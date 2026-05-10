/Minister D Sudhakar Died: కన్నడ మంత్రి డీ సుధాకర్‌ కన్నుమూత.. ఆయన సంచలన రాజకీయ ప్రస్థానం ఇదే!

Karnataka Minister D Sudhakar Passes Away: సాధారణ జీవితం నుంచి ఒక మంత్రిగా ఎదిగిన డీ సుధాకర్ రాజకీయ ప్రస్థానం సంచలనమే..సిట్టింగ్ మంత్రిగా, నాలుగుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా కూడా పనిచేసిన రికార్డు ఆయన సొంతం. ఈయన కర్ణాటకలోని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత. అయితే ఈరోజు ఉదయం 3:5 గంటలకు కిమ్స్ బెంగళూరులో తుది శ్వాస విడిచారు. కొన్ని రోజులుగా ఆయన ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ తో బాధపడుతున్నట్లు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో రెండు నెలలుగా ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు. అయితే పరిస్థితి విషమించడంతో ఈరోజు ఉదయం తుదిశ్వాస విడిచారు.
డీ సుధాకర్ వ్యాపార సామ్రాజ్యం..
సుధాకర్ రాజకీయ ప్రస్థానం గురించి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా ఆయన ఒక బిజినెస్ మ్యాన్, ఆయన ఎక్సైజ్ కాంట్రాక్టుల ద్వారా భారీ స్థాయిలో వ్యాపారం చేశారు. సుధాకర్కు సెవెన్ హిల్స్ అనే సొంత కంపెనీ ఉంది. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో కూడా తనదైన ముద్రను వేసుకున్నారు. అంతే కాదు వేలాదిమంది విద్యార్థులకు ఆయన విద్యను అందించిన ఘనత సొంతం .
రాజకీయాల్లో మక్కువ..
సుధాకర్కు చిన్నప్పటి నుంచే రాజకీయాలపై మక్కువ ఎక్కువ ఉంది. అప్పటికే మామ జయన్న చల్లాకేరే ఎమ్మెల్యేగా కూడా పనిచేస్తున్నారు. ఈ సమయంలో రాజకీయంలోకి సుధాకర్ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 2004లో చల్లాకేరే అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ప్రవేశించారు. అయితే ఎస్సీ రిజర్వ్డ్ నియోజకవర్గం కావడంతో అయినా హిరియుర్ నియోజకవర్గానికి మారారు. ఆ సమయంలో ఈయన స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి మరి భారీ విజయం సాధించారు. రాజకీయాల్లో సుధాకర్ సన్నిహిత మిత్రుడు డీసీఎం, డీకేఎస్ తో కూడా విడదీయరాని బంధం ఉంది.
కుటుంబ నేపథ్యం ఇదే..
సుధాకర్ 1961 మార్చి 28న దశరథయ్య, కాంచన మాలమ్మ దంపతులకు జన్మించారు. ఆయనకు భార్య హర్షిని, కుమారుడు, కుమార్తె కూడా ఉన్నారు. మంత్రిగా పనిచేస్తున్న డీ సుధాకర్ మరణించడంతో చిత్రదుర్గా జిల్లా వ్యాప్తంగా శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. రాజకీయ ప్రముఖులతో సహా అనేకమంది సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు .
మా ప్రార్థనలు ఫలించలేదు: సీఎం సిద్ధరామయ్య
కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్ధరామయ్య డీ సుధాకర్ మృతికి సంతాపం తెలియజేశారు. ఆయన ప్రజాసేవ పట్ల అపారమైన శ్రద్ధ, అంకిత భావం ఉన్న వ్యక్తి. ఇంకా కొన్నేళ్ల పాటు ప్రజల మధ్య ఉండాల్సింది. కానీ వైద్యులు ప్రయత్నించినా, మా ప్రార్థనలు కూడా ఫలించ లేదంటూ ఎక్స్ వేధికగా ఆయన కుటుంబానికి సంతాపం తెలియజేశారు.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಸಚಿವರು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಆಗಿದ್ದ ಡಿ.ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾನು ಖುದ್ದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿನೀಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರಿಂದ… pic.twitter.com/2OO7VvWLrs
— Siddaramaiah (@siddaramaiah) May 10, 2026
అపార దుఃఖాన్ని మిగిల్చింది: డీకే
అదేవిధంగా ఉపముఖ్యమంత్రి డీకే శివకుమార్ కూడా సంతాపం తెలియజేశారు. ఈ విషయం తనను అపార దుఃఖాన్ని కలిగించిందని పేర్కొన్నారు. మా సన్నిహితుడు, క్యాబినెట్ సహచరుడు. ఈరోజు కన్ను మూయడం దుఃఖం మిగిలింది. హిరియూర్ శాసనసభ్యుడుగా చిత్ర ఇన్చార్జిగా డి సుధాకర్ ప్రజల పట్ల ప్రగాఢమైన శ్రద్ధ కలిగిన నాయకుడు అంటూ రాసుకొచ్చారు.
ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಇಂದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಸುದ್ದಿ ಅತೀವ ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿರಿಯೂರು ಶಾಸಕರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಖ್ಯಿಕ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಜನಪರ ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ… pic.twitter.com/GFngq5BAYt
— DK Shivakumar (@DKShivakumar) May 10, 2026
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.