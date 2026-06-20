Karnataka Haveri Gold Mine: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లు, పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం నేపథ్యంలో గత కొన్ని నెలలుగా బంగారం ధరల్లో హెచ్చుతగ్గులు నమోదవుతున్నాయి. కొన్నిసార్లు బంగారం ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్న నేపథ్యంలో ఇటీవలే తెలుగు రాష్ట్రాలకు గుడ్న్యూస్ తెలిసింది. ఏపీలోని జొన్నగిరి బంగారం గనిలో బంగారం ఉత్పత్తి మొదలుపెట్టారు. ఇప్పుడు మరో గుడ్న్యూస్ బయటకు వచ్చింది. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయదుర్గంకు కూతవేటు దూరంలో కర్ణాటకలో ఇప్పుడు మరో బంగారం గని బయటపడింది. కేజీఎఫ్ తరహాలో హావేరి జిల్లాలో మరో బంగారం గని బయటపడిందనే సమాచారం బయటకు వచ్చింది.
పొరుగు రాష్ట్రమైన మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి ప్రాంతంలో ఇనుప ఖనిజ తవ్వకాలకు అనుమతి ఇచ్చిన క్రమంలో.. హవేరి జిల్లాలోని గంజూర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో బంగారు తవ్వకాలకు సుప్రీంకోర్టు కూడా పచ్చజెండా ఊపుతుందా అనే ప్రశ్న తలెత్తింది. ఒకవేళ ఇది జరిగితే, హవేరి జిల్లా కూడా బంగారు గనిగా ఆవిర్భవించడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
2015 నుండే బంగారం అన్వేషణ..
హవేరి జిల్లాలోని గంజూర్తో సహా కొన్ని గ్రామాలలో బంగారు ఆనవాళ్లు బయటపడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో, 2015 నుండి బంగారు నిక్షేపాల కోసం అన్వేషణ పనులు జరుగుతున్నాయి. డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ కంపెనీ 2015లో సంబంధిత అధికార సంస్థ నుండి అనుమతి పొంది సర్వే నిర్వహించింది. దక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ కంపెనీ గంజూర్ సరిహద్దు నుండి నాగేంద్రనామతి వరకు 72 ఎకరాల భూమిని సర్వే చేసింది. ఈ సమయంలో, ఆ ప్రాంతంలో బంగారు నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు కనుగొన్నారు.
రైతులతో ఒప్పందం చేసుకున్న కంపెనీ..
బంగారు నిక్షేపాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని సర్వే చేసేందుకు 72 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 150 బోర్వెల్స్ తవ్విన గోల్డ్ మైన్స్ కంపెనీ, మైనింగ్ కోసం ఎంపిక చేసిన భూ యజమానులకు ఎకరాకు సంవత్సరానికి రూ. 40,000 చొప్పున లీజుకు ఇచ్చింది. ఇందుకోసం, ఆ సమయంలో గోల్డ్ మైన్స్ కంపెనీ హవేరి నగరంలోని హనగల్ రోడ్డులో కనీసం ఒక కార్యాలయాన్ని కూడా తెరవలేదు. అయితే, కొన్ని చట్టపరమైన చిక్కుల కారణంగా మైనింగ్ అనుమతి లభించలేదు. అప్పటి నుండి గోల్డ్ మైన్స్ కంపెనీ చట్టంతో పోరాడుతూనే ఉంది.
అయితే ఇదే క్రమంలో గంజూర్ మాదిరిగానే.. మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి ప్రాంతంలో కూడా ఇనుప నిల్వలు కనుగొన్నారు. అక్కడ కూడా, తవ్వకాలకు కొన్ని చట్టపరమైన అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయి. అయితే, ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు అక్కడ ఇనుప తవ్వకాలకు పచ్చజెండా ఊపింది.
మహారాష్ట్రలోని ఇనుప ఖనిజ గని మాదిరిగానే.. హవేరి జిల్లాలోని గంజూర్ బంగారు గనిలో తవ్వకాలకు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి ఇచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. ఒకవేళ మహారాష్ట్రలోని గడ్చిరోలి మాదిరిగా హవేరి జిల్లాలోని గంజూర్ గ్రామంలో బంగారు తవ్వకాలు జరుగుతాయని అంచనా వేసి, గంజూర్లో బంగారు తవ్వకాల ప్రారంభానికి ప్రభుత్వం ఆమోదం తెలిపితే, కర్ణాటకలోని ఆ ప్రాంతంతో పాటు పక్కనే ఉన్న మన తెలుగు రాష్ట్రానికి మరింత మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
రైతుల నుంచి వ్యతిరేకత..
మైనింగ్కు సుప్రీంకోర్టు అనుమతి ఇస్తే హవేరి బంగారు గనిగా మారాలని గోల్డ్ మైన్స్ కంపెనీ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తుండగా, మరోవైపు గంజూర్ గ్రామంలోని వ్యవసాయ భూ యజమానులతో పాటు కొందరు రైతులు దీనిని వ్యతిరేకించారు. ఆ రోజు కౌలు డబ్బు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో, రుణాలు తీసుకున్న ఎంతోమంది రైతులు తమ భూములను కోల్పోయారు. ఈ వ్యవసాయ భూమి సారవంతమైనది.. అంతే కాకుండా తమ తాతల తరం నాటి భూమిని ఇచ్చేదే లేదంటూ బంగారం గని వార్తలు వచ్చిన తర్వాత రైతులు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.
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