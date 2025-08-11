English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KC Venugopal: తృటిలో తప్పిన విమాన ప్రమాదం.. కేసీ వేణుగోపాల్‌తోపాటు పలువురు ఎంపీలు, 100 మంది ప్రయాణీకులు..

KC Venugopal Shares Air India Emergency: ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రయాణంపై కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంపీ K C వేణుగోపాల్ తన చేదు అనుభవాన్ని వ్యక్తం చేశారు.  తిరువనంతపురం నుంచి ఢిల్లీకి వెళ్లే ఎయిర్ ఇండియా విమానం షెడ్యూల్ చేసిన సమయానికి ఆలస్యం అవ్వడంతో పాటు టేకాఫ్ అయిన కొద్దిసేపటికే సిగ్నల్ లో లోపం వచ్చిందని పైలట్ ప్రకటించారు అంటూ తనకు ఎదురైన అనుభవాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Aug 11, 2025, 08:51 AM IST

Trending Photos

Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు &#039;డబుల్&#039; జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
7
Double Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు 'డబుల్' జాక్‌పాట్‌.. ఇకపై రెండు అలవెన్స్‌లు
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే న్యూస్.. ఫిట్ మెంట్ ఫ్యాక్టర్ 2.86గా నిర్ణయిస్తే ఎంత జీతం పెరుగుతుందో తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!
5
today Horoscope
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం కలిసే వచ్చే రాశి ఇదే..!
Star Heroine: పెళ్లి చేసుకోవడానికి అబ్బాయి కోసం తెగ వెతుకుతున్న.. 46 ఏళ్ల తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. సిగ్గు లేదు అంటూ..!
5
46-Year-Old
Star Heroine: పెళ్లి చేసుకోవడానికి అబ్బాయి కోసం తెగ వెతుకుతున్న.. 46 ఏళ్ల తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్.. సిగ్గు లేదు అంటూ..!
KC Venugopal: తృటిలో తప్పిన విమాన ప్రమాదం.. కేసీ వేణుగోపాల్‌తోపాటు పలువురు ఎంపీలు, 100 మంది ప్రయాణీకులు..

KC Venugopal Shares Air India Emergency:  అహ్మదాబాద్ ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదం ఘటన జరిగినప్పటికీ నుంచి విమానాల్లో సాంకేతిక లోపాల వార్తలు ప్రతిరోజూ బయటకు వస్తున్నాయి. తాజాగా కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎంపీ KC వేణుగోపాల్‌కు కూడా అలాంటి చేదు అనుభవమే ఎదురైంది. విమానం మార్గమధ్యం నుంచే సాంకేతిక లోపంతో తిరిగి వెనక్కి మళ్లించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఎయిర్ ఇండియా AI 2455 ఢిల్లీ ప్రయాణిస్తుండగా ఆదివారం టేకాఫ్‌ అయిన కొద్ది సేపటికే చెన్నైకి మళ్ళించాల్సి వచ్చింది.

కేసి వేణుగోపాల్ సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేసుకున్నారు. అప్పటికే ఎయిర్ ఇండియా విమానం ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. హడావుడిగా టేకాఫ్‌ అయిన కొద్ది సమయానికి విమానంలో ఏదో సాంకేతిక లోపం అంటూ పైలట్ ప్రకటించారు. ఇక వెంటనే ఫ్లైట్‌ను వెనక్కి మళ్లించారు. అంతేకాదు విమానం ల్యాండిగ్‌కు క్లియరెన్స్ పొందేందుకు దాదాపు రెండు గంటల సమయం పట్టింది. మొదటిసారి ల్యాండింగ్ చేయలేకపోయారు పైలట్‌ ఎందుకంటే రన్ వే పై మరో విమానం కూడా ఉంది. అయితే అప్రమత్తతతో  కెప్టెన్ తీసుకున్న నిర్ణయం మళ్లీ టేకాఫ్‌ చేసి రెండు గంటలపాటు గాలిలోనే చక్కర్లు కొట్టింది. రెండోసారి ల్యాండింగ్‌ సక్సెస్‌ అయింది. దీంతో ప్రయాణికులు అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు అని కేసి వేణుగోపాల్ అన్నారు.

అదృష్టం, నైపుణ్యం రెండూ కలిపి ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు తమతో పాటు ఇతర ఎంపీలు, 100 మంది ప్రయాణికులకు సేఫ్‌గా ల్యాండ్‌ అయినట్లు ప్రకటించారు. వెంటనే విమానాయన సంస్థ దీనిపై దర్యాప్తు చేపట్టాలని ఆయన పౌర విమానాయన మంత్రిత్వ శాఖను కూడా ట్యాగ్ చేశారు.

 

 

తోసిపుచ్చిన ఏటీసీ..
ఎంపీ కేసి వేణుగోపాల్ తో పాటు కోడికునిల్ సురేష్, కే రాధాకృష్ణన్ ,తమిళనాడు ఎంపీ రాబర్ట్ బ్రూస్ కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ సంఘటనలో ఎవరికి గాయాలు కానప్పటికీ ప్రయాణికులు మాత్రం తీవ్ర భయాందోళన గురయ్యారు. అయితే ఎక్స్ వేదికగా వేణుగోపాల్ సాంకేతిక వైఫల్యం, చెడు వాతావరణం జాగ్రత్తతో అందరూ ప్రాణాలతో బయటపడ్డారని రాసుకొచ్చారు. అయితే రన్వే పై మరో విమానం లేదని ఏటీసీ తోసి పుచ్చింది. శిక్షణపొందిన పైలెట్లు కలిగి ఉన్నాం ఎలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కోవటానికి అయినా తాము సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ఏటిసి ప్రకటించింది. అయితే అసౌకర్యానికి క్షమాపణ కూడా తెలియజేసింది. ప్రయాణికుల భద్రతే తమ లక్ష్యంగా కూడా ప్రకటించింది.

ఇదీ చదవండి: India Vs US: అమెరికాకు బిగ్‌ షాకిచ్చిన భారత్‌.. $3.6 బిలియన్ల డీల్‌ సస్పెండ్‌..!

ఇదీ చదవండి:  భారత్‌- రష్యా- చైనా కలవనున్నాయా? ఉమ్మడిగా యూఎస్‌పై బ్రిక్స్‌ దేశాలు పోరాడతాయా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

Air India emergency landingKC Venugopal flight newsmid-air technical glitchAir India flight delayedAir India Chennai diversion

Trending News