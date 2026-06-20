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Gold Mine 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కూతవేటు దూరంలో మరో బంగారం నిధి..దక్షిణ భారతదేశంలో రెండో బంగారు గని!

Karnataka Haveri Gold Mine: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఇటీవలే కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో బంగారం గని బయటపడిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు దక్షిణ భారతంలో ఏపీలోని రాయదుర్గం ప్రాంతానికి కూతవేటు దూరంలోని కర్ణాటకలోని ఓ గ్రామంలో బంగారం గని బయటపడింది.

Written ByHarish Darla
Published: Jun 20, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 12:17 PM IST
Gold Mine 2026: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కూతవేటు దూరంలో మరో బంగారం నిధి..దక్షిణ భారతదేశంలో రెండో బంగారు గని!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కూతవేటు దూరంలో మరో బంగారం నిధి..దక్షిణ భారతదేశంలో రెండో బంగారు గని!
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