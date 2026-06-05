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karnataka Politics: డీకే శివకుమార్‌కు బిగ్ ఝులక్.. శాఖల కేటాయింపుపై అలిగిన మరో మంత్రి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Kh muniyappa unhappy with food and civil supply: మరో మంత్రి కేహెచ్ మునియప్ప తనకు కేటాయించిన  శాఖల విషయంలో తీవ్ర అసంతృప్తి  వ్యక్తం చేశారు.  సీనియారిటీ ఆధారంగా పోర్ట్ ఫోలియోల కేటాయింపుల్లో మరోసారిపునఃపరిశీలించాలని కోరడం కర్ణాటక రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 05, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:05 PM IST
karnataka Politics: డీకే శివకుమార్‌కు బిగ్ ఝులక్.. శాఖల కేటాయింపుపై అలిగిన మరో మంత్రి.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?
Image Credit: karnatakanews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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