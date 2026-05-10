Minister D Sudhakar Died: కన్నడ మంత్రి డీ సుధాకర్‌ కన్నుమూత.. ఆయన సంచలన రాజకీయ ప్రస్థానం ఇదే!

Karnataka Minister D Sudhakar Passes Away: కర్ణాటక కాంగ్రెస్‌ రాజకీయాల్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. మంత్రి డీ సుధాకర్ (66) ఇవాళ తెల్లవారుజాము తుది శ్వాస విడిచారు. కొన్ని రోజులగా ఆయన ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన బెంగళూరులోని కృష్ణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే, పరిస్థితి విషమించడంతో ఆయన ఈరోజు ఉదయం 3:15 గంటలకు మృతి చెందినట్లు సమాచారం. దీని అధికారికంగా డాక్టర్ ఆర్ చిన్నాదొరై వెల్లడించారు. ఇక సుధాకర్ రాజకీయ ప్రస్థానం ఆయన కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, హిరియూర్, చిత్రదుర్గ జిల్లాకు నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు.
Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 10, 2026, 09:54 AM IST|Updated: May 10, 2026, 09:54 AM IST
Image Credit: Karnataka Minister D Sudhakar Passes Away: X

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

