అనసూయ..బికినీ ఫోటోలతో విమర్శలకు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
Horoscope 2026: ఐదు రాశులకు 2026లో బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌.. లక్ష్మీదేవి కటాక్షం, కుబేర యోగం
6
horoscope
Horoscope 2026: ఐదు రాశులకు 2026లో బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌.. లక్ష్మీదేవి కటాక్షం, కుబేర యోగం
PF: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. మీరు చేసే ఈ చిన్న పొరపాటుతో.. భారీ నష్టాలు తప్పవు..!!
6
How to transfer PF on changing job
PF: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు బిగ్ అలర్ట్.. మీరు చేసే ఈ చిన్న పొరపాటుతో.. భారీ నష్టాలు తప్పవు..!!
Ballari: బళ్లారిలో టెన్షన్ టెన్షన్.. ఎమ్యెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం.. ఇంటి ముందు కాల్పులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మృతి..!

Ballari shooting incident: కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బళ్లారిలో హైటెన్షన్ వాతావరణ నెలకొంది. గంగావతి ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి గాలి జనార్దన్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం జరిగింది. గురువారం రాత్రి జనార్ధన్ రెడ్డి ఇంటి వద్దే బళ్లారి నగర ఎమ్మెల్యే నారా భరత్ రెడ్డి సన్నిహితుడు సతీశ్ రెడ్డి కాల్పులు జరిపాడు. అయితే, ఈ కాల్పుల నుండి జనార్దన్ రెడ్డి తప్పించుకున్నారు. ఈ ఘటనతో బళ్లారిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

Add Zee News as a Preferred Source

బళ్లారిలోని ఎస్పీ సర్కిల్‌లో మహర్షి వాల్మీకి విగ్రహాన్ని ఈనెల 3వ తేదీన ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయించారు. దీంతో నగర వ్యాప్తంగా ఫ్లెక్సీలు కడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గాలి జనార్దన్ రెడ్డి, భరత్ రెడ్డి వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తింది. జనార్దన్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద ఎమ్మెల్యే నారా భరత్ రెడ్డి సన్నిహితుడు సతీశ్ రెడ్డి ఫ్లెక్సీలు కట్టిస్తున్నాడు. దీంతో జనార్దన్ రెడ్డి అనుచరులు అడ్డు చెప్పడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య గొడవ మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే గంగావతి నుంచి జనార్దన్ రెడ్డి బళ్లారి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. ఆయన్ను చూసి సతీశ్ రెడ్డి, తన అనుచరులు రెచ్చిపోయారు. ఫ్లెక్సీలు కట్టేందుకు సతీశ్ రెడ్డి, ఆయన అనుచరులు ప్రయత్నం చేయడంతో.. జనార్దన్ రెడ్డి వర్గీయులు వారిని అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఇరువర్గీయుల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. ఈ ఘటనలో కొందరికి గాయాలయ్యాయి.

గుంపును చెదరగొట్టేందుకు ఇద్దరి గన్‌మెన్‌లు గాలిలోకి కాల్పులు జరిపారు. ఈ క్రమంలో సతీశ్ రెడ్డి ఓ గన్‌మెన్ వద్ద తుపాకీ లాక్కొని జనార్దన్ రెడ్డివైపు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపాడు. జనార్దన్ రెడ్డి తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఇదే సమయంలో ఇరువర్గీయులు కాల్పులకు దిగడంతో భరత్ రెడ్డి వర్గానికి చెందిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్త రాజశేఖర్ మరణించినట్లు తెలిసింది. సతీశ్ రెడ్డికి కూడా బుల్లెట్ గాయమైంది. దీంతో అతన్ని చికిత్స నిమిత్తం బెంగళూరులోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొనడంతో పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున రంగంలోకి దిగి పటిష్ఠ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు.

ఇక ఈ ఘటనపై మీడియాతో మాట్లాడిన గాలి జనార్దన్ రెడ్డి.. తనపై కాల్పులు జరిపినప్పుడు పక్కనే పడిపోయిన బుల్లెట్‌ను మీడియాకు చూపించారు. వాల్మీకి విగ్రహం ఏర్పాటు పేరుతో ఎమ్మెల్యే నారా భరత్ రెడ్డి అనవసర రాద్దాంతం చేస్తున్నాడని.. అతడి నాన్న సూర్యనారాయణ రెడ్డి, సతీశ్ రెడ్డి లాంటి చిల్లర రౌడీలకు భయపడేది లేదన్నారు జనార్దన్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో బీజేపీ నాయకులను.. ముఖ్యంగా తనను టార్గెట్ చేసి హత్య చేయించాలని కుట్ర పన్నుతున్నారని జనార్దన్ రెడ్డి ఆరోపించారు.

Also Read: Today Rasi Phalalu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శుక్ర యోగం వేళ వృషభం, మీనం సహా ఈ 5 రాశులకు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం..!

Also Read: Cold Wave: హమ్మయ్యా..! తెలంగాణలో మరో రెండు రోజులు చలి తీవ్రత తగ్గే అవకాశం  

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Ballari FiringBallari shooting incidentBallariKarnataka Ballari IncidentMLA Gali Janardhan Reddy

Trending News