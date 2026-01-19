English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Karnataka Dgp Ramachandra rao obscene video:  కర్ణాటకలో డీజీపీ కొంత మంది అమ్మాయిలతో సరసాలకు దిగిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీనిపై కర్ణాటక సిద్దరామయ్య  ప్రభుత్వం విచారణకు ఆదేశించింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో తీవ్ర వివాదంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 19, 2026, 05:31 PM IST
Karnataka dgp Video: ముద్దులతో రెచ్చిపోయిన పోలీసు బాస్.!. ఏకంగా ఆఫీస్ లోనే రాసలీలలు.. వీడియో..

Karnataka Dgp Ramachandra rao romance with woman in office obscene video: ఇటీవల అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఏఐ వీడియోలు, డీప్ ఫెక్ వీడియోలు ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీనివల్ల ఏది నిజమైనదో ఏది ఫెక్ వీడియోలో అర్థం కావట్లేదు. మొత్తంగా ఇటీవల కొంత మంది అపోసిషన్ వారిని పనిగట్టుకుని డీఫ్రెమ్ చేయడానికి ఫెక్ వీడియోలను క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేస్తున్నారు. దీనిపై క్లారిటీ వచ్చేవరకు జరగాల్సిన నష్టం కాస్త జరిగిపోతుంది. ప్రస్తుతం కర్ణాటకలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకివచ్చింది.

కర్ణాటకలో సీనియర్ పోలీసు అధికారి, డీజీపీ రామచంద్రరావు కొంత మంది మహిళలతో రొమాన్స్ లకు దిగినట్లు చూపిస్తున్న వీడియో వైరల్గా మారింది. కొంత మంది అమ్మాయిలు, మహిళలతో డీజీపీ రామచంద్రరావు ఏకంగా తన ఆఫీస్ లోనే ఇష్టమున్నట్లు వారిని పట్టుకుని ముద్దులు పెట్టుకుంటూ, రొమాన్స్ లకు దిగినట్లు ఉంది. ఇది సోషల్ మీడియాలో ఎవరు పోస్ట్ చేశారో కానీ తెగ వైరల్ గా మారింది. దీంతో పోలీసు శాఖలో పెద్ద రచ్చ నెలకొంది. ఏకంగా పోలీసు బాస్ డీజీపీ రామచంద్రరావు ఇలాంటి ఘటనలో ఏంటని అందరు షాక్ అవుతున్నారు. అపోసిషన్ పార్టీలు దీనిపై ఆరోపణలు మొదలు పెట్టేశాయి.

ఇక రంగంలోకిదిగిన సిద్దరామయ్య ప్రభుత్వం దీనిపై విచారణకు ఆదేశించారు. మరోవైపు దీనిపై డీజీపీ రామచంద్రరావు తన గొడును చెప్పుకున్నారు. ఇది డీప్ ఫెక్ వీడియో అని, దీనిలో నిజంలేదని అన్నారు. కావాలని తనను డీఫ్రెమ్ చేసేందుకు కొంత మంది పనిగట్టుకుని మరీ లేని ఏఐ, ఫెక్  వీడియోలను క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేశారని క్లారిటీ ఇచ్చారు.

Read more: Kerala man Video: బస్సులో యువతి చాతీని టచ్ చేశాడని ఆరోపణలు..?.. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన.. వీడియో ..

ఇటీవల గోల్డ్ స్మగ్లింగ్ కేసులో అరెస్ట్ అయిన రన్యారావు తండ్రే డీజీపీ రామచంద్రరావు. ఒకవైపు కూతురు ఒక కేసులో ఉండగానే.. తండ్రి ఈ విధంగా లైంగిక కర్యకలాపాలకు పాల్పడ్డారని ఆరోపణలువస్తున్న వీడియో కర్ణాటకలో రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.

 

