KC Venugopal Shares Air India Emergency: అహ్మదాబాద్ ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదం ఘటన జరిగినప్పటికీ నుంచి విమానాల్లో సాంకేతిక లోపాల వార్తలు ప్రతిరోజూ బయటకు వస్తున్నాయి. తాజాగా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంపీ KC వేణుగోపాల్కు కూడా అలాంటి చేదు అనుభవమే ఎదురైంది. విమానం మార్గమధ్యం నుంచే సాంకేతిక లోపంతో తిరిగి వెనక్కి మళ్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎయిర్ ఇండియా AI 2455 ఢిల్లీ ప్రయాణిస్తుండగా ఆదివారం టేకాఫ్ అయిన కొద్ది సేపటికే చెన్నైకి మళ్ళించాల్సి వచ్చింది.
కేసి వేణుగోపాల్ సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకున్నారు. అప్పటికే ఎయిర్ ఇండియా విమానం ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. హడావుడిగా టేకాఫ్ అయిన కొద్ది సమయానికి విమానంలో ఏదో సాంకేతిక లోపం అంటూ పైలట్ ప్రకటించారు. ఇక వెంటనే ఫ్లైట్ను వెనక్కి మళ్లించారు. అంతేకాదు విమానం ల్యాండిగ్కు క్లియరెన్స్ పొందేందుకు దాదాపు రెండు గంటల సమయం పట్టింది. మొదటిసారి ల్యాండింగ్ చేయలేకపోయారు పైలట్ ఎందుకంటే రన్ వే పై మరో విమానం కూడా ఉంది. అయితే అప్రమత్తతతో కెప్టెన్ తీసుకున్న నిర్ణయం మళ్లీ టేకాఫ్ చేసి రెండు గంటలపాటు గాలిలోనే చక్కర్లు కొట్టింది. రెండోసారి ల్యాండింగ్ సక్సెస్ అయింది. దీంతో ప్రయాణికులు అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అని కేసి వేణుగోపాల్ అన్నారు.
అదృష్టం, నైపుణ్యం రెండూ కలిపి ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు తమతో పాటు ఇతర ఎంపీలు, 100 మంది ప్రయాణికులకు సేఫ్గా ల్యాండ్ అయినట్లు ప్రకటించారు. వెంటనే విమానాయన సంస్థ దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఆయన పౌర విమానాయన మంత్రిత్వ శాఖను కూడా ట్యాగ్ చేశారు.
Air India flight AI 2455 from Trivandrum to Delhi - carrying myself, several MPs, and hundreds of passengers - came frighteningly close to tragedy today.
What began as a delayed departure turned into a harrowing journey. Shortly after take-off, we were hit by unprecedented…
తోసిపుచ్చిన ఏటీసీ..
ఎంపీ కేసి వేణుగోపాల్ తో పాటు కోడికునిల్ సురేష్, కే రాధాకృష్ణన్ ,తమిళనాడు ఎంపీ రాబర్ట్ బ్రూస్ కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ సంఘటనలో ఎవరికి గాయాలు కానప్పటికీ ప్రయాణికులు మాత్రం తీవ్ర భయాందోళన గురయ్యారు. అయితే ఎక్స్ వేదికగా వేణుగోపాల్ సాంకేతిక వైఫల్యం, చెడు వాతావరణం జాగ్రత్తతో అందరూ ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని రాసుకొచ్చారు. అయితే రన్వే పై మరో విమానం లేదని ఏటీసీ తోసి పుచ్చింది. శిక్షణపొందిన పైలెట్లు కలిగి ఉన్నాం ఎలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవటానికి అయినా తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఏటిసి ప్రకటించింది. అయితే అసౌకర్యానికి క్షమాపణ కూడా తెలియజేసింది. ప్రయాణికుల భద్రతే తమ లక్ష్యంగా కూడా ప్రకటించింది.
