Karnataka homestay Rape: కర్ణాటకలో ఘోరం.. మూడు రోజుల పాటు యూఎస్ మహిళపై అత్యాచారం..

Us woman raped in Karnataka homestay: కొడగులోని కుట్టా గ్రామంలో అమెరికాకు చెందిన యువతిని బంధించి హోమ్ స్టే లో పనిచేస్తున్న వ్యక్తి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు.ఈ ఘటన పెను దుమారంగా మారింది. దీనిపై యూఎస్ ఎంబసీ రంగంలోకి దిగింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 22, 2026, 02:07 PM IST
Karnataka homestay worker raped American woman continues for 3 days: కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నికఠిన చట్టాలు తీసుకొచ్చిన కూడా కామాంధులు మారడంలేదు. ప్రతిరోజు కూడా సమాజంలో దారుణ ఘటనలు జరుగుతున్నాయి. అమ్మాయిలు ప్రతిచోట వేధింపులకు గురౌతున్నారు.  బస్టాండ్ , మెట్రోలు, రద్దీగల ప్రదేశాలు,  స్కూళ్లు, ఆఫీసులు ఇలా ప్రతిచోట కూడా వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్నారు.  ఇటీవల ఇతర దేశాల నుంచి మనదేశం సందర్శించడానికి వస్తున్న అమ్మాయిలు, మహిళల పట్ల కామాంధులు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. 

కర్ణాటకలోని హోమ్ స్టేలో దారుణం చేసుకుంది.  కొడగులోని కుట్టా హోమ్ స్టేలో ఈ ఘోరం సంభవించింది. ఇటీవల యూఎస్ నుంచి ఒక మహిళ కుట్టాకు వచ్చింది.  అక్కడ నివాసం కోసం స్థానికంగా ఉన్న వ్యక్తిని కలిసింది. అక్కడ పనిచేస్తున్నవృజేష్ కుమార్ మాయమాటలు చెప్పాడు. ఆమెకు గది చూపించి దానిలో మత్తు మందు కల్పిన డ్రింక్, ఆహరం ఇచ్చాడు.

ఈ క్రమంలో ఆమె మత్తులోకి జారుకున్నాక ఆమెపై అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు. మూడు రోజుల పాటు వైఫైని సైతం క్లోజ్ చేసి మరీ ఆమె ఎవరితో మాట్లాడకుండా, ఆమె లోకేషన్ ట్రాక్ కాకుండా చేశాడు. ఈ క్రమంలో మూడు రోజుల తర్వాత ఆమె మత్తు నుంచి బైటకు రావడంతో అక్కడి వారితో మైసూర్ కు వెళ్తున్నట్లు చెప్పింది.

ఆ తర్వాత యూఎస్ ఎంబసీకి ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన యూఎస్ ఎంబసీ కుట్టా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వెంటనే స్థానిక పోలీసులు స్పందించి హోమ్ స్టే ఉద్యోగి వృజేష్ కుమార్ తో పాటు, మరో వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు.  ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

