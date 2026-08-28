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Karnataka: కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. మంత్రి బి.నాగేంద్ర రాజీనామా..!

B Nagendra resigns:  కొన్నిరోజులుగా గిరిజన సంక్షేమ శాఖలో అక్రమాల ఆరోపణల కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న   బి నాగేంద్ర తన పదవికి రాజీనామా చేయాలని ఆయనపై అపోసిషన్ పార్టీలన్ని ఒత్తిడి చేస్తున్నాయి. ఈనేపథ్యంలో సీఎం డీకే శివకుమార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 28, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 07:27 PM IST
Karnataka: కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. మంత్రి బి.నాగేంద్ర రాజీనామా..!
Image Credit: karnatakaministerbnagendra(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Karnataka: కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. మంత్రి బి.నాగేంద్ర రాజీనామా..
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