  • Jyotiraditya scindia: ఏసీ వద్దు బాస్… ఉల్లిపాయ ముద్దు .. సమ్మర్ వేళ జ్యోదిరాదిత్య సింధియా ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Jyotiraditya scindia on onions: వేడిని తట్టుకోవాలంటే.. జేబులో ఉల్లిపాయ పెట్టుకోవాలని కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా ఉచిత సలహా ఇచ్చారు. అంతే కాకుండా దీని వల్ల వేసవి తాపం నుంచి బైటపడవచ్చన్నారు. తాను కారులో ఏసీ కూడా వాడనన చెప్పారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 27, 2026, 06:46 PM IST
  • పబ్లిక్ మీటింగ్ లో మాట్లాడిన జ్యోతిరాదిత్య సింధియా..
  • ఉల్లిపాయలు జేబులో పెట్టుకొవాలని సూచనలు.

keep onion in your pocket union minister jyotiraditya scindia summer advice video: దేశ వ్యాప్తంగా ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు భానుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. ఎండల ధాటికి జన జీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఇప్పటికే దేశంలో 42 నుంచి 45 డిగ్రీల రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా భానుడు ఉక్కపొతతో జనాలు అల్లాడిపోతున్నారు. జనాలు ఉదయం 8 గంటల నుంచి  సాయంత్రం 4 గంటల వరకు బైటకు రావడానికి జంకుతున్నారు. ఆ తర్వాత వేడిగాలులు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. వడదెబ్బలతో జనాలు పిట్టల్లా రాలిపోతున్నారు.

ఈ  నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం  కేంద్ర సమాచార శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా మధ్యప్రదేశ్‌లోని శివపురి జిల్లాలో పర్యటించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. ఎండల నుండి రక్షణ పొందేందుకు  జేబులో ఉల్లిపాయ  ఉంచుకోవాలని సూచించి అందరికి సూచించారు. అంతే కాకుండా ఎండల నుంచి కాపాడుకొవడానికి ఉల్లిపాయ మంచి రెమిడీ అని పేర్కొన్నారు.

నా ఆత్మ చాలా పాతది అంటూ చమత్కరించారు. ఉల్లిపాయలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ పుష్కలంగా ఉంటాయని,  ఇది శరీరంలోని ఉష్ణోగ్రతను సమతుల్యం చేయడంలో  సహాయపడుతుందని చెప్తుంటారు. అందుకే వేసవి కాలంలో సలాడ్ల రూపంలోలేదా ఏదో ఒక రూపంలో ఉల్లిపాయను తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తుంటారు. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాధిత్య సింధియా అందరికి వివరించి చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు.   రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 51 డిగ్రీలకు  చేరినా తాను కారులో గానీ, ఆఫీసులో గానీ ఎయిర్ కండిషనింగ్ ఉండదని కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య గొప్పగా చెప్పుకున్నారు.

 నన్ను ఎవరైనా ఇంత ఎండను ఎలా తట్టుకుంటున్నారని అడిగితే.. ఉల్లిపాయ చిట్టా చెప్తానన్నారు.  మీ జేబులో ఒక ఉల్లిపాయను కనుక పెట్టుకుంటే , వడదెబ్బ మీ దరిచేరద  అని చెబుతూ తన  వద్ద ఉన్న ఉల్లిపాయను తీసి ప్రజలకు చూపించారు. ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్న వేళ కేంద్ర మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా చేసిన వ్యాఖ్యల వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

