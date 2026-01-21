Kerala Bus Viral Video Suicide case Update: ఇటీవల దేశాన్ని కుదిపేసిన కేరళ వైరల్ బస్ వీడియో (Kerala Bus Viral Video) సూసైడ్ కేస్ సంచలనం సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ ఘటనలో ఆత్మహత్యకు కారణమైన షింజితా ముస్తఫా దేశం విడిచి పరారైనట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. కేరళలో బస్సులో దీపక్ అనే వ్యక్తిపై లైంగిక ఆరోపణలు చేసి అతడి ఆత్మహత్యకు కారణమైంది షింజితా. ఇప్పటికే ఆమెపై లుక్ అవుట్ నోటీసులు కూడా జారీ చేయాలనే పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఆమె వద్ద నుంచి ఫోన్ కూడా సీజ్ చేసి పరిశీలిస్తున్నారు. బస్సులో సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించగా ఎక్కడ అనుచిత, అసాధారణ పరిస్థితులు గుర్తించలేదని కూడా పోలీసులు తెలిపారు.
తనను అసభ్యంగా తాకాడంటూ సోషల్ మీడియా వేదికగా కేరళలో దీపక్ అనే వ్యక్తిపై షింజితా ఆరోపించడంతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు దీపక్. దీంతో ఆ మహిళపై పోలీసులు కేసు పెట్టారు. ఆత్మహత్యకు పురిగొల్పినట్లు మెడికల్ కాలేజీ పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. గోవిందపురంలో ఉండే దీపకో టెక్ స్టైల్ సంస్థలో పనిచేస్తున్నారు. అయితే శుక్రవారం బస్సులో అతను ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో ఆ మహిళ ఆరోపణలు చేసింది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపానికి గురైన దీపక్ తన గదిలో ఉరేసుకొని ఆదివారం ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. కేరళలోని కోజికోడ్ గోవిందాపురంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇక దీపక్ ఆత్మహత్య చేసుకోవడం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే గత శుక్రవారం వీడియో పెట్టింది షింజితా అది వైరల్ అవ్వడంతో అంతా దాని గురించే చర్చించుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. దీంతో దీపక్ మనస్థాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు అని బంధువులు తెలిపారు. దీపక్ అలాంటివాడు కాదని.. ఎంతో కష్టపడి పనిచేసే వ్యక్తి అని ఇరుగుపొరుగు వారు కూడా చెబుతున్నారు.
ఇక కోజికోడ్కు చెందిన షింజితా కోసం పోలీసులు గాలింపు ముమ్మరం చేశారు. దీపక్ తల్లి కన్యక ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు ఆమెపై పోలీసులు ఎఫైర్ నమోదు చేశారు. 18 సెకండ్ల వీడియో లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడినట్లు షింజితా ఆరోపించింది. అయితే మలపురంలోని అరికోడు గ్రామపంచాయతీ మాజీ సభ్యురాలు షింజితా ముస్తఫా (36) స్థానిక ముస్లిం లీగ్ నాయకురాలు. ఆమె అరికోడి పంచాయితీలోని వెళ్లేరి వెస్ట్ వార్డు సభ్యురాలుగా కూడా పనిచేసింది. ఆమె శుక్రవారం కన్నూర్ వెళ్లే బస్సులో దీపక్ అనుచితంగా ప్రవర్తించాడని సోషల్ మీడియాలో ఒక వీడియోతో ఆరోపించింది. అది వైరల్ అవ్వడంతో దీపక్ మానసికంగా కుంగిపోయి ఆదివారం ఉరేసుకొని చనిపోయారు. ఇది ఇలా ఉండగా శనివారమే దీపక్ పుట్టిన రోజు. ఈ ఘటన తర్వాత ఆత్మహత్యకు పురిగొల్పిన షింజితాపై దేశవ్యాప్తంగా విమర్శలు కూడా గుప్పిస్తున్నారు.కేసు నమోదు చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేశారు.
Also Read: అనుమానమే ప్రాణం తీసింది! రోకలి బండతో భార్యను హత్య చేసిన భర్త.. ఆ తర్వాత చేసిన పని వింటే షాక్!
Also Read: ఇందిరమ్మ ఇళ్లు.. 23 వేలమంది ఖాతాల్లో డబ్బులు జమా, వెంటనే మీరూ చెక్ చేసుకోండి..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి