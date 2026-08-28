/Karnataka: కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. మంత్రి బి.నాగేంద్ర రాజీనామా..!

Karnataka minister B Nagendra resigns: కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. గత కొన్ని రోజులుగా... గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో అవినీతి, అక్రమాల కేసులో బి. నాగేంద్ర పై విచారణ జరుగుతుంది. దీనిపై ఇప్పటికే అపోసిషన్ పార్టీలన్ని ఆయన వెంటనే తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దీనిపై ఇప్పటికే.. అసెంబ్లీలోనూ పలుమార్లు నిరసనలు జరిగాయి. ఈ నేపథ్యంలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి బి. నాగేంద్ర తన పదవికి రాజీనామా చేశారు.
తన రాజీనామాలను సీఎం డీకే శివకుమార్ కు సమర్పించారు. ఒక దళిత నేతను అయినందున తనపై అవినీతి ఆరోపణలు చేసి టార్గెట్ చేశారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో బి. నాగేంద్ర భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.
పార్టీకి నష్టం వాటిల్లకుండా ఉండేందుకు తాను స్వచ్ఛందంగా పదవి నుంచి తప్పుకుంటున్నానని తెల్చి చెప్పారు. బీజేపీ ‘మనువాది’ రాజకీయాలకు తాను బాధితుడినని ఆయనమాట్లాడారు.
తనను బీజేపీ సీబీఐ, ఈడీలతో భయపెట్టలేదన్నారు. అయితే.. ఈ వివాదంపై మంత్రి పదివికి రాజీనామా చేయడం ఇది రెండొసారి. గతంలో 2024 లో సైతం మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన విషయంతెలిసిందే. మరోవైపు, ఇటీవల మంత్రివర్గ విస్తరణలో చోటు లభించని కాంగ్రెస్ నేతలు కొంత ఫైర్ మీద ఉన్నారు.
నాగేంద్రను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవడంపైనా తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేశారు. ఇది చాలదన్నట్లు.. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 10 వరకు రాయచూర్ నుంచి బళ్లారి వరకు 200 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేస్తామని బీజేపీ ప్రకటించింది. బి నాగేంద్ర స్వస్థలం బళ్లారి కావడంతో డీకే శివకుమార్ ప్రభుత్వంపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచిందని తెలుస్తొంది.
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