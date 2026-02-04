English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Karnataka: వామ్మో.. భార్యకు నడుము కింద వరకు వాలు జడ.!. డైజస్ట్ చేసుకొలేని భర్త ఏంచేశాడో తెలుసా..?

Karnataka: వామ్మో.. భార్యకు నడుము కింద వరకు వాలు జడ.!. డైజస్ట్ చేసుకొలేని భర్త ఏంచేశాడో తెలుసా..?

Husband shaves wife hair in karnataka: తన భార్యపై కొన్నిరోజులుగా అనుమానం పెంచుకున్నాడు. ఆ తర్వాత ప్రతిరోజు గొడవలు పడేవాడు. బాగల్ కోట్ జిల్లాలోని తొదల బాగిలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 4, 2026, 03:10 PM IST
  • కర్ణాటకలో షాకింగ్ ఘటన..
  • పొడవు జడ భార్యపై భర్త కుళ్లు..

Karnataka: వామ్మో.. భార్యకు నడుము కింద వరకు వాలు జడ.!. డైజస్ట్ చేసుకొలేని భర్త ఏంచేశాడో తెలుసా..?

Karnataka Man Shaves Wife Head over extra marital affair row: చాలా మంది భార్యభర్తలు ఇటీవల ప్రతిచిన్న విషయాలకు గొడవలు పడుతున్నారు. కొంత మంది హత్యలు, మరికొంత మంది సుపారీలు ఇచ్చి కట్టుకున్నవారిని చంపించడానికి కూడా వెనుకాడటంలేదు. మొత్తంగా ప్రతిరోజు భార్యభర్తలకు చెందిన దారుణాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో అసలు పెళ్లి చేసుకుని అన్యోన్యంగా ఉండటం అటుంచి మర్డర్ లకు, ఎలా గొడవలు పడాలని స్కెచ్లు వేసుకుని తమ కాపురంలో నిప్పులు పోసుకుంటున్నారు. కొంత మంది అనుమానాలతో తమ కాపురాలను కూల్చుకుంటున్నారు.

ఎవరితో మాట్లాడిన అనుమానాలు, ఇంటి బైటకు వెళ్తే ఎక్కడకు వెళ్లామా అంటూ ప్రతి దానికి చాలా వింతగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కర్ణాటకలోని బాగల్ కోట్ జిల్లా తోదల బాగిలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

కర్ణాటకలోని బాగల్‌కోట్ జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. తొదల బాదిలో 31 ఏళ్ల ఉమేష్ కొట్టలగి, తన భర్యతో కలిసి ఉంటున్నాడు. అతని భార్య అందంగా, పొడవైన జుట్టుతో కల్గి ఉంటుంది. ఆమె నడుము కింద వరకు వాలు జడ ఉంది. దీంతో ఆమెను చాలా మంది అదే పనిగా చూస్తుంటారు . దీంతో ఆమె భర్త ఉమేష్  తన భర్యపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు.

బైటకు వెళ్తే ఆమె వెంటనే వెళ్లేవాడు. ఫోన్ లు, వాట్సాప్ లను తరచుగా వెతికేవాడు. దీంతో ఆమె రోజు ఇంట్లో గొడవలు జరిగేవి. ఇటీవల అతగాడు తన భార్యకు గుండు గీస్తే ఆమెను ఎవరు చూడరని అనుకున్నాడు. అనుకున్నట్లు తన భార్యకు బలవంతంగా చేతులుకట్టేసి మరీ కత్తితో గుండుగీశాడు. ఆ తర్వాత  బైటకు వెళ్లిపోయాడు.

Read more: Odisha Snake Video: ఓర్నాయనో.. నాగు పామును నోట్లో పెట్టుకుని మరీ.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఆమె వెంటనే తన పుట్టింట్లో వారికి ఈ విషయం చెప్పింది. పోలీసుల దగ్గరకు వెళ్లిఫిర్యాదు చేసింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సదరు వ్యక్తి ఉమేష్ పరారీలో ఉన్నాడు. పోలీసులు అతని కోసం గాలింపు చేపట్టారు.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Karnatakawife extra marital affairKarnataka CrimeHusband shaves wife headKarnataka news

