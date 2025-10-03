English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karur Rally Stampede: లాయర్లను, జడ్జిలని కలుస్తున్న నటుడు విజయ్..కరూర్ ఘటనపై హై టెన్షన్..!

Karur Stampede : కరూర్ ఘటనలో 41 మంది ప్రాణాలు కోల్పోగా, వందలాది గాయపడ్డారు. ఈ సంఘటన తర్వాత.. త.వె.క. నాయకులపై కేసులు నమోదై..పలువురిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఈ పరిణామాల నడుమ నటుడు విజయ్ చెన్నైలో రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తులు, సీనియర్ న్యాయవాదులతో దీర్ఘంగా చర్చలు జరిపినట్లు సమాచారం.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Oct 3, 2025, 12:05 PM IST

Vijay Karur Incident : కరూర్‌లో సెప్టెంబర్ 27న జరిగిన విషాదకర ఘటనలో 41 మంది మరణించగా.. వందకు పైగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటన తమిళనాడంతటా కలకలం రేపింది. త.వె.క. పార్టీ నిర్వహించిన సభలో ఏర్పడిన ఈ ప్రమాదం తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.. పోలీసు అధికారులు పలు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో..పార్టీ అధ్యక్షుడు నటుడు విజయ్ చెన్నైలోని తన నివాసంలో రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తులు, సీనియర్ న్యాయవాదులతో దీర్ఘంగా చర్చించినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా…హైకోర్టులో విచారణను ఎలా ఎదుర్కోవాలి? ప్రభుత్వ వైపు నుంచి వచ్చే ఆరోపణలకు ఎలా ప్రతిస్పందించాలి? అన్న అంశాలపై ఆయన సలహాలు తీసుకున్నారని చెబుతున్నారు.  అంతేకాకుండా ఈ విషయం గురించి విజయ్ ఎక్కువగా టెన్షన్ పడుతున్నట్టు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. అదేవిధంగా పార్టీ కార్యకర్తల అరెస్టులను చట్టపరంగా అడ్డుకోవడం గురించే కూడా చర్చలు జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.

కరూర్ ఘటన అనంతరం.. త.వె.క. కీలక నాయకులపై పలు కేసులు నమోదు కాగా..వారిలో కొందరిని ఇప్పటికే పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మరోవైపు, పుజ్జి ఆనంద్, ఆదవ్ అర్జునా వంటి నాయకులపై కూడా ఎప్పుడైనా చర్యలు తీసుకోవచ్చని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలోనే విజయ్ చట్టపరమైన బలమైన వ్యూహంపై దృష్టి పెట్టారు.

ఘటన జరిగిన మూడో రోజు విజయ్ వీడియో సందేశం విడుదల చేశారు. “త.వె.క. కార్యకర్తలపై చర్యలు తీసుకోవడం ఆపి, నిజంగా ఎవరో బాధ్యులని అనుకుంటే నన్నే అరెస్ట్ చేయండి” అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ ప్రకటనతో ఆయన ప్రభుత్వంపై కుట్ర ఆరోపణలు చేసినట్లు భావిస్తున్నారు.

ఇక ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపేందుకు రిటైర్డ్ జడ్జి అరుణా జగతీషన్ ఆధ్వర్యంలో.. ఒక వ్యక్తి కమిషన్‌ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. మీడియా, ప్రతిపక్షాలు మాత్రం విజయ్‌పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. ఘటన జరిగి రెండు రోజులు గడిచినా స్పందించకపోవడం, వెంటనే కరూర్‌కు వెళ్లకపోవడం వంటి అంశాలపై ఆయనను ప్రశ్నిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం.. కరూర్ ఘటనపై హైకోర్టులో కేసు విచారణ జరుగుతుండగా.. విజయ్ తన పార్టీ భవిష్యత్ వ్యూహాన్ని న్యాయపరంగా బలపర్చేందుకు సీనియర్ లాయర్ల సహకారం తీసుకుంటున్నారు. ఈ కేసు ఫలితం త.వె.క. భవిష్యత్తుకు కీలకంగా మారనుంది.

మొత్తానికి, కరూర్ ఘటన తర్వాత తమిళనాడు రాజకీయాలు కొత్త మలుపు తిరుగుతున్నాయి. విజయ్ తీసుకునే నిర్ణయాలు పార్టీ భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేయనున్నాయి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

karur stampedeVijay Karur IncidentTamil nadu politicsThalapathy VijayKarur Rally Tragedy

