Realtor CJ Roy: రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజం సీజేరాయ్ బలవన్మరణం వెనక అసలు కారణాలు ఇవేనా..!

CJ Roy Suicide Mystery: అందరూ ఆలోచించే తీరు వేరు.. ఆయన దీర్ఘ దృష్టి వేరు.. చిన్నచిన్న వ్యాపార లావాదేవీలు చేశాడు. పెద్ద వ్యాపార సంస్థగా తీర్చిదిద్దాడు. దేశంలో ఎవరికీ సాధ్యం కాని పని ఆయన చేశారు. ఎవ్వరినీ మోసం చేయలేదు.. బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు తీసుకోలేదు. పుట్టుకతోనే సంపన్నుడు. డబ్బుల్ని డబ్బులతోనే సంపాధించారు. డబ్బులతో ఊహించని ఆనందాలను సొంతం చేసుకున్నాడు. విలాసాలకు వినియోగించాడు. ఇపుడు ఆ డబ్బే ఆయనను మన: శ్శాంతిలేకుండా చేసింది. ఆయనే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారదిగ్గజం సీజే రాయ్...
రియల్ ఎస్టేట్తో పాటు విద్య, హెల్త్కేర్, ఏవియేషన్, రిసార్ట్స్, సినిమా రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టారు. శాండల్వుడ్, మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమల్లో నిర్మాతగా కూడా ఉన్నారు. కర్ణాటక ప్రీమియర్ లీగ్లోని బెల్గావి పాంథర్స్ జట్టు యజమానిగా ఉన్నారు. అపారమైన సంపద, ఊహించని సక్సెస్ తో రాణిస్తున్న రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజం సీజే రాయ్ ఆత్మహత్య దేశ వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది.
ఆర్థికంగా మంచి స్థితిమంతుడైన సీజే రాయ్ ఐటీ అధికారుల తనిఖీలను అవమానంగా భావించి అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డారా? ఆనందంగా గడుపుతున్న జీవితంలో ఊహించని పరిణామంతో మనస్తాపానికి గురయ్యారా? సీజే రాయ్ మరణంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యారు.
సాధారణంగా వ్యాపారస్తులు జనం రద్ధీగా ఉండే చోటే దుకాణం తెరిచి వ్యాపారం చేయాలనుకుంటారు.. కానీ ఆయన అందరికంటే భిన్నంగా ఆలోచించాడు.. భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకున్నాడు. జనానికి పెద్దగా అవసరం లేని చోట భూములు కొన్నాడు. ఆ భూములే ఆయన్ని కుభేరుడిగా మార్చేశాయి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో స్వతహాగా ఎవరూ అందనంత ఎత్తుకు ఎదిగారు. రూ. 8400 కోట్ల వ్యాపారంతో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్నాడు. వ్యాపార కార్యకలాపాలు సరే... లావాదేవీల్లో వచ్చే ఆదాయంపై పన్నుకట్టలేదని ఐటీ అధికారులు సోదాలు చేపట్టారు. తన సంస్థలో ఐటీ తనిఖీలను అవమానంగా భావించిన ఆయన ఇంట్లోనే పిస్టల్ తో కాల్చుకుని రక్తపు మడుగులోనే కుప్పకూలిపోయారు.
కేరళకు చెందిన మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన సీజే రాయ్.. చిన్న ఉద్యోగాలతో తన జీవిత ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు.
బెంగళూరు కేంద్రంగా రియల్ ఎస్టేట్ కార్యకలాపాలతో వ్యాపార దిగ్గజంగా ఎదిగిన సీజే రాయ్ అసలు పేరు చిరియన్ కందత్ జోసెఫ్ రాయ్. సంపన్న కుటుంబానికి చెందిన ఆయన తొలిరోజుల్లో కొన్ని భూములను కొనడం అమ్మడం మొదలుపెట్టాడు. అదే వ్యాపకం... వ్యాపారంగా మారిపోయింది. దుబాయ్లో రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అనుభవం సంపాదించి, 2006లో బెంగళూరును కేంద్రంగా ‘కాన్ఫిడెంట్ గ్రూప్’ను స్థాపించారు. బెంగళూరు, కేరళ, దుబాయ్లలో 160కు పైగా భారీ ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశారు.
