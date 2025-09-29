English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijay Thalapathy: తొక్కిసలాటకు ప్రధానకారణం విజయ్.!. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన పోలీసులు.. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు..

karur rally stampede: కరూర్ లో తొక్కిసలాట ఘటనలో చనిపోయిన వారి సంఖ్య 41కి చేరింది. ఈ క్రమంలో టీవీకే  అధ్యక్షుడు, నటుడు విజయ్ పై పోలీసులు సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. ఆయన ఆలస్యం వల్ల ఇంత ఘోరం జరిగిందని ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 29, 2025, 08:25 PM IST
  • కరూర్ విషాదంలో పెరుగుతున్న మరణాలు..
  • షాకింగ్ విషయం బైటపెట్టిన పోలీసులు..

Vijay Thalapathy: తొక్కిసలాటకు ప్రధానకారణం విజయ్.!. షాకింగ్ నిజం బైటపెట్టిన పోలీసులు.. ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు..

Karur rally stampede fir blames Vijay: తమిళనాడులోని కరూర్ లో టీవీకే పార్టీ తొక్కిసలాట ఘటన దేశాన్ని కన్నీళ్లు పెట్టించింది. తమ అభిమాన హీరోను, రాజకీయ నాయకుడ్ని చూసి చిన్న పిల్లలతో సహా 41 మంది దుర్మరణం చెందారు. అయితే.. దీనిపై వెంటనే విజయ్ ను అరెస్ట్ చేయాలని పోస్టర్లు సైతం వెలిశాయి. ఈ క్రమంలో పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.

ఉద్దేశపూర్వకంగా ప్రచార సభకు విజయ్  ఆలస్యంగా రావటం వల్లనే ఈ దుర్ఘటన జరిగిందని పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యంగా .. విజయ్ ర్యాలీ శనివారం ఉదయం 9 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సి ఉండగా.. ఉదయం 11 గంటలకే అభిమానులు భారీ ఎత్తున తరలి వచ్చారు. మధ్యాహ్నం 11 కు రావాల్సి ఉండగా..  రాత్రి ఏడుగంటల ప్రాంతంలో వచ్చారు.

అప్పటికే అభిమానులు అక్కడ కిక్కిరిసిపోయారు. దీంతో వారికి సరైన షెల్టర్ లు లేకసొమ్మసిల్లి పడిపోయారు. భారీగా ఆ మార్గంలో ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.  ప్రచార సభకు వచ్చిన వారికి మంచినీళ్లు, ఆహారం మొదలైనవి  లేవంటూ చేసిన సూచనలు చేసిన విజయ్ పార్టీ పట్టించుకోలేదన్నారు.

Read more: Tvk Vijay rally Stampede: కరూర్ ఘటనపై 15 రోజుల ముందే చెప్పిన నెటిజన్.?. సంచలనంగా మారిన ట్విట్.. ఏముందంటే..?

ఈ క్రమంలో జనాలు విజయ్ ను చూసేందుకు భారీగా రావడం, ఏడు వరకు భద్రత సిబ్బందికి కూడా వారిని నియంత్రించడం కష్టమైందన్నారు. పదివేల మందికి అనుమతి తీసుకుంటే.. యాభైవేల మంది వరకు వచ్చారన్నారు.ఈ క్రమంలో ఇదంతా వెరసి ఇంతటి ఘోరానికి కారణమైందని కరూర్ పోలీసులు  ఎఫ్ఐఆర్‌లో పేర్కొన్నారు. మరోవైపు వివిధ ఆస్పత్రులలో ఇంకా బాధితులు కొలుకుంటున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

karur rally stampedepm Modivijay rally tragedytamil nadu stampedeDeputy CM Pawan Kalyan

