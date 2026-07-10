Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Karur Stampede Govt Job: కరూర్ తొక్కిసలాటలో చనిపోయిన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం..నియామక పత్రాలు అందజేసిన సీఎం విజయ్!

Karur Stampede Govt Job: కరూర్ తొక్కిసలాటలో చనిపోయిన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం..నియామక పత్రాలు అందజేసిన సీఎం విజయ్!

Karur Stampede Govt Job News: తమిళనాడులో టీవీకే పార్టీ నిర్వహించిన కరూర్ ర్యాలీలో తొక్కిసలాటలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారి కుటుంబాలను సీఎం విజయ్ కలిశారు. ఈ సందర్భంగా ఆ దుర్ఘటనను గుర్తుచేసుకున్న ఆయన అది మానని గాయంగా అభివర్ణించారు. అయితే వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన కారుణ్య నియామక పత్రాలను అందించారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 10, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 04:36 PM IST
Karur Stampede Govt Job: కరూర్ తొక్కిసలాటలో చనిపోయిన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం..నియామక పత్రాలు అందజేసిన సీఎం విజయ్!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
రేటు పెంచుకో.. కేసు లేకుండా చూసుకో.. మామూళ్ల మత్తులో సంగారెడ్డి జిల్లా ఎక్సైజ్‌ శాఖ..!!
Sangareddy2 min ago
2
CM Vijay Karur stampede5 min ago
3
FIFA World Cup12 min ago
4
Elephant Video18 min ago
5
Hmd Arc 224 min ago