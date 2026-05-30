/Karnataka: దారుణం.. పంచాయితీ జరుగుతుండగానే ఊచకోత, తుపాకులతో కాల్చి, కత్తులతో నరికి ఆరుగురి దారుణహత్య!

6 People Hacked To Death Over Land Dispute: కర్ణాటకలోని భీమా తీర ప్రాంతంలో మరొకసారి కాల్పులు కలకలం రేపాయి. నీరాలే, గోల్గీ కుటుంబాల మధ్య కొంతకాలంగా భూమి విషయంలో గొడవలు ఉన్నాయి. దీనికి సంబంధించి రెండు కుటుంబాల మధ్య కొన్ని రోజులుగా పంచాయితీలు కూడా జరుగుతున్నాయి. మరొకసారి వారిని పంచాయితీకి పిలవగా, శుక్రవారం నీరాలే కుటుంబంపై ఒక్కసారిగా దాడి చేసి ఆరుగురిని హత్య చేశారు. ఈ ఘోర సంఘటన విజయపుర జిల్లాలోని గోవిందాపూర్ గ్రామంలో జరిగింది.
ముందుగా వేసిన పథకం ప్రకారమే ఆయుధాలను పంచాయితీకి తీసుకువచ్చి, పంచాయితీ జరుగుతున్న సమయంలోనే ప్రత్యర్థులు వారిని నరికి చంపి, దారుణంగా కాల్చి చంపారు. ఈ ఘటన బెంగళూరులో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది.
మృతులు చందు నీరాలే (56), దుండప్ప రేవన్న సిద్ధప్ప నీరాలే (65), శివపుత్ర రేవన సిద్ధప్ప నీరాలే (60), సమర్థ్ నీరాలే (24), రాహుల్ నీరాలే (35), షబ్బీర్ నదాఫ్ (50). మొత్తం ఆరుగురిపై ప్రత్యర్థులు ఒక్కసారిగా దాడి చేసి హత్య చేశారు. పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకొని విచారణ చేపట్టగా, ప్రాథమికంగా భూ వివాదమే ప్రధాన కారణమని తేలింది. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాలను పోస్టుమార్టం కోసం తరలించారు.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, పంచాయతీ సమయంలో శుక్రవారం నీరాలే కుటుంబ సభ్యులు దాదాపు పది మంది వరకు వచ్చారని తెలుస్తోంది, వీరిది మంచి పేరున్న కుటుంబం. అయితే, కొంతకాలంగా వ్యవసాయ భూమి విషయంలో తలెత్తిన వివాదం కారణంగా, ప్రత్యర్థులు పంచాయతీ జరుగుతుండగానే ఒక్కసారిగా వీరి కళ్ళల్లో కారం చల్లి, ఆపై దాడికి పాల్పడ్డారు. ముఖ్యంగా, చెరుకు నరికే కొడవళ్ళతో పాటు పదునైన ఆయుధాలను ఉపయోగించి దాడి చేసినట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా, బాధితులపై కాల్పులు కూడా జరిపినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ దారుణ హత్యకు గోల్గీ కుటుంబ సభ్యులే కారణమై ఉండొచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి లోతైన దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు ఎవరినీ అరెస్టు చేయలేదు. కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు. నిందితుల కోసం పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.
