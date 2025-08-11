Karnataka minister kn rajanna resigns: కర్ణాటక రాజకీయాలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటూతెగ హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా.. సిద్దరామయ్య, డీకే శివకుమార్ ల మధ్య తరచుగా సీఎం పదవి కోసం కూర్చీలాట వార్తలలో ఉంటుంది. దీనిపై ఎప్పటికప్పుడు నేతలు క్లారిటీలు ఇస్తున్న కూడా అంతర్గతంగా ఆధిపత్యం తగాదా ఉందంటూ వార్తలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో ఇటీవల కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతూ.. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం పక్షపాతంతో వ్యవహరిస్తోందని అన్నారు.
బెంగళూరు సెంట్రల్ వంటి కీలక నియోజకవర్గాల్లో పార్టీ ఓటమికి ఓట్ల చోరీయే ప్రధాన కారణమన్నారు. అంతే కాకుండా.. సొంత ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఓటర్ల జాబితాలను సవరించారని గుర్తుంచుకోవాలని.. ఆ సమయంలో పార్టీ ఎందుకు కళ్లు మూసుకుందని ఆయన ప్రశ్నించారు.
అయితే.. రాహుల్ గాంధీ వ్యాఖ్యలకు మంత్రి కేఎస్ రాజన్న కౌంటర్ ఇచ్చారు. ఓట్ల చోరీ జరగలేదని, రాహుల్ కు వ్యాఖ్యలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలో.. రాజన్న వ్యాఖ్యలపై డీకే వర్గీయులు మండిపడ్డారు.
ఆయన పార్టీ నిర్ణయానికి విరుద్ధంగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణలు గుప్పించారు. దీంతో ఈ రచ్చ జరుగుతున్న నేపథ్యలో అనూహ్యంగా.. కేఎస్ రాజన్న తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు లేఖను సీఎం సిద్దరామయ్యకు పంపించారు. రాహుల్ గాంధీపై వ్యాఖ్యలతోనే కేఎస్ రాజన్న తన పదవికీ రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చిందని వార్తలు వస్తున్నాయి.
