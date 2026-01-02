Ballari: బళ్లారిలో టెన్షన్ టెన్షన్.. ఎమ్యెల్యే గాలి జనార్ధన్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం.. ఇంటి ముందు కాల్పులు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్త మృతి..!

Ballari shooting incident: కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని బళ్లారిలో హైటెన్షన్ వాతావరణ నెలకొంది. గంగావతి ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి గాలి జనార్దన్ రెడ్డిపై హత్యాయత్నం జరిగింది. గురువారం రాత్రి జనార్ధన్ రెడ్డి ఇంటి వద్దే బళ్లారి నగర ఎమ్మెల్యే నారా భరత్ రెడ్డి సన్నిహితుడు సతీశ్ రెడ్డి కాల్పులు జరిపాడు. అయితే, ఈ కాల్పుల నుండి జనార్దన్ రెడ్డి తప్పించుకున్నారు. ఈ ఘటనతో బళ్లారిలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.
బళ్లారిలోని ఎస్పీ సర్కిల్లో మహర్షి వాల్మీకి విగ్రహాన్ని ఈనెల 3వ తేదీన ఏర్పాటు చేసేందుకు నిర్ణయించారు. దీంతో నగర వ్యాప్తంగా ఫ్లెక్సీలు కడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గాలి జనార్దన్ రెడ్డి, భరత్ రెడ్డి వర్గీయుల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తింది. జనార్దన్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద ఎమ్మెల్యే నారా భరత్ రెడ్డి సన్నిహితుడు సతీశ్ రెడ్డి ఫ్లెక్సీలు కట్టిస్తున్నాడు. దీంతో జనార్దన్ రెడ్డి అనుచరులు అడ్డు చెప్పడంతో ఇరు వర్గాల మధ్య గొడవ మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే గంగావతి నుంచి జనార్దన్ రెడ్డి బళ్లారి ఇంటికి చేరుకున్నాడు. ఆయన్ను చూసి సతీశ్ రెడ్డి, తన అనుచరులు రెచ్చిపోయారు. ఫ్లెక్సీలు కట్టేందుకు సతీశ్ రెడ్డి, ఆయన అనుచరులు ప్రయత్నం చేయడంతో.. జనార్దన్ రెడ్డి వర్గీయులు వారిని అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఇరువర్గీయుల మధ్య తీవ్ర ఘర్షణ చోటు చేసుకుంది. పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. ఈ ఘటనలో కొందరికి గాయాలయ్యాయి.
గుంపును చెదరగొట్టేందుకు ఇద్దరి గన్మెన్లు గాలిలోకి కాల్పులు జరిపారు. ఈ క్రమంలో సతీశ్ రెడ్డి ఓ గన్మెన్ వద్ద తుపాకీ లాక్కొని జనార్దన్ రెడ్డివైపు రెండు రౌండ్లు కాల్పులు జరిపాడు. జనార్దన్ రెడ్డి తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఇదే సమయంలో ఇరువర్గీయులు కాల్పులకు దిగడంతో భరత్ రెడ్డి వర్గానికి చెందిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్త రాజశేఖర్ మరణించినట్లు తెలిసింది. సతీశ్ రెడ్డికి కూడా బుల్లెట్ గాయమైంది. దీంతో అతన్ని చికిత్స నిమిత్తం బెంగళూరులోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొనడంతో పోలీసులు పెద్ద ఎత్తున రంగంలోకి దిగి పటిష్ఠ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు.
ఇక ఈ ఘటనపై మీడియాతో మాట్లాడిన గాలి జనార్దన్ రెడ్డి.. తనపై కాల్పులు జరిపినప్పుడు పక్కనే పడిపోయిన బుల్లెట్ను మీడియాకు చూపించారు. వాల్మీకి విగ్రహం ఏర్పాటు పేరుతో ఎమ్మెల్యే నారా భరత్ రెడ్డి అనవసర రాద్దాంతం చేస్తున్నాడని.. అతడి నాన్న సూర్యనారాయణ రెడ్డి, సతీశ్ రెడ్డి లాంటి చిల్లర రౌడీలకు భయపడేది లేదన్నారు జనార్దన్ రెడ్డి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో బీజేపీ నాయకులను.. ముఖ్యంగా తనను టార్గెట్ చేసి హత్య చేయించాలని కుట్ర పన్నుతున్నారని జనార్దన్ రెడ్డి ఆరోపించారు.
