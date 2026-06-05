kh muniyappa refuses to take charge as food ministry in karnataka: కర్ణాటక రాజకీయాల్లో మంత్రుల అలకలు ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే కాంగ్రెస్ నేత రామ లింగారెడ్డి తనపదవికి రాజీనామా చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఇది జరిగిన కొన్ని గంటలకే మరో మంత్రి కేహెచ్ మునియప్ప తనకు కేటాయించిన శాఖ పట్ల తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. పొర్ట్ ఫోలియో కేటాయింపుల్లో కేఎస్ మునియప్పకు ఆహరం, ప్రజా పంపిణి శాఖను కేటాయించారు. కానీ ఆయన మాత్రం సామాజిక సంక్షేమం లేదా వ్యవసాయం శాఖను కోరుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో కేహెచ్ మునియప్ప డీకే శివకుమార్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. మంత్రిత్వ శాఖలకేటాయింపుల్లో సీనియారిటీ పట్టించుకోలేదన్నారు. రామలింగారెడ్డి,తాను 8 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచామన్నారు. తమకంటే తక్కువ సార్లుగెలిచిన వారికి కీలక శాఖలు ఇచ్చారన్నారు. అనుభవమున్న తమకు ఇతర శాఖలను కేటాయించడం ఏంటని అసహానం వ్యక్తం చేశారు. దీనిలో కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జునఖర్గే కల్గజేసుకొవాలన్నారు.
అంతే కాకుండా.. ఇటీవల కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ వచ్చినప్పుడు కూడా తనకు కావాల్సిన శాఖపై విజ్ఞప్తి చేసినట్లు చెప్పారు. ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు తనకు సాంఘిక సంక్షేమ శాఖ కేటాయించాలన్నారు. లేదా రైతులకు సేవ చేసేందుకు వ్యవసాయ శాఖ కావాలని కోరినట్లు చెప్పారు. నీటిపారుదల శాఖ కూడా రైతులకు సేవ చేయగల ఒక శాఖ అని చెప్పుకొచ్చారు.
కానీ తనకు ఈ రెండు శాఖలు కాకుండా.. ఆహారం,ప్రజా పంపిణి కేటాయించి అవమానించారని కేహెచ్ మునియప్ప తీవ్ర అసహానం వ్యక్తం చేశారు. ముఖ్యంగా.. సీనియారిటీ, రాబోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పార్టీ గెలుపు అవకాశాలు రెండింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకుని నేతలకు బాధ్యతల కేటాయింపును సమీక్షించాలని మంత్రి కేహెచ్ మునియప్ప కోరారు.
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