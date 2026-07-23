/గొర్రెలు కాస్తూనే.. NEETలో 694వ ర్యాంక్ సాధించిన కర్ణాటక విద్యార్థి!

Puttaraju Neet Success Story: పట్టుదలతో పాటు కఠోర శ్రమ, అంకితభావం ఉంటే.. ఎలాంటి పరిస్థితులనైనా.. పేదరికాన్ని అయినా అధిగమించి విజయ తీరాలకు చేరవచ్చని కర్ణాటకకు చెందిన విద్యార్థి పుట్టరాజు నిరూపించాడు.. నిత్యం గొర్రెలను కాస్తూ.. తల్లిదండ్రులకు వ్యవసాయ పనుల్లో ఆసరాగా నిలుస్తూనే.. నీట్ - NEETలో అత్యుత్తమ ర్యాంకు సాధించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు.
ఎస్టీ విభాగంలో 694వ ర్యాంకు..
కొప్పళ జిల్లా హనుమనహళ్లి గ్రామానికి చెందిన పుట్టరాజు ఇటీవల నీట్ ఫలితాల్లో అఖిల భారత స్థాయిలో గిరిజన (ఎస్టీ) విభాగంలో 694వ ర్యాంకును సొంతం చేసుకున్నాడు. నీట్ పరీక్షలో 720 మార్కులకు గానూ.. 511 మార్కులు సాధించి.. తన వైద్యుడి కలను సాకారం చేసుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాడు. పీయూసీ (PUC)లో 98 శాతం మార్కులతో పాసైన రాజు.. తొలి ప్రయత్నంలో నీట్లో ఆశించిన ఫలితం సాధించలేకపోయినా నిరాశ చెందలేదు.. ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుని.. మలి ప్రయత్నంలో అద్భుత ప్రతిభ కనబరిచి.. విజయాన్ని సాధించాడు.
కష్టాల కడలి దాటి..
పుట్టరాజు ఎంతో కష్టతరమైన జీవితాన్ని గడిపేవాడు.. ఓవైపు చదువుకుంటూనే.. మరోవైపు రోజూ ఉదయాన్నే.. లేచి గొర్రెలకు మేత పెట్టడం.. వాటిని మేపడానికి పొలాలకు తీసుకెళ్లడం, షెడ్డును శుభ్రం చేయడం వంటి పనులన్నీ స్వయంగా చేసేవాడు.. తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయం చేస్తూ.. కష్టపడుతుండటంతో వారికి బాసటగా నిలుస్తూనే.. లభించిన సమయాన్ని పుస్తకాలతో గడిపేవాడు.. ఇటీవల నీట్ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ వివాదాల వల్ల దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన నెలకొన్న సమయంలో కొంత నిరాశ ఎదురైనా.. తన లక్ష్యం నుంచి పక్కకు తప్పుకోకుండా దృఢ సంకల్పంతో చదువుకున్నాడు..
తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం..
పుట్టరాజు తండ్రి మహాబలేశ్ వ్యవసాయంతో పాటు బోర్వెల్ మరమ్మతు పనులు చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నారు. కుమారుడి ఉన్నత చదువు కోసం ఆయన నిరంతరం ప్రోత్సాహాన్ని అందించేవారు.. తల్లి సావిత్రి తన కుమారుడి భవిష్యత్తు కోసం ఎన్నో త్యాగాలు చేసింది. వ్యవసాయ క్షేత్రంలోనే ఒక చిన్న ఇల్లు నిర్మించుకుని నివాసముంటూ.. కుమారుడికి తోడుగా నిలిచారు. కుమారుడు సాధించిన ఈ ఘన విజయంపై తండ్రి మహాబలేశ్ సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ.. నా కొడుకు గొర్రెలు మేపుతూనే కష్టపడి చదివాడు.. ఈ రోజు దేశ స్థాయిలో మంచి ర్యాంకు సాధించి డాక్టర్ కాబోతుండటం.. మా కుటుంబానికే కాకుండా, గ్రామానికి ఎంతో గర్వకారణమని తెలిపారు.
సమాజ సేవే లక్ష్యం..
పుట్టరాజు సాధించిన విజయంతో హనుమనహళ్లి గ్రామంలో పండుగ వాతావరణం నెలకొంది.. గ్రామస్థులు, బంధువులు అతడిని ఘనంగా అభినందించారు. భవిష్యత్తులో మంచి వైద్యుడిగా మారి పేదలకు.. సమాజానికి సేవ చేయడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని పుట్టరాజు తెలిపాడు. పేదరికంతో పాటు వసతుల లేమి సాకులు కావని.. కష్టపడే తత్వం ఉంటే ఆశించిన గమ్యాన్ని చేరుకోవచ్చని పుట్టరాజు జర్నీ నిరూపిస్తోంది.
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