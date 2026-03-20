Kendriya Vidyalaya Admissions: కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో అడ్మిషన్లు ప్రారంభం.. తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవే!

KVS Admissions: తమ పిల్లలను కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో చేర్పించాలని భావిస్తున్న తల్లిదండ్రులకు కీలక అలర్ట్. కేంద్రీయ విద్యాలయాల్లో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఒకటో తరగతి, బాలవాటిక అడ్మిషన్ల కోసం అధికారిక నోటిఫికేషన్ విడుదల అయ్యింది. నేటి నుంచి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 20, 2026, 06:13 PM IST

Kendriya Vidyalaya Admission 2026: కేంద్ర విద్యాలయాల్లో అడ్మిషన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులకు అలర్ట్. 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి 1వ తరగతి, బాలవాటిక అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభం అయింది. నేటి నుంచి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఏప్రిల్ 2 వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ. అయితే మొదటిరోజు కావడంతో పోటీ ఎక్కువగా ఉండి కేవీఎస్ అడ్మిషన్ వెబ్‌సైట్ తెరుచుకోవట్లేదు. కాగా ఎంపికైన అభ్యర్థులు, వెయిటింగ్ లిస్ట్‌లో ఉన్నవారి జాబితా విడుదలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ కూడా విడుదల చేశారు.

ఇక 1వ తరగతి అప్లికేషన్ 2026 kvsadmission.co.in వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంటుంది. పూర్తి వివరాలు kvsangathan.nic.in, admission.kvs.gov.in వెబ్‌సైట్లలో చూడవచ్చు. మీ పిల్లలను 1వ తరగతిలో చేర్పించాలని భావిస్తే.. వారికి మార్చి 31, 2026 నాటికి ఖచ్చితంగా 6 ఏళ్లు ఉండాలి. సీట్ల కేటాయింపులో ముందుగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రక్షణ రంగాల్లోని సిబ్బంది పిల్లలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అలాగే రిజర్వేషన్, కోటా విధానాల ప్రకారం సీట్లు కేటాయిస్తారు. ఆసక్తి గల అభ్యర్థులు కేంద్రీయ విద్యాలయ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ఓపెన్ చేసి మీ పిల్లల సీటు కోసం అప్లయ్ చేసుకోవాలి. ఇలా అప్లయ్ చేయాలంటే ముందుగా మీ దగ్గర కొన్ని డాక్యుమెంట్లు తప్పకుండా ఉండాలి. అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

అవసరమైన డాక్యుమెంట్స్ ఇవే..
1. పిల్లల జనన ధ్రువపత్రం.
2. ఆధార్ కార్డు, ఫోటో.
3. తల్లిదండ్రుల మొబైల్ నెంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ.
4. నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం.
5. EWS/రిజర్వేషన్ సర్టిఫికేట్లు (అవసరమైతే).
6. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులైతే సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ & ట్రాన్స్‌ఫర్ వివరాలు తప్పకుండా కావాలి.

ముందుగా అప్లయ్ చేసుకోవడానికి పోర్టల్‌లో రిజిస్టర్ చేయాలి. రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తయ్యాక యూనిక్ లాగిన్ కోడ్ ఇస్తారు.. దాన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. ఆ కోడ్‌తో లాగిన్ అయి ఆన్‌లైన్ అప్లికేషన్ ఫారమ్ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ చేయాలి. ఒకే ఫారంలో దేశంలో గరిష్టంగా మూడు వేర్వేరు విద్యాలయాలు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. సర్వీస్‌లో ఉన్న ఉద్యోగుల పిల్లలు, వారి మనవళ్లు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల మనవళ్లు అడ్మిషన్ సమయంలో ప్రాధాన్యం పొందుతారు. ఈ ప్రక్రియ పిల్లల భవిష్యత్తుకు మంచి అవకాశంగా భావించవచ్చు. సరైన సమయంలో అప్లయ్ చేసి, అన్ని వివరాలు జాగ్రత్తగా పాటిస్తే మంచి విద్యా అవకాశాన్ని సులభంగా పొందవచ్చు.  

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

