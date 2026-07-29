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7,000 కేసులు నమోదు.. ఇకపై ప్రతీ విద్యార్థికి HIV పరీక్షలు..

Karnataka Mandates HIV Screening In Colleges: కర్ణాటకలో ఇటీవలే హెచ్‌ఐవీ (HIV) కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండడంతో ప్రభుత్వం కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని అన్ని కళాశాలల్లో విద్యార్థులకు తప్పనిసరిగా హెచ్‌ఐవీ (HIV) నిర్ధారణ పరీక్షలు తప్పనిసరి చేసింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 29, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:27 PM IST
7,000 కేసులు నమోదు.. ఇకపై ప్రతీ విద్యార్థికి HIV పరీక్షలు..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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