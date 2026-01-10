English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్య ఆలయంలో ముస్లిం వ్యక్తి హల్ చల్.. భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు.. ఏంచేశాడంటే..?

Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్య ఆలయంలో ముస్లిం వ్యక్తి హల్ చల్.. భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు.. ఏంచేశాడంటే..?

kashmiri muslim man enters in ayodhya ram temple: వేలాది మంది పోలీసులు పహారా కాస్తున్న అయోధ్య రామాలయంలోకి ముస్లింవ్యక్తి ప్రవేశించాడు. అంతేకాకుండా అక్కడ నమాజ్ చేసేందుకు చూశాడు. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా అక్కడి వారు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో అతను మతపరమైన నినాదాలు చేశాడు.

Jan 10, 2026
  • అయోధ్యలో కశ్మీర్ వ్యక్తి హల్ చల్..
  • ఆలయంలో నమాజ్ కు యత్నం..

Ayodhya Ram Mandir: అయోధ్య ఆలయంలో ముస్లిం వ్యక్తి హల్ చల్.. భగ్గుమన్న హిందూ సంఘాలు.. ఏంచేశాడంటే..?

Kashmiri man enters ayodhya ram mandir and try to offer namaz inside the temple: ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని అయోధ్య రామాలయంలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ప్రస్తుతం న్యూ ఇయర్ , వీకెండ్ నేపథ్యంలో భారీగా భక్తులు దేశం నలుమూలల నుంచి రామయ్యను దర్శించుకొవడానికి వస్తున్నారు. దీంతో పోలీసులు కూడా కట్టుదిట్టమైన భద్రత చర్యలు చేపట్టారు. భవ్య రామ మందిరంలోని రామ్ లల్లాను దర్శించుకునేందుకు ఇంకా  మనదేశం నుంచి మాత్రమే కాకుండా ఇతర దేశాల్లోని భక్తులు కూడావస్తున్నారు. ఈ  క్రమంలో శనివారం రోజు అయోధ్య రామాలయంలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక వ్యక్తి ఆలయంలోకి చొరబడి మతపరమైన నినాదాలు చేశాడు. అంతేకాకుండా నమాజ్ చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నించాడు. దీంతో తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది.

అయోధ్య రామాలయంలో శనివారం రోజున ఒక ముస్లిం వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. అతను సెక్యురిటీ వారి కళ్లు కప్పి రామాయంలోకి ప్రవేశించాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ మతపరమైన నినాదాలు చేశాడు. నమాజ్ చేసేందుకు కూడా ప్రయత్నించాడు. దీంతో అక్కడి సిబ్బంది అలర్ట్ అయ్యారు. వెంటనే అతడ్ని ఆలయం నుంచి బైటకు లాక్కుని వచ్చి అరెస్ట్ చేశారు. అయితే... సదరు వ్యక్తిని జమ్ము కశ్మీర్ కు చెందిన అహ్మద్ షేక్ గా గుర్తించారు.

వేలాది మంది పోలీసుల పహారా, సీసీఫుటేజీ నిఘాలను దాటి ఆలయంలోకి ప్రవేశించడంపై పెద్ద దుమారం రాజుకుంది. అహ్మద్ షేక్ ఆలయ ప్రవేశ ద్వారం D-1 గేట్ గుండా లోపలికి వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. అతను రామ మందిరంలో దక్షిణ ప్రాకారాల వద్ద నమాజ్ చేయడానికి యత్నించాడు. అక్కడ ఉన్న భక్తులు, భద్రతా సిబ్బంది దీనిని గమనించి వెంటనే అతడిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. దీంతో అతను గట్టిగా అరుస్తు మతపరమైన నినాదాలు చేశాడు.

Read more: Somanath Temple Special: సోమనాథ జ్యోతిర్లింగ వైభవం.. 1000 యేళ్ల ఆత్మ గౌరవం..

అయితే.. ఈ ఘటనలో  కేవలం నిందితుడు ప్రార్థన చేయడానికి వచ్చాడా..?..ఏదైన కుట్ర  కోణం ఉందా అని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం ఒక్కసారిగా అయోధ్యలో హైటెన్షన్ కు గురిచేసేదిగా మారింది. ఈ ఘటనతో భారీగా బలగాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఏదైన ఉగ్రకుట్ర ఉందా అన్న కోణంలో అయోధ్య చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

 

