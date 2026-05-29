Karnataka Politics: సిద్దరామయ్య రాజీనామాను ఆమోదించిన గవర్నర్..

CM Siddaramaiah Resignation Accepted : కర్ణాటక రాజకీయాల్లో ఈ రెండు మూడు రోజుల్లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయి. సిద్దరామయ్యను కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం రాజీనామా చేయమనడం.. ఆయన మొండికేయడం.. చివరకు రాజీనామా చేసి డీకే శివకుమార్‌కు సీఎం పగ్గాలు అప్పగించడానికి ఓకే అనడం అన్నీ చకచకా జరిగిపోయాయి. తాజాగా నిన్నలోక్ భవన్‌లో తన రాజీనామా లేఖను అందజేసారు. తాజాగా గవర్నర్ థావర్ చంద్ గెహ్లాద్ ఆయన రాజీనామాను ఆమోదించారు   
Written By TA Kiran Kumar
Published: May 29, 2026, 08:44 AM IST|Updated: May 29, 2026, 08:44 AM IST
Image Credit: Karanataka Politics (File/Source)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

