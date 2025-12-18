Kerala BJP: కేరళ స్థానిక సంస్థ ఎన్నికల్లో ఐపీఎస్ అధికారిణి శ్రీలేఖ సంచలనం..మేయర్ గా ప్రమాణం..?

కేరళ కమ్యూనిస్టుల ఖిల్లా. సుదీర్ఘ కాలంగా కమ్యూనిస్టులదే ఏక ఛత్రాధిపత్యం. వీరి మద్ధతుతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉనికి చాటుకునేది. ఇది గతం.ఇపుడు రోజులు మారాయి. ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు. అది నారీశక్తితో సాధ్యమని శ్రీలేఖ నిరూపించారు. శ్రీలేఖ... ఈపేరు కేరళ వాసులకు సుపరిచితం. విద్యావంతురాలిగా... మేధావిగా... పోలీసు ఉన్నతాధికారిగా విశిష్ట సేవలు అందించారు.కేరళలో తొలి ఐపీఎస్ అధికారిగా బాధ్యతలు చేపట్టి ఆ పదవికే వన్నెతెచ్చారు. మహిళా పోలీసు అధికారిగా ధైర్యసాహసాలతో సాగిన ఆమె.. తన పనితీరుతో అందరిచేతా శభాష్ అనిపించుకున్నారు. రిటైర్డ్ అయిన తర్వాత ఇపుడు రాజకీయాల్లోనూ చక్రం తిప్పుతున్నారు. వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడతో ప్రత్యర్థిరాజకీయ పార్టీలను చిత్తుచేశారు.
ఐపీఎస్ అధికారిగా పనిచేసిన శ్రీలేఖ.. రిటైర్మెంట్ తర్వాత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పాలనా దక్షత స్ఫూర్తితో బీజేపీలో చేరారు. కేరళ రాజకీయాల్లో రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలిగా బీజేపీలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. పార్టీ బలోపేతం చేయడంలో కీ రోల్ పోషిస్తున్నారు. అన్నిరంగాల్లో మహిళలు రాణించాలి. అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అనే నినాదంతో రాజకీయాల్లోనూ.. ప్రభుత్వ పథకాల్లోనూ మహిళలను భాగస్వామ్యం చేయడంలో చురుకైన పాత్ర పోషించారు. సమాజం పట్ల ప్రత్యేక అభిరుచి ఉన్న యువతీ యువకులను, మహిళలను, ఉత్సాహం ఉన్నవారిని బీజేపీలో చేర్పించారు.
శ్రీలేఖ సొంత ఊరు తిరువనంతపురం. పోలీసుశాఖలో ఉన్నత స్థాయిలో పనిచేయడం, రిటైర్మెంట్ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా విశ్వసనీయపాత్ర పోషించడంతో ప్రభావశీలిగా మారారు. తిరువనంతపురం రాజకీయముఖచిత్రాన్నే మార్చేశారు. కేరళ గడ్డపై కమలం వికసించింది. రాజధాని తిరువనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ చారిత్రక విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. కమ్యూనిస్టుల ఖిల్లాగా విరాజిల్లుతున్న కేరళలో కాషాయ జెండా రెపరెపలాడింది. 45 యేళ్లుగా కొనసాగిస్తున్న కమ్యూనిస్టుల ఏకచత్రాధిపత్యానికి కాలం చెల్లింది. 101 మున్సిపల్ డివిజన్లలో 50 స్థానాల్లో బీజేపీ విజయబావుటా ఎగురవేసింది. 29 డివిజన్లలో లెఫ్ట్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్, 19 డివిజన్లలో యునైటెడ్ డెమోక్రటిక్ ఫ్రంట్ అభ్యర్థులు గెలిచి ఉనికి చాటుకున్నారు. రెండు చోట్ల స్వతంత్ర అభ్యర్థులు గెలుపొందారు.
Read more: Chiranjeevi: పాయే.. మరోసారి చిరంజీవి పరువు పాయే..
Read more: నాగార్జున ‘శివ’ 4K రీ రిలీజ్ టోటల్ కలెక్షన్స్.. సీనియర్ హీరోల్లో నాగార్జున సరికొత్త రికార్డు..
తిరువనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ అభ్యర్థుల విజయం 2026లో జరుగనున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలకు సానుకూల సంకేతమని కేరళ బీజేపీ అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్ అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు. తిరువనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల విజేతలను ఆయన అభినందనలు తెలిపారు. తిరువనంతపురం ఎన్నికల ఫలితాలపై జాతీయ అధ్యక్షులు జగత్ ప్రకాశ్ నడ్డా, ప్రధాన మంత్రి నరేంద్రమోడీ, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ఆనందం వ్యక్తంచేశారు. విజేతలుగా నిలిచిన బీజేపీ అభ్యర్థులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో అనూహ్య పరిణామాలతో బీజేపీ పుంజుకుంది. రాజకీయ సమీకరణాలను కూడగట్టడంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాజీవ్ చంద్రశేఖర్, ఉపాధ్యక్షురాలు శ్రీలేఖ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించారు.
తిరువనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో బీజేపీ విజయభేరి మోగించడం వెనుక నారీశక్తి కీలక పాత్రపోషించింది.శాస్తమంగళ డివిజన్ నుంచి బీజేపీ అభ్యర్థిగా బరిలో దిగిన శ్రీలేఖ కీరోల్ పోషించారు. పొరుగు పార్టీలనుంచి వచ్చిన వారిని చేర్చుకోవడం, కీలక స్థానాల్లో వారికి బీజేపీ అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారుచేయడం, వారికి మద్ధతుగా ఎన్నికల ప్రచారంలో బాధ్యతగా తీసుకోవడంలో పార్టీ నాయకులు కృషిచేశారు. ఎన్నో విమర్శలు వచ్చినా... సమర్థవంతంగా తిప్పికొట్టి ప్రజల మనసులను మార్చడంలో శ్రీలేఖ తనదైన శైలిలో ముందడుగువేశారు. తనతోపాటు..తిరువనంతపురంలో బీజేపీ అభ్యర్థులను రికార్డుస్థాయిలో గెలిపించుకోవడంలో బాధ్యతాయుత పాత్ర పోషించారు.
అంతకంటే పోలీసు అధికారిగా పనిచేసిన అనుభవంతో శ్రీలేఖ రాజకీయాల్లో మహిళానేతగా.. విద్యావంతురాలిగా.. ప్రజలతో మమేకమయ్యారు. ఎన్నికల్లో అద్భుత విజయాన్ని సాధించగలిగారు. ఈ ఎన్నికల్లో శ్రీలేఖ కృషి బీజేపీకి చారిత్రక విజయాన్ని సాధించి పెట్టింది. రాజకీయాల్లో మహిళలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్న క్రమంలో తిరువనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొషన్ కు శ్రీలేఖ మేయర్ కాబోతున్నారు. రాష్ట్ర పార్టీకి ఉపాధ్యక్షురాలిగా ఉన్న శ్రీలేఖ పార్టీ బలోపేతానికి తనవంతు బాధ్యతగా కృషిచేస్తూ... ముఖ్యంగ మహిళలతో మమేకం కావడంలో సఫలీకృతమయ్యారు.
శ్రీలేఖ కేరళ తిరువనంతపురం నాయర్ కుటుంబంలో డిసెంబర్ 25, 1960లో జన్మించారు. అమ్మ రాధమ్మ గృహిణి. నాన్న ప్రొఫెసర్ వేలాయుధన్ నాయర్ రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో సైనికుడుగా పనిచేశారు. భర్త డాక్టర్ సేతునాథ్ చిన్నపిల్లల వైద్యనిపుణులు. కొడుకు గోగుల్ ఇదీ కుటుంబ నేపథ్యం.
ప్రభుత్వ స్కూల్లోహయ్యర్ సెకండరీ పూర్తిచేశారు. నాన్న మిలిటరీలో ఆర్మీగా పనిచేసి ఉండటంతో ఎసీసీ, ఎన్ఎస్ఎస్, డ్రామా, సంగీతం పట్ల అభిరుచి పెంచుకున్నారు. తిరువనంతపురం మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ లో డిగ్రీపూర్తిచేశారు. కేరళ యూనివర్సిటీ లో మాస్టర్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. ఇందిరాగాంధీ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో మానవవనరుల విభాగంలో ఎంబీఏ పూర్తి చేశారు.
