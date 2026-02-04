Karnataka: వామ్మో.. భార్యకు నడుము కింద వరకు వాలు జడ.!. డైజస్ట్ చేసుకొలేని భర్త ఏంచేశాడో తెలుసా..?

Karnataka Man Shaves Wife Head over extra marital affair row: చాలా మంది భార్యభర్తలు ఇటీవల ప్రతిచిన్న విషయాలకు గొడవలు పడుతున్నారు. కొంత మంది హత్యలు, మరికొంత మంది సుపారీలు ఇచ్చి కట్టుకున్నవారిని చంపించడానికి కూడా వెనుకాడటంలేదు. మొత్తంగా ప్రతిరోజు భార్యభర్తలకు చెందిన దారుణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో అసలు పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండటం అటుంచి మర్డర్ లకు, ఎలా గొడవలు పడాలని స్కెచ్లు వేసుకుని తమ కాపురంలో నిప్పులు పోసుకుంటున్నారు. కొంత మంది అనుమానాలతో తమ కాపురాలను కూల్చుకుంటున్నారు.
ఎవరితో మాట్లాడిన అనుమానాలు, ఇంటి బైటకు వెళ్తే ఎక్కడకు వెళ్లామా అంటూ ప్రతి దానికి చాలా వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కర్ణాటకలోని బాగల్ కోట్ జిల్లా తోదల బాగిలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
కర్ణాటకలోని బాగల్కోట్ జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. తొదల బాదిలో 31 ఏళ్ల ఉమేష్ కొట్టలగి, తన భర్యతో కలిసి ఉంటున్నాడు. అతని భార్య అందంగా, పొడవైన జుట్టుతో కల్గి ఉంటుంది. ఆమె నడుము కింద వరకు వాలు జడ ఉంది. దీంతో ఆమెను చాలా మంది అదే పనిగా చూస్తుంటారు . దీంతో ఆమె భర్త ఉమేష్ తన భర్యపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు.
బైటకు వెళ్తే ఆమె వెంటనే వెళ్లేవాడు. ఫోన్ లు, వాట్సాప్ లను తరచుగా వెతికేవాడు. దీంతో ఆమె రోజు ఇంట్లో గొడవలు జరిగేవి. ఇటీవల అతగాడు తన భార్యకు గుండు గీస్తే ఆమెను ఎవరు చూడరని అనుకున్నాడు. అనుకున్నట్లు తన భార్యకు బలవంతంగా చేతులుకట్టేసి మరీ కత్తితో గుండుగీశాడు. ఆ తర్వాత బైటకు వెళ్లిపోయాడు.
ఆమె వెంటనే తన పుట్టింట్లో వారికి ఈ విషయం చెప్పింది. పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లిఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సదరు వ్యక్తి ఉమేష్ పరారీలో ఉన్నాడు. పోలీసులు అతని కోసం గాలింపు చేపట్టారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
