Karnataka dgp Video: ముద్దులతో రెచ్చిపోయిన పోలీసు బాస్.!. ఏకంగా ఆఫీస్ లోనే రాసలీలలు.. వీడియో..

Karnataka Dgp Ramachandra rao romance with woman in office obscene video: ఇటీవల అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏఐ వీడియోలు, డీప్ ఫెక్ వీడియోలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఏది నిజమైనదో ఏది ఫెక్ వీడియోలో అర్థం కావట్లేదు. మొత్తంగా ఇటీవల కొంత మంది అపోసిషన్ వారిని పనిగట్టుకుని డీఫ్రెమ్ చేయడానికి ఫెక్ వీడియోలను క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. దీనిపై క్లారిటీ వచ్చేవరకు జరగాల్సిన నష్టం కాస్త జరిగిపోతుంది. ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకివచ్చింది.
A fresh controversy has erupted in #Karnataka after a video allegedly showing a DGP-rank IPS officer engaging in inappropriate behaviour with women inside his office surfaced in the public domain.
Unlike earlier scandals involving political figures, this episode reportedly… pic.twitter.com/pQszE1jyeR
— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) January 19, 2026
కర్ణాటకలో సీనియర్ పోలీసు అధికారి, డీజీపీ రామచంద్రరావు కొంత మంది మహిళలతో రొమాన్స్ లకు దిగినట్లు చూపిస్తున్న వీడియో వైరల్గా మారింది. కొంత మంది అమ్మాయిలు, మహిళలతో డీజీపీ రామచంద్రరావు ఏకంగా తన ఆఫీస్ లోనే ఇష్టమున్నట్లు వారిని పట్టుకుని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, రొమాన్స్ లకు దిగినట్లు ఉంది. ఇది సోషల్ మీడియాలో ఎవరు పోస్ట్ చేశారో కానీ తెగ వైరల్ గా మారింది. దీంతో పోలీసు శాఖలో పెద్ద రచ్చ నెలకొంది. ఏకంగా పోలీసు బాస్ డీజీపీ రామచంద్రరావు ఇలాంటి ఘటనలో ఏంటని అందరు షాక్ అవుతున్నారు. అపోసిషన్ పార్టీలు దీనిపై ఆరోపణలు మొదలు పెట్టేశాయి.
ఇక రంగంలోకిదిగిన సిద్దరామయ్య ప్రభుత్వం దీనిపై విచారణకు ఆదేశించారు. మరోవైపు దీనిపై డీజీపీ రామచంద్రరావు తన గొడును చెప్పుకున్నారు. ఇది డీప్ ఫెక్ వీడియో అని, దీనిలో నిజంలేదని అన్నారు. కావాలని తనను డీఫ్రెమ్ చేసేందుకు కొంత మంది పనిగట్టుకుని మరీ లేని ఏఐ, ఫెక్ వీడియోలను క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేశారని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
ఇటీవల గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన రన్యారావు తండ్రే డీజీపీ రామచంద్రరావు. ఒకవైపు కూతురు ఒక కేసులో ఉండగానే.. తండ్రి ఈ విధంగా లైంగిక కర్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలువస్తున్న వీడియో కర్ణాటకలో రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.