విద్యావంతులైన శ్రీలేఖ విద్యాధిరాజ కళాశాలలో లెక్చరర్ గా పనిచేశారు. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో స్టాటిస్టికల్ ఆఫీసర్ గా విధులు నిర్వహించారు. చలాకీగా... చురుగ్గా ఉండే శ్రీలేఖ సివిల్స్ లో సత్తాచాటారు. 1987లో తొలి మహిళా ఐపీఎస్ అధికారిగా కేడర్ కు ఎంపికయ్యారు. అళప్పూజ, పతినంతిట్ట, త్రిస్సూర్ జిల్లాల్లో ఎస్పీగా పనిచేశారు. సర్వీసులో చేరిన కొద్ధి రోజుల్లోనే చురుకైన పాత్రతో మంచిపేరు తెచ్చుకున్నారు. నాలుగేళ్లపాటు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ విభాగంలో ఎస్పీ హోదాలో పనిచేశారు. ఢిల్లీలో సీబీఐ డీఐజీగా పనిచేశారు. అక్కడినుంచి డీఐజీగా పదోన్నతిపొంది ఎర్నాకులం బదిలీ అయ్యారు. 2005లో కేరళ స్టేట్ కో ఆపరేటివ్ రబ్బర్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్ కు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు. రెండేళ్ల తర్వాత కేరళ రోడ్స్ అండ్ బ్రిడ్జెస్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు. ఆతర్వాత కేరళ క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఇన్ స్పెక్టర్ జనరల్ గా పనిచేశారు. విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అడిషనల్ డీజీపీగా పనిచేస్తూ... ఆర్మ్ డ్ పోలీస్ బెటాలియన్ కు ట్రైనింగ్ అడిషనల్ డీజీపీగా అదనపు బాధ్యతలు నిర్వహించారు. 2014, ఫిబ్రవరి 15తేదీన హోమ్ గార్డ్స్, కమ్యూనిటీ పోలీస్, జెండర్ జస్టీస్, నిర్భయ నోడల్ అధికారిగా అడిషనల్ డీజీపీగా మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఏసీబీ ఇన్ స్పెక్టర్ జనరల్ గా ఆ విభాగానికి వన్నె తెచ్చారు. అవినీతి అధికారులనుశగడగడలాడించారు. పోలీస్ అధికారిగా కఠినంగా వ్యవహరించారు.
కేరళ ట్రాన్స్ పోర్ట్ కమీషనర్ గా సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు. వాహనాల గణాంకాల నమోదు డిజిటలైజేషన్ చేశారు. ఈ గవర్నెన్స్, స్మార్ట్ యాప్ లను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. వాహనదారులనుంచి జరిమానా, పన్నుల రూపంలో మూడువేల కోట్ల రూపాయలను వసూలుచేసి రికార్డు సృష్టించారు. ప్రపంచ బ్యాంకు ఆర్థికసాయంతో రోడ్డు భద్రతపై 300మంది ఆవిష్కరణలతో హ్యాక్ థాన్ నిర్వహించారు. పోలీస్ అధికారిగా ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. రాజకీయనాయకులైనా... ప్రభుత్వ అధికారులైనా.. చట్టం ముందు ఒక్కటేనని తప్పుచేసినవారు శిక్ష అనుభవించక తప్పదని నిరూపించారు. నేర చరిత్ర ఉన్న రాజకీయ ప్రముఖులు, పోలీసులపై ఆమె కఠినంగా వ్యవహరించారు.వారికి శిక్షపడేలా చేశారు. 2017లో జైళ్ల శాఖ డైరెక్టర్ జనరల్ అయ్యారు. సంస్కరణలు చేపట్టి 54 జైళ్లను నేరస్తుల పరివర్తన కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్ధారు. కేరళ ఫైర్ అండ్ రెస్క్యూ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ జనరల్ గా ఇండిపెండెంట్ ఛార్జ్ తో మహిళా పోలీస్ అధికారిగా మంచి పేరు సంపాదించారు. పోలీసు శాఖలో 33 సంవత్సరాల 5నెలల పాటు సేవలు అందించిన శ్రీలేఖ 2000 డిసెంబర్ 31తేదీన రిటైరయ్యారు. బీజేపీలో చేరి క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తున్నారు. రాజకీయాలతో మార్పుతెచ్చిన తిరువనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో శ్రీలేఖ కార్పొరేటర్ గెలిచారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆశీస్సులతో తిరువనంతపురం మేయర్ కాబోతున్నారు.
(రచయత..మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
Read more: సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..
Read more: సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.