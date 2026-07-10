/Karur Stampede Govt Job: కరూర్ తొక్కిసలాటలో చనిపోయిన కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం..నియామక పత్రాలు అందజేసిన సీఎం విజయ్!

Karur Stampede Govt Job News: తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ఆ రాష్ట్రంలో జరిగిన కరూర్ తొక్కిసలాట యావత్ దేశాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. అయితే తాజాగా ఆ తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారి కుటుంబాలను తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ సమావేశం అయ్యారు. ఈ విషాదాన్ని మానని గాయంగా అభివర్ణించిన ఆయన..బాధితుల కుటుంబాలకు శాశ్వత ఉద్యోగాలు కల్పించే ప్రక్రియను మద్రాసు హైకోర్టు పర్యవేక్షణలో జరుగుతుందని ఆయన తెలిపారు. వారిలో కొందరికి సీఎం విజయ్ కారుణ్య నియామక పత్రాలను అందజేశారు.
గత ఏడాది తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో, కరూర్లో జరిగిన టీవీకే (TVK) ఎన్నికల ప్రచార ర్యాలీలో ఈ తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో 41 మంది మరణించారు. ప్రస్తుతం ఈ విషాదంపై సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ఈ ఘటన తర్వాత, తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఒక్కో బాధిత కుటుంబానికి రూ.10 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా (పరిహారం) ప్రకటించగా, టీవీకే అదనంగా రూ.20 లక్షల పరిహారాన్ని అందించింది. ప్రభుత్వ పునరావాస చర్యల్లో భాగంగా, బాధితుల కుటుంబాల్లోని అర్హులైన వారికి కారుణ్య నియామక పత్రాలను అందించేందుకు ముఖ్యమంత్రి కరూర్ను సందర్శించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీఎం విజయ్ 32 బాధిత కుటుంబాల నుండి ఒక్కొక్కరికి చొప్పున నియామక పత్రాలను అందజేశారు. లబ్ధిదారుల విద్యా అర్హతలకు అనుగుణంగా ఉద్యోగాలు కల్పించారు.
బాధిత కుటుంబాలకు శాశ్వత ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కల్పించాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని సవాలు చేస్తూ దాఖలైన పిటిషన్పై మద్రాస్ హైకోర్టు మదురై బెంచ్ విచారణ జరుపుతున్న సమయంలోనే ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి లబ్ధిదారులకు తాత్కాలిక నియామకాలు మాత్రమే ఇవ్వాలని కోర్టు ఆదేశించింది.
సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన సీఎం విజయ్.. కరూర్ విషాదం కలిగించిన బాధ తనను ఎప్పుడూ వీడలేదని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. "నా హృదయంలో నిలిచిపోయే కరూర్ సోదర సోదరీమణులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. జీవితంలో మనిషి ఎంత ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినా, హృదయంలోని గాయాలను, బాధను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు. అనేక కష్టాలు, మానసిక వేదనలను అధిగమించి నేను ఈ రోజు మీ ముందు నిలబడ్డాను" అని ఆయన అన్నారు.
"కరూర్ దుర్ఘటన నాకు తీవ్ర మానసిక వేదనను కలిగించింది. కరూర్లో నేను నా సోదరసోదరీమణులను, నా అమాయక పిల్లలను కోల్పోయాను. ఆ ఘటన నా హృదయంలో మానని గాయంగా మిగిలిపోయింది. కరూర్ ఘటనకు సంబంధించి నాపై నిందలు మోపారు. కానీ నేను ప్రజల కోసమే రాజకీయాల్లోకి వచ్చాను. ఇలాంటి దుర్ఘటనలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని నేను దృఢ సంకల్పంతో ఉన్నాను" అని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ అన్నారు.
ఈ సందర్భంగా ప్రతిపక్షాలపై రాజకీయ విమర్శలు గుప్పిస్తూ.. 'పార్టీ నిధి' (party fund) అనే పదం ప్రస్తావనకు రాగానే ప్రతిపక్ష సభ్యులు శాసనసభ నుండి వాకౌట్ చేశారని ముఖ్యమంత్రి విజయ్ ఆరోపించారు. గతంలో ప్రభుత్వ శాఖలలో కోట్ల రూపాయల అవినీతి ఉండేదని పేర్కొన్న ఆయన, తన పాలనలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో లంచగొండితనం, అవినీతి గణనీయంగా తగ్గాయని ప్రజలు విశ్వసిస్తున్నారని స్పష్టం చేశారు.
ఎన్నికల హామీలను నెరవేర్చడంలో తన ప్రభుత్వానికి ఉన్న నిబద్ధతను ముఖ్యమంత్రి మరోసారి పునరుద్ఘాటించారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి సి.ఎన్. అన్నాదురై (అరిగ్నర్ అన్నా) జయంతి సందర్భంగా, నవజాత శిశువులకు వారి మేనమామ తరఫున బంగారు ఉంగరాన్ని బహూకరించే పథకాన్ని ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అమలు చేస్తామని ఆయన ప్రకటించారు.
రాష్ట్ర ఇటీవలి చరిత్రలో అత్యంత దారుణమైన ప్రజా దుర్ఘటనలలో ఒకదాని వల్ల సర్వస్వం కోల్పోయిన కుటుంబాలకు దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రత కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టామని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. చివరగా లబ్ధిదారులకు నియామక పత్రాలను అందజేయడంతో ఈ కార్యక్రమం ముగిసింది.
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