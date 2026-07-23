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గొర్రెలు కాస్తూనే.. NEETలో 694వ ర్యాంక్ సాధించిన కర్ణాటక విద్యార్థి!

Puttaraju Neet Success Story: గొర్రెలను కాస్తూ.. తల్లిదండ్రులకు వ్యవసాయంలో సాయం చేస్తూ..  ఓ గ్రామీణ యువకుడు సృష్టించిన అద్భుతం ఇది.. కర్ణాటకలోని కొప్పళ జిల్లా.. హనుమనహళ్లికి చెందిన పుట్టరాజు కఠోర శ్రమతో NEET పరీక్షలో 511 మార్కులతో ఎస్టీ విభాగంలో AIR 694వ ర్యాంకు సాధించాడు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 23, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:50 PM IST
గొర్రెలు కాస్తూనే.. NEETలో 694వ ర్యాంక్ సాధించిన కర్ణాటక విద్యార్థి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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