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Karnataka Politics: కర్నాటక కాంగ్రెస్‌లో ముసలం.. మంత్రి పదవికి రామలింగారెడ్డి రాజీనామా..

Karnataka Politics: కర్ణాటక రాజకీయాలు గత కొన్నేళ్లుగా కొత్త మలుపు తీసుకున్నాయి. గత పది రోజులుగా సిద్దరామయ్య రాజీనామా చేయడం.. డీకే శివకుమార్ ముఖ్యమంత్రిగా పగ్గాలు అందుకోవడం అన్నీ చకచకా జరిగిపోయాయి. ఇక మొన్ననే డీకే శివకుమార్ సీఎంగా బాధ్యతలు స్వీకరించి రెండు రోజులు కాకముందే కర్ణాటక రాజకీయాలు కొత్త మలుపు తీసుకున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 05, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 01:30 PM IST
Karnataka Politics: కర్నాటక కాంగ్రెస్‌లో ముసలం.. మంత్రి పదవికి రామలింగారెడ్డి రాజీనామా..
Image Credit: Karnataka Politics (ZEE File/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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