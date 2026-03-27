Karnataka professor: క్లాసులో అందరి ముందే యువతికి లవ్ ప్రపోజ్.. లెక్చరర్ వేధింపుల ఘటనలో మరో ట్విస్ట్.!.

Karnataka medical college professor love propose to student: తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువులకు ప్రత్యేక స్థానం ఇచ్చారు. చాలా మంది ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఎంతో పవిత్రంగా భావిస్తారు. విద్యార్థులను అన్నిరంగాల్లో ముందుకు నడిపించడం కోసం శాయ శక్తుల ప్రయత్నాలు చేస్తారు. స్కూల్ లోని పాఠాలతో పాటు జీవిత పాఠాలు కూడా నేర్పిస్తారు. కానీ కొంత ఉపాధ్యాయులు పవిత్రమైన తమ వృత్తికి మాయని మచ్చలా మారుతున్నారు. తమ విద్యార్థుల్ని వేధిస్తున్నారు. తప్పతాగి స్కూళ్లకు వెళ్తున్నారు. అంతే కాకుండా విద్యార్థులతో తమ పర్సనల్ పనులు చేయించుకుంటున్నారు. కొంత మంది స్కూళ్లకు వచ్చి నెల తిరక్కుండానే ఠంచన్ గా జీతాలు తీసుకుంటూ పాఠాలు మాత్రం బోధించడంతో పూర్తిగా అశ్రద్ద చూపిస్తున్నారు.
ముఖ్యంగా కొంత మంది కామాంధులు విద్యార్థుల పట్ల చాలా నీచంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తాజాగా.. కర్ణాటకలోని బెంగళూరు మెడికల్ కాలేజీలో చోటు చేసుకున్న ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
బెంగళూరుకు చెందిన 50 ఏళ్ల అబ్దుల్ మహమ్మద్ నేలమంగళలోని సిద్ధార్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్లో ప్రొఫెసర్గా పనిచేస్తున్నాడు. ఇటీవల క్లాస్ లో పాఠాలు భోధిస్తు యువతిని అందరి ముందే క్లాసులో ఐలవ్ యూ అంటూ ప్రపోజ్ చేశాడు. దీంతో ఆమె తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. గతంలో తనకు నువ్వు ప్రపోజ్ చేశావని ఆ ప్రొఫెసర్ చెప్పడంతో ఆమె ఇంకా సీరియస్ అయ్యింది. ప్రూఫ్ ఏంటని అడిగింది. దీంతో అతను అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు.
వెంటనే ఆమె తన స్నేహితులతో కలిసి ప్రొఫెసర్ ను పట్టుకుని చెప్పుతో తుక్కు రెగ్గొట్టింది. దీంతో కాలేజీ ఆవరణలో దుమారం చెలరేగింది. దీనిపై యువతి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు రంగంలోకి దిగి ఆ ప్రొఫెసర్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అయితే.. గతంలో కూడా అతగాడు పలువురు అమ్మాయిలతో నీచంగా ప్రవర్తించినట్లు విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
కొంత మందిని ల్యాబ్ అని, సబ్జెక్ట్ డౌట్ లు అడిగితే డబుల్ మీనింగ్ డైలాగులతో నీచంగా మాట్లాడేవాడని విషయాలు బైటపడ్డాయి. మొత్తంగా ఈ ప్రొఫెసర్ ఘటనపై సోషల్ మీడియాలో దుమారం చెలరేగింది. అతగాడిపై కఠినంగా చర్యలు తీసుకొవాలని , వెంటనే లెక్చరర్ పోస్ట్ నుంచి తొలగించాలని నెటిజన్లు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
