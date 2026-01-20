Karnataka Dgp Romance: మహిళలతో డీజీపీ రామ చంద్రరావు రాసలీలలు.. కర్ణాటక ప్రభుత్వం మరో సంచలన నిర్ణయం..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ramachandra Rao Suspended News : డీజీపీ రామచంద్రరావు ఘటనపై కర్ణాటక ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్ అయ్యింది. ఇప్పటికే దీనిపై విచారణకు ఆదేశించిన ప్రభుత్వం మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 20, 2026, 12:26 PM IST
  • డీజీపీ వ్యవహరంలో కీలక పరిణామం..
  • సస్పెండ్ చేసిన ప్రభుత్వం..

Karnataka DGP Ramachandra Rao Suspended : కర్ణాటక డీజీపీ రామ చంద్రరావు కొంత మంది యువతులతో ఆఫీసులోనే రొమాన్స్ కు దిగిన అనేక ఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. సదరు అధికారి అమ్మాయిలను గాఢంగా హత్తుకుని, రాసలీలల్లో మునిగాడు. ప్రభుత్వ కార్యలయం అని కూడా చూడకుండా కౌగిలింతల్లో మునిగిపోయాడు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో కన్నడ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది. దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు సైతం ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు గుప్పించాయి. ఇప్పటికే దీనిపై విచారణకు ఆదేశించిన సిద్దరామయ్య ప్రభుత్వం తాజాగా.. డీజీపీ రామ చంద్రరావును విధుల నుంచి తొలగిస్తు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఈ వ్యవహరంలో డీజీపీ రామ చంద్రరావు హోంమంత్రిని కలిసేందుకు ప్రయత్నించగా ఆయన అపాయింట్ మెంట్ ఇవ్వలేదు. మరోవైపు డీజీపీ రామ చంద్రరావు  మాత్రం తాను అమాయకుడినని తనపై కావాలని కొంత మంది ఏఐ, ఫెక్ వీడియోలు క్రియేట్ చేసి ఈ విధంగా వైరల్ చేశారంటూ చెప్పుకున్నారు. మొత్తంగా డీజీపీ రామ చంద్ర రావు వ్యవహరంమాత్రం ప్రస్తుతం తీవ్ర దుమారంగా మారింది.

ఈ క్రమంలో కర్ణాటక ప్రభుత్వం.. సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సివిల్ రైట్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్  డీజీపీ డాక్టర్ కె. రామచంద్రరావును కర్ణాటక ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేస్తు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దీనిపై పరిపాలన సంస్కరణల శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఆయన ప్రవర్తన మొత్తంగా ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠ‌కు భంగం కలిగించేలా ఉందని చెబుతూ ప్రకటన విడుదల చేసింది. మరోవైపు దీనిపై అధికారులు లోతుగా విచారణ చేపట్టారు. 

Read more: Karnataka dgp Video: ముద్దులతో రెచ్చిపోయిన పోలీసు బాస్.!. ఏకంగా ఆఫీస్ లోనే రాసలీలలు.. వీడియో..

ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న అధికారి విచారణపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో.. ఈ కేసు పూర్తయ్యే వరకు ఆయన్నుసస్పెన్షన్‌లో ఉంచుతున్నమని ఇది  తక్షణమే  అమల్లో వస్తుందని ప్రభుత్వం తన ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. అదే విధంగా సస్పెన్షన్ కాలంలో ఆయనకు నిబంధనల ప్రకారం జీవనభృతి చెల్లిస్తామని, ప్రభుత్వ అనుమతి లేకుండా హెడ్ క్వార్టర్స్ విడిచి వెళ్లరాదని ప్రభుత్వం డీజీపీకి స్పష్టం చేసింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Karnataka DGPDgp Ramachandra rao SuspendedDgp rama Chandra rao romance videoKarnataka govtdgp rama Chandra rao obscene video