బెంగళూరులో భూములకు మంచి డిమాండ్ ఉన్న రోజుల్లో... ఆయన నగరంలో భూములు కొనడంకంటే... నగర శివారు సర్జాపూర్ రోడ్డు, వైట్ ఫీల్డ్ పరిసరాల్లో 150 నుంచి 200 ఎకరాల వ్యవసాయ పొలాలను కొనుగోలు చేశాడు. ఆ భూముల్లో భవిష్యత్తు అవసరాలకు ఖరీదైన భూములుగా మారిపోయాయి. ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ, సాఫ్ట్ వేర్ కంపెనీలకు అనువైన స్థావరాలుగా మారిపోయాయి. దీంతో ఆయన వేలకోట్లకు అధిపతిగా మారిపోయారు. కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాలతోపాటు, దుబాయ్, అమెరికా వంటి దేశాల్లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో అద్భుతాలను ఆవిష్కరించారు. పెద్దపెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టులు ఆయన చేతుల్లోనే సూపర్ సక్సెస్ అయ్యాయి. వ్యాపారంలో ఎక్కడా ఒడిదుడుకులే లేని విధంగా కాన్ఫిడెంట్ గ్రూపు రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ ఎదిగింది.
1994లో కారులో తిరగాలనే మోజుతో మారుతీ 800 కారును కొనుగోలు చేశారు. కాలక్రమంలో వ్యాపార వేత్తగా మారడంతో ఖరీదైన కార్లలో తిరగడం సర్వసాధారణమైపోయింది. ప్రపంచంలో ఖరీదైన హై-ఎండ్ లగ్జరీ కార్లు, 12 రోల్స్రాయిస్ కార్లు, లాంబోర్గి సొంత హెలికాప్టర్, ప్రైవేట్ జెట్ కలిగిన వ్యాపార దిగ్గజంగా.. విలావసంతమైన జీవితాన్ని గడుపారు.
సీజే రాయ్ తన కెరీర్ ప్రారంభంలో, రాయ్ టెలివిజన్ రియాలిటీ షోల డీల్స్, విజేతలకు బహుమతులివ్వడం, బ్రాండింగ్ వ్యూహంగా ఉపయోగించాడు. విజేతలకు రియల్ ఎస్టేట్ బహుమతులను అందించారు. మీడియాతో ప్రత్యేక సంబంధాలతో రాణించారు. ఆయన వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడ కంపెనీ పబ్లిక్ ప్రొఫైల్ను గణనీయంగా పెంచింది. అలా తన సంస్థ కాన్ఫిడెంట్ గ్రూప్ను ప్రముఖ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థగా, ముఖ్యంగా బెంగళూరులోని ప్రధాన ప్రాంతాలలో పేరున్న సంస్థగా తీర్చిదిద్దాడు. రాయ్ సోషల్ మీడియా ఉనికిని పెంచుకున్నాడు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో అతనికి దాదాపు 13లక్షల మంది ఆయన్ని ఫాలో అవుతున్నారు. ఫీడ్లో కాన్ఫిడెంట్ గ్రూప్ ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించే పోస్ట్లతో పాటు, హై-ఎండ్ లగ్జరీ కార్లు, హెలికాప్టర్ రైడ్లు, ఇతర ప్రయాణ స్టోరీలను క్రమం తప్పకుండా తన ఫాలోయర్లతో పంచుకునేవారు.
మరోవైపు కేరళలోని కాన్ఫిడెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థలో డిసెంబర్ 3, 6, జనవరి 28 తేదీల్లో ఐటీ అధికారులు సోదాలు నిర్వహించారు. తాజాగా బెంగళూరులోని కార్యాలయాల్లో తనిఖీలు చేపట్టారు. ఆదాయపు పన్ను శాఖకు వాంగ్మూలం ఇవ్వడానికి రాయ్ బెంగళూరులోని లాంగ్ఫోర్డ్ రోడ్లోని కాన్ఫిడెంట్ గ్రూప్ కార్యాలయానికి జోసెఫ్తో కలిసి వచ్చారు. ఆ తర్వాత రాయ్ తన క్యాబిన్కు వెళ్లి తన తల్లితో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత తన క్యాబిన్లోకి ఎవ్వరినీ అనుమతించవచ్చని సెక్యూరిటీకి చెప్పాడు. ఎంత సేపటికీ బయటికి రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చిన సిబ్బంది క్యాబిన్ తలుపు లోపలి నుండి లాక్ చేసి ఉందని గమనించారు. క్యాబిన్ తలుపు పగుల గొట్టిలోనికెళ్లారు. తుపాకీ గాయాలతో రక్తపు మడుగో కుప్పకూలిన జేసీ రాయ్ ని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించారు. అప్పటికే చనిపోయినట్టు వైద్యులు ధృవీకరించారు.
సీజే రాయ్ ఆత్మహత్య సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అశోక్నగర్ పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని విచారణ ప్రారంభించారు.బెంగళూరు పోలీస్ కమిషనర్ సీమంత్ కుమార్ సింగ్ స్వయంగా ఘటనాస్థలాన్ని పరిశీలించారు.మరణానికి ముందు రాయ్ ఎవరో వ్యక్తికి ఫోన్ కాల్ చేసినట్టు సమాచారం ఉండటంతో, ఆయన మొబైల్ ఫోన్ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.మొత్తంగా సీజేరాయ్ మరణం వెనక ఏదైనా మిస్టరీ ఉందనే కోణంలో దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
